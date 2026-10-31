Aproximativ 600 de delegați USR participă sâmbătă, la Timișoara, la primul congres al partidului după intrarea în opoziție. Aceștia vor alege cei 24 de membri ai Biroului Național, în timp ce mandatul de președinte al lui Dominic Fritz nu este supus votului.

Congresul USR de la Timișoara continuă cu dezbaterea rezoluțiilor care urmează să fie adoptate de delegați. Ulterior, liderii listelor de candidați își vor prezenta echipele și prioritățile.

Votul pentru alegerea celor 24 de membri ai Biroului Național a început la ora 14:00 și se desfășoară pe buletine de vot. Până la anunțarea rezultatelor, delegații vor participa la o dezbatere intitulată „USR va guverna din nou”.

Rezultatele votului sunt așteptate în jurul orei 18:30.

Rezoluția care stabilește principiile partidului în opoziție

Congresul USR, reunit sâmbătă, 31 octombrie, la Timișoara, a adoptat rezoluția politică „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt”, care stabilește principiile partidului în opoziție și direcțiile pentru următoarea guvernare.

Documentul adoptat face bilanțul activității miniștrilor USR și stabilește obiectivele politice ale formațiunii pentru perioada următoare.

„Înainte de moțiune, am promis un lucru simplu: nu vom fi scara pe care PSD se întoarce la putere. Am spus că nu votăm un guvern făcut de PSD. Nu l-am votat. Atât. Fără asterisc, fără notă de subsol”, a declarat Dominic Fritz.

USR își propune o guvernare fără PSD și AUR

Potrivit rezoluției, obiectivul partidului este formarea unei viitoare guvernări fără PSD și AUR, alături de cetățeni, primari și formațiunile politice reformiste, cu PNL ca partener egal.

În perioada petrecută în opoziție, USR anunță că va propune câte un contraproiect pentru fiecare lege pe care o consideră nocivă și că se va opune creșterilor de taxe.

„AUR nu e antisistem. Este supapa sistemului. În timp ce noi ne-am ținut de treabă, PSD și AUR s-au ținut de mână”, a afirmat liderul USR.

Printre obiectivele asumate se numără reducerea deficitului fără transferarea poverii asupra angajaților și pensionarilor, eliminarea privilegiilor statului, eliminarea prescripției ca formă de scăpare și introducerea unui control parlamentar real asupra serviciilor secrete.

De asemenea, USR susține dezvoltarea protecției anti-dronă la granița de est, sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova și reforma administrației, inclusiv revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

Dominic Fritz: „Ați fost înjurați exact de cei pe care i-ați deranjat”

Președintele USR, Dominic Fritz, le-a mulțumit miniștrilor USR pentru activitatea din Guvern, susținând că aceștia au continuat să lucreze în ciuda criticilor și atacurilor primite.

„Vreau să le mulțumesc miniștrilor noștri: Diana, Oana, Radu, Irineu, Ionuț. Ați încasat lovituri în fiecare zi și ați mers mai departe. Ați fost înjurați exact de cei pe care i-ați deranjat. Pentru un ministru USR, asta e cea mai bună recenzie, cea mai bună dovadă că ați livrat rezultate reale și ați făcut treabă”, a afirmat liderul USR.

Referindu-se la decizia partidului de a nu susține un guvern format de PSD, Fritz a susținut că USR și-a respectat angajamentul luat înaintea moțiunii de cenzură, în ciuda presiunilor exercitate asupra formațiunii.

„Pare un lucru simplu, dar pentru mine aceasta e esența a ceea ce înseamnă USR. Pe USR vă puteți baza. Nu pentru că suntem perfecți, ci pentru că facem ce spunem. Luăm în serios angajamentele față de alegătorii noștri”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a criticat apoi colaborarea dintre PSD și AUR, acuzând formațiunea condusă de George Simion că susține, în realitate, sistemul politic pe care pretinde că îl contestă.

„AUR nu e anti-sistem. Este supapa sistemului, ca furia oamenilor să nu se îndrepte împotriva adevăraților vinovați. În timp ce noi ne-am ținut de treabă, PSD și AUR s-au ținut de mână!”, a afirmat președintele USR.

Irineu Darău: „În Parlament nu am făcut nici un compromis cu PSD”

Fostul ministru al Economiei, Irineu Darău, a susținut că miniștrii USR au găsit în instituțiile pe care le-au condus situații dificile, provocate de ani de incompetență și management politizat. El a afirmat că echipa USR a încercat să schimbe modul de funcționare al ministerelor și al companiilor de stat.

„Ce am făcut noi în fiecare zi de guvernare cu muncă și profesionalism, am pus oamenii potriviți la locurile potrivite, am decuplat rețelele corupte și am creat oportunități reale”, a declarat Irineu Darău.

Acesta a vorbit și despre reacția PSD la reformele promovate de USR, susținând că partidul a deranjat interese și rețele care funcționau de mult timp în instituțiile statului.

„Plapumă pesedistă, fesenistă, peceristă, pentru că noi am creat breșe de neacoperit în această plapumă. Și ne-am mai ținut de cuvânt cu ceva. În Parlament nu am făcut nici un compromis cu PSD. Presiunile au fost teribile, nu am făcut și nu vom face compromisuri cu PSD și cu extremiștii. USR știa. Că instalarea unui guvern PSD, pentru că asta este, va face rău țării. Și USR, timp de 10 ani, niciodată ca să ne putem uita în oglindă ca să avem o conștiință curată, nu a votat ceva în Parlament care face rău țării”, a afirmat fostul ministrul.

Oana Țoiu: „Grindeanu nu mai are curajul să se întoarcă la guvernare”

Oana Țoiu a susținut că USR a deranjat vechile mecanisme politice și că atacurile la adresa partidului s-au intensificat după ce acesta a ajuns la guvernare.

„Adevărul este că speranța lor s-a transformat acum în coșmar. Pentru că așa cum vedeți în fiecare zi la televizor au preluat puterea și au preluat guvernarea, însă Grindeanu, după ce România a ieșit în stradă să oprească Ordonanța 13, nu mai are curajul să se întoarcă la guvernare. A ales această funcție nouă de «ministrul lui vai aoleu», întâiul văitător al țării”, a afirmat fostul ministru de Externe.

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Țoiu a vorbit și despre schimbările pe care miniștrii USR susțin că le-au făcut în instituțiile publice, insistând asupra promovării criteriilor de performanță și a concursurilor transparente pentru ocuparea funcțiilor.

„Noi am dus înainte inclusiv în criteriile și în jaloanele din PNRR, ideea unei legi a salarizării unitare care să plătească pe bază de performanță. Și da, am arătat în fiecare din instituțiile noastre că dacă nu performezi, nu ești veșnic în rolul respectiv și poți să fii și dat afară. Poți să fii și înlocuit cu un om mai bun dacă sunt concursuri deschise”, a declarat Oana Țoiu.

Radu Miruță: „Opoziția nu este o pauză pentru USR”

Radu Miruță a susținut că miniștrii USR au schimbat modul de funcționare al instituțiilor în care au ajuns, în ciuda rezistenței unor rețele de interese consolidate în timp. Acesta a afirmat că experiența guvernării a demonstrat că administrația poate funcționa diferit.

„Am avut onoarea și vă mulțumesc mult pentru asta, pentru că fără sprijinul USR nu se putea și fără munca dumneavoastră, să lucrez, să muncesc și să reprezint USR în trei ministere. În trei ministere unde atunci când am intrat era așa o placă mare pe care scria invizibil, dar respira prin pereți: «n-ai ce le face, sunt de 30 de ani aici». Și astăzi vă spun cu voce tare că nu-i adevărat. Ai ce să le faci, se poate să le faci. Se poate să facem altfel și noi am demonstrat-o”, a declarat Radu Miruță.

Fostul ministru a enumerat apoi o serie de rezultate pe care le-a atribuit activității miniștrilor USR, făcând o comparație cu bilanțul guvernărilor PSD. El a susținut că, în timp ce fostele administrații au închis fabrici, USR a contribuit la redeschiderea unor capacități industriale.

Referindu-se la intrarea partidului în opoziție, Radu Miruță a anunțat că USR va monitoriza activitatea ministerelor și va veni cu propuneri alternative la deciziile guvernului.

„Însă USR acum a intrat în opoziție. Și opoziția nu este o pauză pentru USR, iar eu îmi iau în fața dumneavoastră astăzi trei angajamente. 1. Vom fi în permanență umbra lor în toate ministerele. Fiecare contract, fiecare neregulă, fiecare lege va ajunge să fie adusă public din partea USR. 2. Pentru fiecare critică venim cu o propunere și venim cu oameni și cu cifre pe masă. 3. Poate cel mai important, ieșim din orașele mari. Pentru că România se câștigă la poarta omului care nu ne-a votat pentru că nu ne-a văzut niciodată. Și rămâne țelul să avem 100 de primării și să reușim să facem un pol reformator care să câștige alegerile”, a transmis Radu Miruță.

Ionuț Moșteanu: „Mai avem doi ani până la alegeri”

Ionuț Moșteanu a vorbit, la congresul USR de la Timișoara, despre obiectivul partidului de a reveni la guvernare în 2028.

„Ducem partidul ăsta la o guvernare pe care ne-o dorim cu toții, o guvernare care să nu mai funcționeze cu frâna de mână trasă. Pentru asta trebuie să avem un scor care să ne permită să guvernăm cu o majoritate USR într-un guvern cu un premier curajos, credibil, care să fie o garanție a reformelor.”

El a făcut apel la unitatea partidului și la recâștigarea curajului de a comunica direct cu alegătorii, în perspectiva scrutinului din 2028.

„Mai avem doi ani până la alegeri și trebuie să ducem din nou USR-ul acolo unde era, la acea energie care ne-a ținut legat și ne-a dus înainte, acea energie care i-a inspirat pe oameni și i-a motivat să ne voteze și au pus prea mult speranțele în noi, trebuie să fim conștienți de acest lucru, suntem singura speranță a oamenilor cinstiți din România și vreau să fiți conștienți de asta.”

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Diana Buzoianu, mesaj pentru Sorin Grindeanu

Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, a criticat din nou repunerea în funcție a șefului Administrației Naționale „Apele Române”, Doru Cazan, care s-a aflat timp de patru luni în concediu medical. Decizia a fost luată de noul ministru al Mediului, Natalia Intotero.

„Lăsăm aşadar PSD să se ocupe de miracolul de a însănătoşi pilele lor. Noi ne vom ocupa de livrat rezultate. Ei se vor ocupa de restauraţie. Pe scurt, noi am scos neamurile din instituţii, ei şi-au adus şi-şi aduc acum înapoi cumetriile. Noi am trimis controale acolo unde se fura, ei trimit controale acolo unde oamenii i-au dat în vileag. Noi am pus oameni pe concursuri reale, ei îşi pun oameni pe telefoane. Asta este restauraţia PSD-istă. Practic corupţii şi incompetenţii pe care noi i-am dat afară pe uşă se întorc pe geam cu trandafirii în suflet. Nici măcar nu se mai ascund”, a afirmat fostul ministru.

Ea a răspuns ironiilor lui Sorin Grindeanu, care le-a transmis „condoleanțe” reprezentanților USR în ziua în care guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit.

„În ziua în care a fost votat guvernul PSD, domnul Grindeanu ne ura condoleanțe pentru toate aceste sinecuri grase pe care le-am fi avut noi în instituții. Domnule Grindeanu, ce nu înțelegeți dumneavoastră este că noi toți cei care suntem aici suntem foarte bine mersi în privat, acest concept foarte abstract pentru PSD. Am venit să scoatem sinecurile PSD-iste din instituții, pentru că voiam să punem oameni, experți acolo, pentru care pălăria nu este prea mare”, a afirmat fostul ministru.

Diana Buzoianu a continuat să compare perioada în care USR s-a aflat la guvernare cu actuala situație politică, susținând că social-democrații nu și-au respectat promisiunile făcute înainte de preluarea puterii.

„Șase luni, șase luni v-ați smiorcăit întruna. Vai, dacă doar am fi noi la guvernare, ar curge laptele și mierea dacă doar am fi noi la guvernare. Ei, și acum sunteți la guvernare. Și curg doar scuze. Nu suntem toți la fel. PSD a mințit ani de zile românii ca să poată să obțină voturi, că toți politicienii fură, că toți manipulăm, că toți facem promisiuni și după aia uităm de ele în momentul în care intrăm în funcții. Și ce să vedeți? USR a demonstrat că se poate să fie oameni politici care să livreze corect și care să trateze funcțiile ca pe o onoare”, a conchis Diana Buzoianu.