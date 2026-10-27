Dominic Fritz spune că Nicușor Dan i-a dezamăgit pe mulți dintre cei care l-au votat: „Acum nu îl mai recunosc”

Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat marți seară că mulți dintre susținătorii lui Nicușor Dan sunt dezamăgiți de direcția în care a mers acesta după alegeri, în special în privința justiției, combaterii corupției și relației cu PSD.

Dominic Fritz spune că Nicușor Dan i-a dezamăgit pe mulți dintre cei care l-au votat: Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Dominic Fritz consideră că numeroși români care l-au votat pe Nicușor Dan au avut așteptări diferite de la acesta și sunt acum dezamăgiți. Liderul USR a declarat la TVR 1 că și el împărtășește această dezamăgire, la fel ca o parte dintre membrii și simpatizanții partidului care l-au susținut pe actualul președinte în campania electorală.

„Eu cred că sunt foarte, foarte mulţi oameni în România care l-au votat cu totul cu alte speranţe, posibil şi alte valori şi care sunt foarte dezămăgiţi. Şi eu sunt dezămăgit şi cred că o mare parte şi din oamenii care simpatizează cu USR şi care l-au susţinut în campanie”, a afirmat Dominic Fritz.

Întrebat dacă se consideră păcălit de Nicușor Dan, liderul USR a respins această formulare, argumentând că termenul presupune existența unei intenții pe care nu o poate evalua în cazul președintelui.

Într-o declarație din 21 octombrie, Dominic Fritz a transmis că relația USR cu Nicușor Dan nu mai este aceeași ca la început. Liderul partidului a afirmat că mulți dintre alegătorii președintelui sunt dezamăgiți de evoluțiile din ultimele luni și a criticat situația politică în care PSD ar controla puterea fără să dețină o majoritate.

„Nu cred că păcăleală este o categorie prezidenţială (…) Păcăleală presupune o intenţie. Eu nu pot sa judec care este motivul, de ce preşedintele a dezămăgit în foarte multe domenii”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a explicat că dezamăgirea este legată de diferența dintre mesajele transmise de Nicușor Dan în timpul campaniei electorale și percepția susținătorilor asupra deciziilor sale ulterioare. Fritz a indicat, în acest context, pozițiile exprimate atunci despre justiție, lupta anticorupție și PSD.

„Eu cred că multă lume - şi eu încă o dată aici aş include şi mulţi membrii şi susţinători USR - multă lume l-a ascultat în campanie, de exemplu ce a spus despre justiţie, de exemplu ce a spus despre anticorupţie, de exemplu ce a spus despre PSD şi acum nu îl mai recunosc”, a mai declarat Dominic Fritz.

Tensiunile dintre USR și președintele Nicușor Dan au fost vizibile și în august, după ce un amendament susținut de PSD privind legea integrității a pus în pericol mandatul de primar al lui Dominic Fritz. Surse politice citate de Adevărul afirmau atunci că liderul USR era dezamăgit de lipsa unei reacții ferme din partea șefului statului și că relația dintre cei doi se deteriorase.