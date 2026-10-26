Horațiu Cosma îl acuză pe șeful PSD că a amânat deschiderea A0 Nord: „Pistol, la ordinul lui Grindeanu, le-a ordonat să o lase mai moale”

Fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma (USR), susține că deschiderea circulației pe tronsonul A0 Nord dintre Afumați și Cernica ar fi fost amânată, deși lucrările erau aproape finalizate. Acesta îi acuză pe Sorin Grindeanu și Cristian Pistol că au pus „orgoliile politice” înaintea interesului public.

Tronsonul A0 Nord dintre Afumați și Cernica ar fi trebuit să fie deschis luni, susține Cosma Foto: Facebook / Cristian Pistol

Fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma (USR), a susținut că circulația pe tronsonul A0 Nord dintre Afumați și Cernica ar fi trebuit să fie deschisă luni, însă Sorin Grindeanu și Cristian Pistol ar fi decis să amâne momentul.

„Astăzi trebuia să circulăm pe A0 Nord, între Afumați și Cernica. Planul era făcut, lucrările erau pe ultimii câțiva metri, iar deschiderea circulației era pregătită”, a scris Horațiu Cosma într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările rămase constau în instalarea unor porțiuni de parapete, operațiune care ar fi necesitat doar câteva zile.

„Constructorii mai aveau câteva sute de metri de parapete de instalat pe corpul autostrăzii. Muncă de 2-3 zile. Pistol, la ordinul lui Grindeanu, le-a ordonat să o lase mai moale”, a afirmat fostul secretar de stat.

Cosma îi acuză pe cei doi că ar fi pus interesele politice înaintea nevoilor șoferilor care așteaptă deschiderea autostrăzii din jurul Capitalei.

„Au decis că orgoliile lor politice sunt mai importante decât timpul pierdut în trafic, decât nervii și decât siguranța zecilor de mii de oameni care așteaptă să poată circula pe o autostradă modernă în jurul Bucureștiului”, a susținut acesta.

Precedentele Sebeș-Turda și Lugoj-Deva

În aceeași postare, reprezentantul USR a amintit de alte două situații pe care le consideră exemple ale întârzierilor în deschiderea unor tronsoane de autostradă.

„Autostrada Sebeș - Turda a fost finalizată și ținută închisă cu lunile. Atunci, celebra explicație era că «aluneci ca în baie». Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj - Deva a fost reziliat la 99%, pe motiv că lucrarea ar fi fost un dezastru. Se circulă pe acolo de 7 ani fără probleme”, a scris Horațiu Cosma.

Acesta a criticat modul în care, în opinia sa, este gestionată infrastructura rutieră și a acuzat o lipsă de respect față de cetățeni.

„Cu PSD la guvernare, vedem același dispreț față de binele cetățenilor. Nici nu mai încearcă să îl mascheze. Aceeași aroganță. Aceeași mentalitate de stăpâni pe moșie, pentru care infrastructura României este o jucărie politică”, a afirmat fostul secretar de stat.

Cosma a avertizat totodată că cei responsabili ar trebui să răspundă pentru deciziile luate.

„Dar va veni și vremea răspunderii. Pentru fiecare sfidare, pentru fiecare decizie absurdă și pentru fiecare dată când interesul public a fost sacrificat pe altarul orgoliilor politice”, a transmis acesta.