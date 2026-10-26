 Două mari tabere în USR pentru Congres. Fritz s-a aliat cu Diana Buzoianu, iar Moșteanu cu Miruță | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Exclusiv Două mari tabere în USR pentru Congres. Fritz s-a aliat cu Diana Buzoianu, iar Moșteanu cu Miruță

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Congresul USR programat la finalul acestei săptămâni la Timișoara va avea o miză majoră: alegerea celor 24 de membri ai Consiliului Național, forul colectiv de conducere. Nu va fi o competiție și pentru șefia partidului, Dominic Fritz fiind ales președinte în vara anului trecut pentru un mandat de patru ani. Însă Fritz nu va avea putere în partid dacă nu va reuși să strângă și o majoritate în Consiliul Național, un organism foarte important în USR. Spre exemplu, Dacian Cioloș a demisionat din fruntea USR tocmai pentru că avea o majoritate ostilă în Biroul Național.

USR - Diana Buzoianu, Radu Miruță, Dominic Fritz, Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu
Foto: Mediafax

La Congresul de la Timișoara, vor fi trei liste pentru Biroul Național, susțin surse politice pentru Adevărul. Votul va fi proporțional, prin urmare fiecare tabără va avea reprezentanți în conducerea partidului.

Va fi o listă propusă chiar de președintele partidului, Dominic Fritz. Din echipa acestuia vor face parte Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului, Oana Țoiu, fost ministru de Externe, Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, Allen Coliban, fost primar al Brașovului.

De partea cealaltă, o altă listă puternică va fi propusă de Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării în Guvernul Bolojan. Din echipa lui Moșteanu vor face parte Radu Miruță, trecut la rândul să pe la MAPN, Dan Barna, fost președinte al partidului, Stelian Ion, fost ministru al Justiției în Guvernul Cîțu, și Cristian Seidler, fost parlamentar, unul dintre membrii fondatori ai partidului.

Va exista și a treia listă, cu o alianță surprinzătoare: primarul Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu, și Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, condamnată în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare într-un dosar în care a fost anchetată pentru conflict de interese. De partea cealaltă, Clotilde Armand acuză faptul că a fost “un dosar folosit ca armă politică”. Alături de Lucian Viziteu și Clotilde Armand vor mai fi câteva mici filele USR, susțin sursele citate.

Lucian Viziteu
Lucian Viziteu Foto: Facebook

Niciuna dintre cele trei tabere nu va obține majoritatea în Biroul Național. Echipa Fritz estimează că va avea 10-11 locuri, la fel și tabăra condusă de Ionuț Moșteanu, în timp ce lista lui Viziteu ar trimite doar doi oameni în Biroul Național, explică surse din conducerea partidului pentru Adevărul.

Astfel, Dominic Fritz fie se aliază apoi cu Ionuț Moșteanu pentru a avea o largă majoritate în conducerea partidului, fie apelează la cele două voturi de la Clotilde Armand și Lucian Viziteu pentru a strânge o majoritate la limită, de doar 13 voturi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
digi24.ro
image
Orașele în care vin prea mulți turiști: „Evit să mai merg în centru”. În Brașov se oferă deja reduceri localnicilor
stirileprotv.ro
image
După Facebook și Google, un alt gigant tech cenzurează Gândul. Pagina de TikTok a ziarului este restricționată de cinci zile și reprezentanții companiei refuză să o deblocheze. Gândul este cel mai urmărit ziar din România de pe TikTok
gandul.ro
image
Tensiuni explozive în Brazilia! Flavio Bolsonaro nu recunoaște victoria lui Lula da Silva și cere anularea alegerilor
mediafax.ro
image
Revenire-surpriză la Universitatea Craiova! E în lotul campioanei chiar înaintea meciului cu Sepsi
fanatik.ro
image
Cum motivează judecătorii ruși condamnarea românului Adrian David Kercso la 15 ani de gulag: „Ura politică” față de președintele Putin și sprijinul pentru Ucraina
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Gael Monfils: "Când? Unde? Vă spun totul" Anunțul finalului de an, după despărțirea de Elina Svitolina
digisport.ro
image
Adina Buzatu, în lupta cu kilogramele! Se îngrășa pentru a-i face pe plac mamei sale: „Mă simțeam grasă, mă simțeam urâtă”
click.ro
image
Un zăcământ de cupru și aur, care valorează miliarde de dolari, a fost descoperit sub deșertul din Nevada
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Satul cu 400 de locuitori unde o casă cu grădină costă doar 12.000 de lei. Românii au început deja să cumpere
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
Economist anunță „apocalipsa” pentru pensionari. Pensia medie va crește cu 80 lei. Cum răspunde Florin Manole
newsweek.ro
image
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
”De la o statuie putea să cadă regimul Ceaușescu”. Poveste fabuloasă despre Ion Oblemenco și de ce nu a prins nicio selecție la națională
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
digisport.ro
image
Cât de des se spală pilota. Programul și temperatura ideale pentru o curățare eficientă
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Sfântul Dumitru, sărbătoare importantă în calendar. Ce e interzis să faci pe 26 octombrie
mediaflux.ro
image
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Adina Buzatu, în lupta cu kilogramele! Se îngrășa pentru a-i face pe plac mamei sale: „Mă simțeam grasă, mă simțeam urâtă”
click.ro
image
David Beckham a încins internetul la 51 de ani! Cum s-a fotografiat fostul fotbalist pe balconul din New York
click.ro
image
Mesajul lui Fuego după ce a împlinit 50 de ani. Ce regret îl macină: „Cât de nedreaptă e uneori viața”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Prințesa Moștenitoare Leonor, Infanta Sofia, profimedia 1146361469 jpg
Regele Felipe a fost operat! Ce se întâmplă cu monarhul Spaniei la doar două zile de la intervenție
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Prețuri neașteptate la restaurantul Ileanei Sterp din Hunedoara. Cât costă o porție de tăiței cu jumări
image
Adina Buzatu, în lupta cu kilogramele! Se îngrășa pentru a-i face pe plac mamei sale: „Mă simțeam grasă, mă simțeam urâtă”

OK! Magazine

image
Regele Felipe a fost operat! Ce se întâmplă cu monarhul Spaniei la doar două zile de la intervenție