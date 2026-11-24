Președintele rus Vladimir Putin acuză Ucraina că a continuat atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, în pofida apelurilor făcute de Donald Trump pentru oprirea loviturilor asupra infrastructurii energetice. Liderul de la Kremlin a avertizat că Moscova va răspunde acestor acțiuni.

Putin amenință Ucraina cu represalii după atacurile asupra rafinăriilor rusești. Foto: Shutterstock

Kievul a transmis că este dispus să oprească atacurile asupra obiectivelor energetice rusești doar dacă Rusia procedează în același fel. Deși loviturile ucrainene s-au diminuat după ce Donald Trump a cerut, la jumătatea lunii octombrie, încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, acestea au fost reluate spre sfârșitul lunii, relatează Reuters.

Declarațiile lui Vladimir Putin au fost făcute marți, în cadrul unei întâlniri organizate la Kremlin cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai industriei petroliere.

„Constatăm că regimul de la Kiev continuă să atace instalațiile noastre de rafinare, în ciuda apelului și a cererii directe a președintelui SUA de a se abține de la astfel de atacuri. Însă autoritățile de la Kiev ignoră acest sfat”, a afirmat liderul rus.

Putin a avertizat că Moscova va reacționa: „În acest sens, aș dori să subliniez că măsurile de represalii din partea noastră sunt inevitabile”.

Totodată, președintele rus a cerut adoptarea unor măsuri suplimentare pentru protejarea instalațiilor energetice.

Loviturile cu drone asupra rafinăriilor rusești au avut un impact semnificativ asupra industriei petroliere. Potrivit estimărilor prezentate de două surse din sector, capacitatea totală de prelucrare a țițeiului a fost redusă cu aproximativ 45% în urma atacurilor începute la sfârșitul lunii octombrie.

Mai multe regiuni din Rusia au introdus restricții privind vânzarea benzinei și motorinei, după o nouă serie de lovituri asupra infrastructurii petroliere.

Putin a recunoscut că piața internă a carburanților continuă să se confrunte cu dificultăți, însă a susținut că prețurile benzinei s-au stabilizat după ce au atins un nivel maxim în octombrie.

În cadrul aceleiași reuniuni, liderul de la Kremlin a criticat eforturile europene de reducere a importurilor de energie din Rusia. El a susținut că restricțiile au determinat Moscova să își diversifice piețele de desfacere și să folosească tot mai mult Ruta Mării Nordului, de-a lungul coastelor arctice.

Uniunea Europeană a decis să oprească integral importurile de gaz natural lichefiat rusesc transportat pe mare începând cu 1 ianuarie.

Cu toate acestea, livrările de GNL din Rusia către Europa au continuat să crească. Datele preliminare ale LSEG arată că, în primele zece luni ale anului, exporturile au ajuns la 11,8 milioane de tone, cu aproximativ 6,3% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

În anul precedent, livrările rusești de GNL către Europa au fost de aproximativ 13,7 milioane de tone.