Fuziuni și dizolvări de companii de stat. Ministrul Darău: Remunerațiile administratorilor vor fi legate de performanță

Șeful interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat că ministerul pregătește fuziuni între mai multe companii de stat și dizolvarea unor societăți sau divizii aflate în dificultate, măsurile făcând parte din procesul de eficientizare a companiilor din portofoliu. Totodată, din 2027, conducerea Ministerului intenționează să aplice tuturor companiilor pe care le gestionează o metodologie standardizată de calcul al remunerațiilor administratorilor, bazată pe indicatori de performanță.

Irinel Darău Foto: Inquam Photos

Anunțurile au fost făcute miercuri, 14 octombrie, cu ocazia prezentării bilanțului pentru primele nouă luni. În același context, Darău a vorbit despre lansarea unei platforme de dialog cu mediul privat, actualizarea criteriilor de clasificare în turism și achitarea unor plăți restante către operatorii economici.

Ministerul Economiei pregătește fuziuni între companii de stat

Printre măsurile prezentate de ministru se numără fuziunea unor societăți din portofoliul Ministerului Economiei, cu obiectivul de a reduce fragmentarea administrativă și costurile de funcționare.

Potrivit lui Darău, au fost aprobate de principiu fuziunea dintre Telegondola Mamaia și Mamaia SA, precum și cea dintre Conversmin și Radioactiv Mineral Măgurele. În planurile ministerului se află și fuziunea dintre Neptun Olimp și compania rezultată din reorganizarea societăților din Mamaia.

O altă operațiune avută în vedere este fuziunea dintre Poșta Română și Romfilatelia. În paralel, Ministerul analizează posibilitatea unei fuziuni între Znam și Plafar, companie despre care ministrul a spus că se află într-o situație dificilă. O analiză similară vizează Cuprumin și Băița, aceasta din urmă confruntându-se, de asemenea, cu probleme financiare.

„Dacă aceste analize și rezultate sunt livrate în lunile următoare, înseamnă că avem cu șase companii de stat mai puțin la Ministerul Economiei, automat și mai puțini administratori plătiți pentru așa ceva”, a explicat ministrul.

Darău a anunțat și dizolvarea unor societăți sau structuri aflate în portofoliul ministerului. Este vorba despre Servicii Publice SRL, Certej SA și Roșia Montană SA, asociate grupului Minvest. Potrivit ministrului, procedura de dizolvare pentru prima dintre acestea a fost deja aprobată, în timp ce celelalte două se aflau de mai mult timp în insolvență.

Dacă toate operațiunile vor fi duse la capăt, ministerul estimează că va avea nouă companii mai puțin în portofoliu, prin fuziuni și dizolvări.

Remunerațiile administratorilor, calculate după indicatori

O altă direcție anunțată de ministru vizează modul în care sunt plătiți administratorii companiilor de stat. Ministerul a introdus deja o metodologie unitară de fundamentare a remunerațiilor, iar obiectivul este extinderea acesteia, începând din 2027, la toate companiile din portofoliu.

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„Planul nostru este ca, începând cu 2027, această standardizare să fie aplicată tuturor companiilor din portofoliul Ministerului Economiei, bazându-ne pe rezultatele care vor fi publicate la sfârșitul anului 2026”, a declarat Irineu Darău.

Potrivit acestuia, remunerațiile vor fi stabilite pe baza a șase sau șapte indicatori, aplicați într-un mod standardizat și transparent. Ministrul a precizat că mecanismul a fost deja testat la două companii, în cazul uneia dintre ele fiind necesară o intervenție rapidă deoarece societatea este listată la bursă.

Într-un alt caz, remunerațiile au fost reduse la jumătate după aplicarea formulei de calcul. Darău a precizat că administratorii care obțin rezultate foarte bune vor putea câștiga mai mult, dacă performanța lor justifică acest lucru.

„Dacă administratorii au rezultate foarte bune la sfârșitul anului, bineînțeles că vor avea oportunitatea să câștige mai mult pe merit, nu la întâmplare”, a afirmat ministrul.

Măsura se înscrie într-un demers mai amplu de schimbare a modului în care statul își exercită rolul de acționar. Ministerul a anunțat anterior că urmărește să introducă reguli comune de calcul al remunerațiilor și criterii obiective pentru evaluarea administratorilor, în locul unor practici diferite de la o societate la alta.

Peste 290 de înscrieri pentru platforma de dialog cu mediul privat

Irineu Darău a anunțat că etapa de înscriere pentru Platforma de dialog strategic pentru o economie competitivă și rezilientă s-a încheiat, fiind înregistrate peste 290 de candidaturi. Mecanismul este organizat în jurul a șapte grupuri de lucru dedicate unor domenii de politici publice și urmărește să creeze un cadru instituțional de consultare între minister și mediul economic.

Ministrul a precizat că, până la sfârșitul lunii octombrie, urmează să fie finalizată selecția organizațiilor participante, astfel încât grupurile să poată începe activitatea de la 1 noiembrie.

„Statul nu are voie să mintă niciodată privatul. Mai bine nu promite, dacă nu se poate ține de promisiune”, a declarat Darău, explicând că ministerul a urmărit să își îndeplinească angajamentele față de mediul de afaceri, inclusiv atunci când acestea fuseseră asumate cu întârzieri de alte instituții.

Potrivit ministrului, platforma ar urma să asigure un dialog organizat, astfel încât politicile publice să nu depindă de relațiile informale cu o anumită persoană din administrație. Grupurile de lucru vor reuni reprezentanți ai mediului de afaceri și ai altor organizații relevante, iar scopul este ca propunerile și problemele semnalate de acestea să fie integrate în procesul de elaborare a politicilor economice.

Plăți restante și schimbări în turism

În bilanțul prezentat, Darău a menționat și măsurile luate în sectorul turismului. Potrivit acestuia, criteriile de clasificare turistică au fost actualizate în luna iulie, după o perioadă îndelungată în care regulile nu fuseseră revizuite.

Ministrul a mai declarat că au fost finalizate deconturile eligibile pentru investițiile balneare și că ministerul a soluționat plăți restante pentru participarea operatorilor români la târguri internaționale de turism.

Aceste măsuri, a explicat el, fac parte din efortul de a respecta angajamentele asumate de stat față de companiile private și de a îmbunătăți predictibilitatea relației dintre administrație și mediul economic.