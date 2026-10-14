Decizia lui Ponta privind votul pentru Cabinetul Niculescu: de ce nu face parte din Guvern

Victor Ponta, fost premier al României, a anunțat că va vota învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, deși grupul parlamentar Uniți pentru România nu va face parte din coaliția de guvernare. Acesta a explicat că susține formarea unui Executiv cu puteri depline, dar a criticat activitatea miniștrilor USR și a cerut o schimbare de abordare în politica economică.

Victor Ponta, fost premier al României. Foto: Adevărul

„N-a vrut PSD-ul să intrăm în Guvern, ca grupul Uniți pentru România să facă parte din această coaliție. Așa încât noi o să votăm guvernul, după care suntem în opoziție și noi, ca și AUR, ca și PNL, ca și USR, ca și UDMR ”, a declarat Victor Ponta, invitat miercuri într-o emisiune televizată la PS News, precizând că grupul său parlamentar nu a fost inclus în formula de guvernare. Întrebat despre posibilitatea de a ocupa un portofoliu ministerial, fostul premier a exclus această variantă.

„Au oameni mai buni decât noi cei de la Uniți”, a spus el.

Ponta a afirmat că România are nevoie de un Guvern cu atribuții depline, care să poată lua decizii și să evite blocajele politice. În același timp, acesta a lansat acuzații la adresa miniștrilor USR, pe care îi consideră responsabili pentru decizii care ar fi afectat interesele statului român.

Fostul premier a făcut referire la Șantierul Naval Mangalia, fondurile SAFE și situația de la Ghimbav, susținând că este necesară oprirea unor decizii pe care le consideră păguboase. El a menționat și Hidroelectrica, afirmând că statul trebuie să își protejeze activele.

„Pentru că nu era acum, dom’le, dacă nu e Ponta sau Uniți pentru România să nu mai fie nimic. Așa gândesc unii, știți? Noi am gândit, am spus și public că avem nevoie de un guvern cu puteri depline să ne treacă iarna și e bine că o să avem un guvern. Și avem nevoie să-i gonim pe useriști înainte să mai vândă ceva după ce ne-au prăduit și șantierul Mangalia și banii de SAFE și acum prăduiesc iarăși Ghimbavul. Să-i oprim înainte să prăduiască Hidroelectrica, ce mai aveau ei în carnețel, toate acele lucruri”, a declarat Victor Ponta.

Ce a discutat Victor Ponta cu premierul desemnat Luca Niculescu

Victor Ponta a descris întâlnirea cu premierul desemnat drept una „foarte civilizată, foarte elegantă, foarte serioasă”. Potrivit acestuia, discuțiile au vizat experiența membrilor grupului Uniți pentru România și propunerile pe care aceștia le-ar putea aduce în anumite domenii.

Fostul premier a precizat că a discutat cu Luca Niculescu despre economie, în timp ce alți membri ai grupului și-au prezentat experiența profesională în domenii precum justiția și ordinea publică.

Ponta a spus că susținerea acordată viitorului Executiv nu a fost condiționată de obținerea unor funcții și că rămâne de văzut dacă propunerile discutate vor fi incluse în programul de guvernare și aplicate de viitorii miniștri.

Victor Ponta cere stimularea economiei și respinge noi majorări de taxe

În privința politicilor economice, fostul premier a susținut că România nu ar mai trebui să recurgă la majorarea taxelor și impozitelor, argumentând că povara fiscală a ajuns, în opinia sa, la limita suportabilului pentru firme și populație.

„Singura soluție este, așa cum am făcut în 2013, 2014, 2015, să se stimuleze economia”, a declarat Victor Ponta, pledând pentru măsuri care să încurajeze creșterea economică.

Acesta a avertizat că menținerea actualei abordări ar putea accentua îndatorarea țării și dificultățile financiare ale populației. În opinia sa, statul ar trebui să urmărească dezvoltarea economiei și creșterea veniturilor, în loc să se bazeze în continuare pe majorări de taxe și impozite.

„Nu-i vorba de linii roșii, era vorba de faptul că eu sunt convins și, din experiența pe care am avut-o și anii pe care totuși ni-i amintim, că nu se poate să mai mărești taxe, impozite, să jecmănești firmele românești și românii. S-a ajuns deja la limita suportabilului și singura soluție este, așa cum am făcut în 2013, 2014, 2015, să se stimuleze economia, să crească, să se îngrașe vaca. Nu mai poți tot pe asta slabă, amărâtă, să o mulgi, că n-ai de unde. Trebuie să îngrași vaca, adică economia românească. Altfel nu o să reușim. O să ne înglodăm și mai tare în datorii și oamenilor o să le fie din ce în ce mai rău”, a afirmat Victor Ponta.