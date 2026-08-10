 Țara în care românii au cele mai mari salarii. Aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună | adevarul.ro
search
Luni, 10 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Țara în care românii au cele mai mari salarii. Aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Profilul economic al românilor din diaspora s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Dacă în trecut predominau locurile de muncă de execuție, tot mai mulți ocupă astăzi funcții de conducere, dezvoltă afaceri și obțin venituri ridicate. Un studiu realizat pe 2.000 de români din diaspora arată că Marea Britanie conduce detașat la capitolul salarii și poziții de management, în timp ce Germania, Italia și Spania conturează modele diferite de integrare economică. Mai este întoarcerea în România o opțiune pentru românii care și-au construit o carieră și un nivel de trai ridicat în străinătate?

Profilul economic al românilor din diaspora s-a schimbat semnificativ în ultimii ani.
Țara în care românii au cele mai mari salarii Sursă Foto: Shutterstock

Imaginea diasporei românești s-a schimbat radical față de cea de acum două decenii. Dacă în trecut românii plecau în principal pentru locuri de muncă slab plătite, astăzi tot mai mulți ocupă funcții de management, conduc propriile afaceri și investesc atât în țările în care trăiesc, cât și în România.

Potrivit studiului „Diaspora Sentiment 2026”, realizat de MKOR pe un eșantion de 2.000 de români stabiliți în străinătate, 23% dintre respondenți sunt manageri sau antreprenori, iar 44% sunt angajați. Cea mai puternică poziție economică este înregistrată în Marea Britanie, unde 29% ocupă roluri de conducere sau coordonează propriile afaceri, iar 46% câștigă peste 3.000 de euro pe lună. În același timp, 61% dintre românii din diaspora spun că au investit deja în România, deși 70% nu iau în calcul să revină în următoarele 12 luni.

Nu mai vorbim despre „forță de muncă ieftină”

„Datele noastre închid discuția «forței de muncă ieftine». La nivel de eșantion, 44% sunt angajați și 23% ocupă roluri de management sau antreprenoriat, cu o vârstă medie de 42,6 ani și o vechime medie de aproape 14 ani în străinătate. Vorbim de o diasporă matură, stabilizată instituțional (...). Nu mai e o populație de execuție, ci un segment de consumatori și investitori cu putere de cumpărare reală”, declară Cori Cimpoca, fondatoarea MKOR Consulting, pentru „Adevărul”.

În opinia sa, succesul profesional schimbă și modul în care românii privesc întoarcerea în țară. Pe măsură ce își construiesc o carieră și un nivel de trai ridicat, costul renunțării la ceea ce au câștigat devine tot mai mare.

„Succesul economic scade probabilitatea revenirii. (...) Cu cât integrarea profesională e mai avansată, cu atât «costul de oportunitate» al întoarcerii e mai mare: renunți la venit, la rol de decizie, la un sistem și o viață care funcționează pentru tine”, explică ea.

Același studiu arată însă că plecarea nu înseamnă ruperea legăturilor cu România. Dimpotrivă, investițiile continuă chiar și în lipsa unui plan de repatriere.

„61% au investit deja în România, deși 70% exclud repatrierea în 12 luni. Legătura economică s-a decuplat de cea rezidențială (...). România câștigă un flux de capital stabil, dar pierde prezența fizică a unor cetățeni activi, contributori la societate și economie”, spune Cori Cimpoca.

Salariul nu mai este suficient

Potrivit cercetării, venitul nu mai este singurul criteriu care îi determină pe români să rămână în străinătate sau să se întoarcă acasă. Tot mai importante devin calitatea serviciilor publice, sistemul medical, predictibilitatea fiscală și eficiența instituțiilor.

„Când banul nu mai e decisiv, înseamnă că nu mai poți concura doar cu salariul, trebuie să concurezi cu calitatea vieții și a instituțiilor”, afirmă Cori Cimpoca.

Aceeași concluzie reiese și din mărturiile românilor stabiliți peste hotare. Pentru mulți, dorul de familie și de țară rămâne puternic, însă nu este suficient pentru a-i convinge să revină. În decizia de a rămâne cântăresc tot mai mult calitatea vieții, funcționarea instituțiilor, oportunitățile profesionale și valorile societății în care trăiesc.

Eduard Lașcu, stabilit în Olanda din 2021, spune că îi lipsesc familia, prietenii și posibilitatea de a vorbi zi de zi în limba română. Cu toate acestea, afirmă că nu s-ar întoarce într-o societate în care simte că drepturile și libertățile individuale nu sunt pe deplin respectate. Pentru el, faptul că locuiește într-o țară în care oamenii sunt tratați egal, inclusiv persoanele LGBT, iar instituțiile funcționează eficient cântărește mai mult decât apropierea de casă.

„M-aș întoarce poate pentru frumusețea limbii române, să pot comunica din nou în limba natală. Să-mi pot vedea familia și prietenii mai des este un alt motiv pentru care m-aș întoarce. Principalul motiv pentru care nu m-aș întoarce este mentalitatea din societatea actuală (...). Principalul lucru care m-a făcut să rămân în Olanda este o societate bazată pe principii de drepturi egale, salariul și sisteme de stat care funcționează foarte eficient”, declară acesta pentru „Adevărul”.

Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu știe”

Și pentru Ioana Dincă, inginer software stabilită la Londra de șase ani, salariul reprezintă doar una dintre condițiile care ar putea determina o revenire în România. La fel de importante sunt mediul profesional, calitatea serviciilor publice și încrederea că instituțiile statului funcționează.

„M-aș gândi serios să mă întorc dacă aș avea același salariu, dar aș lua în considerare mediul în care aș lucra și ce ar însemna să mă readaptez la viața din România. (...) Sistemul medical, traficul și cumva să se refacă încrederea în instituțiile statului”, spune ea.

După șase ani petrecuți în Marea Britanie, Ioana susține că nu mai simte că aparține unui singur loc. România a rămas țara în care se află familia și prietenii, însă Londra a devenit locul în care și-a construit viața de adult, cariera și comunitatea.

„Parcă am două «acasă». Una este rădăcina mea, iar cealaltă m-a adoptat ca adult. Vin foarte des în România să îmi vizitez familia și prietenii (...). Cred că Londra mi-a oferit multe oportunități profesionale, activități și oameni diverși de la care am învățat. Este mai greu când mi se face dor și aș vrea să vorbesc despre anumite lucruri în limba mea, dar nicăieri nu e perfect”, mărturisește aceasta.

De ce dorul de casă nu mai este suficient

Studiul sugerează că România nu mai concurează doar cu salariile oferite în alte state, ci cu sisteme publice care funcționează și cu un nivel al calității vieții pe care mulți români l-au găsit deja în străinătate.

Cori Cimpoca consideră că abordarea autorităților ar trebui să se schimbe. În locul campaniilor bazate exclusiv pe apeluri emoționale, statul ar trebui să creeze condiții comparabile cu cele din țările în care românii și-au construit deja viața.

„Statul trebuie să treacă de la «apeluri emoționale» la compatibilitate sistemică: digitalizarea serviciilor publice și reducerea birocrației, predictibilitate fiscală și o reformă credibilă a sistemului sanitar. Și să nu mai vâneze doar «revenirea fizică», ci să canalizeze capitalul care deja vine”, afirmă fondatoarea MKOR.

Obiceiurile financiare se formează înainte de 25 de ani. Studiul Harvard care explică de ce unii oameni au mereu probleme cu banii

Studiul mai arată că nu există o singură diasporă, ci mai multe profiluri, fiecare cu propriile motivații și propriul raport cu România. Românii din Marea Britanie sunt cei mai bine integrați profesional și cei mai puțin dispuși să revină. Cei din Germania investesc cel mai mult în România și continuă să sprijine financiar familia rămasă acasă. În Italia, principalul argument care ar putea determina o întoarcere este sistemul medical, iar în Spania legătura cu România rămâne mai ales una culturală și afectivă.

Potrivit cercetării, decizia de a reveni în România devine tot mai puțin probabilă pe măsură ce trec anii. După aproximativ cinci ani, mulți români își construiesc deja o viață stabilă în țara de adopție, iar după un deceniu integrarea este, în multe cazuri, definitivă.

În același timp, legătura cu România nu dispare. Ci se transformă. Tot mai mulți români aleg să investească în locuințe, să își ajute familiile sau să păstreze proprietăți în țară, chiar dacă nu intenționează să se repatrieze în viitorul apropiat. Cercetarea arată astfel că diaspora nu mai reprezintă doar o sursă de remitențe, ci și o categorie de profesioniști și investitori care contribuie la economia României de la distanță.

Pentru mulți dintre cei plecați, întoarcerea nu mai depinde de posibilitatea de a obține un salariu comparabil cu cel din Occident, ci de încrederea că pot găsi acasă instituții eficiente, servicii publice de calitate și un mediu în care să simtă că nu renunță la standardele de viață pe care și le-au construit în ultimii ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Irina Begu s-a căsătorit discret cu antrenorul său. Detalii inedite despre relația lor secretă
digi24.ro
image
Dunărea rămâne la un debit minim istoric. Când ar putea fi înregistrate creșteri importante la intrarea în România
stirileprotv.ro
image
Fostul preot Ciprian Mega și-a construit ilegal propria biserică și a sfințit-o împreună cu un mitropolit din Uganda. Mega a fost exclus anul trecut din Biserică, acuzat că „slujește altor interese decât ale Bisericii și ale Țării”, întors de la Moscova
gandul.ro
image
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
mediafax.ro
image
Daniel Bîrligea, ultimele detalii despre ofertele primite de FCSB. „Am vorbit cu impresarul lui”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Zece troițe istorice din Șcheii Brașovului, vechi de sute de ani, restaurate cu fonduri europene de aproape două milioane de euro
libertatea.ro
image
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova
digi24.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Gigi Becali i-a decis viitorul lui MM Stoica! ”Astăzi i-am spus și lui” / ”A venit la mine și a început să plângă”
digisport.ro
image
NIBIRU depășește pragul de 1.000.000 de vizite. Vizitatorul care a marcat momentul primește acces gratuit pe viață
click.ro
image
"Dacă Rusia ocupă statele baltice, a doua zi venim aici". Unde este Wamani, locul unde miliardarii se pregătesc pentru apocalipsă
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro
observatornews.ro
image
Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: 'Jecmăneală totală!'
cancan.ro
image
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
newsweek.ro
image
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
prosport.ro
image
Noua rovinietă electronică intră în vigoare pe 31 august. Ce se schimbă pentru șoferi și cum va fi calculată taxa
playtech.ro
image
Dezvăluiri incredibile de la CFR Cluj. „N-au una de-un leu în club!”. Câți bani a cerut demisul Folha. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
La 11 ani de când a înjurat-o și a dat-o afară pe Eva Carneiro, Jose Mourinho i-a lăsat pe toți "mască"
digisport.ro
image
Jennifer Aniston și Brad Pitt, din nou apropiați! Foștii soți iau masa împreună și se vizitează constant
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux a Valeriei Lungu. Influencerița și iubitul ei au ridicat casa de la zero. Au investit o avere în ea, dar fiecare bănuț a meritat. E mai ceva ca în filme! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sute de mii de români și-au primit deja banii de pensii private din Pilonul 2! Câștigul generat este uriaș
mediaflux.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi”
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Alexandra Stan a născut! Artista a devenit mamă pentru prima dată
click.ro
image
Alina Pușcău, primele semne, pe când încă nu știa că are cancer! Se topea pe picioare la filmările pentru „Poftiți pe la noi”
click.ro
image
Șoferul ambulanței atacate la Cluj, operat din nou. Medicii nu pot spune încă dacă își va recăpăta vederea. Ce cer sindicaliștii
click.ro
Prințesa Diana sursa GettyImages jpg
Înnebunită după un magnat căsătorit, Prinţesa Diana îl agasa cu telefoane anonime. Psihiatrii spun că o făcea din prea multă singurătate
okmagazine.ro
Margaret Whigham foto profimedia 0117034508 jpg
Ducesa recunoscută doar după perlele ei într-o imagine nud cu un bărbat misterios: scandalul care a zguduit Marea Britanie
okmagazine.ro
gelu romanul
Misterul lui Gelou: cât este adevăr și cât este legendă în povestea voievodului din Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Anghel și fiul ei, Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea
image
Alexandra Stan a născut! Artista a devenit mamă pentru prima dată

OK! Magazine

image
Ducesa recunoscută doar după perlele ei într-o imagine nud cu un bărbat misterios: scandalul care a zguduit Marea Britanie