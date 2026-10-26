Congresul USR programat la finalul acestei săptămâni la Timișoara va avea o miză majoră: alegerea celor 24 de membri ai Consiliului Național, forul colectiv de conducere. Nu va fi o competiție și pentru șefia partidului, Dominic Fritz fiind ales președinte în vara anului trecut pentru un mandat de patru ani. Însă Fritz nu va avea putere în partid dacă nu va reuși să strângă și o majoritate în Consiliul Național, un organism foarte important în USR. Spre exemplu, Dacian Cioloș a demisionat din fruntea USR tocmai pentru că avea o majoritate ostilă în Biroul Național.

Foto: Mediafax

La Congresul de la Timișoara, vor fi trei liste pentru Biroul Național, susțin surse politice pentru Adevărul. Votul va fi proporțional, prin urmare fiecare tabără va avea reprezentanți în conducerea partidului.

Va fi o listă propusă chiar de președintele partidului, Dominic Fritz. Din echipa acestuia vor face parte Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului, Oana Țoiu, fost ministru de Externe, Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, Allen Coliban, fost primar al Brașovului.

De partea cealaltă, o altă listă puternică va fi propusă de Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării în Guvernul Bolojan. Din echipa lui Moșteanu vor face parte Radu Miruță, trecut la rândul să pe la MAPN, Dan Barna, fost președinte al partidului, Stelian Ion, fost ministru al Justiției în Guvernul Cîțu, și Cristian Seidler, fost parlamentar, unul dintre membrii fondatori ai partidului.

Va exista și a treia listă, cu o alianță surprinzătoare: primarul Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu, și Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, condamnată în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare într-un dosar în care a fost anchetată pentru conflict de interese. De partea cealaltă, Clotilde Armand acuză faptul că a fost “un dosar folosit ca armă politică”. Alături de Lucian Viziteu și Clotilde Armand vor mai fi câteva mici filele USR, susțin sursele citate.

Lucian Viziteu Foto: Facebook

Niciuna dintre cele trei tabere nu va obține majoritatea în Biroul Național. Echipa Fritz estimează că va avea 10-11 locuri, la fel și tabăra condusă de Ionuț Moșteanu, în timp ce lista lui Viziteu ar trimite doar doi oameni în Biroul Național, explică surse din conducerea partidului pentru Adevărul.

Astfel, Dominic Fritz fie se aliază apoi cu Ionuț Moșteanu pentru a avea o largă majoritate în conducerea partidului, fie apelează la cele două voturi de la Clotilde Armand și Lucian Viziteu pentru a strânge o majoritate la limită, de doar 13 voturi.