 AUR conduce în intențiile de vot, însă PSD reduce distanța. Cum arată noul clasament al partidelor SONDAJ | adevarul.ro
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AUR conduce în intențiile de vot, însă PSD reduce distanța. Cum arată noul clasament al partidelor SONDAJ

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AUR se menține pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, însă distanța față de PSD se reduce, în timp ce USR înregistrează o creștere. Un sondaj Avangarde indică și două formațiuni care nu ar trece pragul electoral.

Secție de vot - alegeri - stampila
AUR conduce în intențiile de vot Foto: Reuters

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 35% din voturi, fiind urmat de PSD, cu 26%, și PNL, cu 15%, arată cel mai recent sondaj realizat de Avangarde în perioada 21-26 octombrie.

USR ar fi creditat cu 10% din intențiile de vot, în timp ce UDMR s-ar situa la limita pragului electoral, cu 5%. Sub pragul de 5% s-ar afla SENS, cu 4%, și SOS România, cu 2%. Alte formațiuni politice ar însuma 3% din opțiunile exprimate.

PSD și USR cresc, în timp ce AUR și PNL pierd procente

Comparativ cu cercetarea realizată în septembrie, PSD înregistrează cea mai importantă creștere, de trei puncte procentuale, de la 23% la 26%. USR câștigă, la rândul său, două puncte procentuale, ajungând de la 8% la 10%.

În același interval, AUR pierde un punct procentual, coborând de la 36% la 35%. PNL înregistrează o scădere similară, de la 16% la 15%.

UDMR își menține scorul de 5%, în timp ce SENS își dublează procentul, de la 2% la 4%. SOS România scade de la 3% la 2%.

Astfel, diferența dintre AUR și PSD se reduce de la 13 puncte procentuale, în septembrie, la nouă puncte procentuale în octombrie.

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Foto: Avangarde

Cum este privită decizia PNL de a vota învestirea Guvernului Niculescu

Cercetarea a inclus și o întrebare referitoare la decizia liberalilor de a vota în Parlament învestirea Guvernului Niculescu, deși partidul a anunțat că rămâne în opoziție, iar din noul Executiv fac parte și miniștri PSD.

Jumătate dintre respondenți, respectiv 50%, consideră că decizia PNL a fost greșită. În schimb, 29% au apreciat-o ca fiind una bună, în timp ce 21% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

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Foto: Avangarde
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Ce așteptări au românii de la noul Guvern

Sondajul indică și un nivel ridicat de nemulțumire în privința direcției în care se îndreaptă România. 78% dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce 16% apreciază că direcția este una bună. Alți 6% nu au știut sau nu au răspuns.

Întrebați care ar trebui să fie principala prioritate a Guvernului Niculescu, 30% dintre participanții la sondaj au indicat creșterea salariilor și pensiilor. Combaterea corupției a fost menționată de 21%, iar reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice de 19%.

Reducerea cheltuielilor statului cu aparatul bugetar și instituțiile a fost indicată de 15% dintre respondenți. Investițiile în infrastructură, inclusiv în autostrăzi, spitale și școli, au fost menționate de 7%, iar finanțarea sistemului de sănătate de 4%.

În ceea ce privește măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, 59% dintre respondenți consideră că Guvernul ar trebui să reducă în primul rând cheltuielile statului. Creșterea taxelor pe averi și companii a fost indicată de 20% dintre participanți.

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Foto: Avangarde

Cum a fost realizat sondajul

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 21-26 octombrie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativ la nivel național.

Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%. Procentele privind intenția de vot au fost calculate din totalul respondenților care și-au exprimat o opțiune electorală.

Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut în proporție de 100% de sociologul Marius Pieleanu.

Un alt sondaj indică rezultate apropiate pentru primele partide

Un sondaj realizat de CURS în perioada 22-27 octombrie indică, la rândul său, AUR pe primul loc în intențiile de vot, cu 34%, urmat de PSD, cu 26%, și PNL, cu 16%. USR este cotat la 8%, iar UDMR la 5%. PRNR, formațiunea asociată cu Piedone, și SENS au câte 3%, în timp ce SOS România și Acțiunea Conservatoare (ACT) sunt creditate cu câte 2%.

Cercetarea CURS arată că 77% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. În privința priorităților noului Guvern, reducerea prețurilor și a costului vieții a fost indicată de 41% dintre participanți, urmată de creșterea salariilor și pensiilor, cu 39%, și reducerea taxelor și impozitelor, cu 27%.

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