Cinci morți și 20 de răniți în urma unor atacuri rusești asupra orașului Zaporojie. Explozii și incendii raportate și la Kiev

Atacurile rusești lansate în noaptea de luni spre marți asupra Ucrainei au provocat moartea a cinci persoane și rănirea altor 20 în orașul Zaporojie, din sud-estul țării, în timp ce capitala Kiev a fost, de asemenea, vizată, potrivit autorităților ucrainene.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a anunțat că forțele ruse au atacat orașul cu rachete și bombe aeriene, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Imagini publicate de oficialul ucrainean arată clădiri și vehicule cuprinse de flăcări în urma bombardamentelor.

Alerte de raid aerian au fost emise atât în Zaporojie, cât și în Kiev. În capitala ucraineană, administrația militară a raportat incendii la depozite situate într-un cartier central, iar o persoană a fost rănită.

Vitali Kliciko, primarul Kievului, a declarat că echipaje medicale au fost trimise într-o zonă din centrul orașului afectată de atac.

Alerta aeriană din Kiev a fost ridicată după aproximativ 40 de minute, însă a fost reactivată ulterior, după miezul nopții.

Jurnaliști ai Reuters aflați în capitala ucraineană au relatat că au auzit mai multe explozii în timpul atacului.

Ucraina încearcă să mute o parte tot mai importantă a confruntării pe teritoriul Rusiei

Amintim că Ucraina și-a schimbat în ultimele luni strategia de război și încearcă să mute o parte tot mai importantă a confruntării pe teritoriul Federației Ruse.

Loviturile asupra rafinăriilor, depozitelor, infrastructurii militare și liniilor logistice au devenit tot mai frecvente și mai îndepărtate de front, iar Kievul a demonstrat că poate atinge obiective aflate la mii de kilometri de teritoriul ucrainean.

Miza nu este doar distrugerea unor obiective militare sau economice, ci și menținerea inițiativei și creșterea presiunii asupra Moscovei pentru a accepta o încetare a focului.