Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
Un lup tânăr din PSD devine tot mai influent în partid. Ce funcție i-a pregătit Grindeanu SURSE

Publicat:

În apropierea Congresului din toamnă, liderii PSD au început să se poziționeze fie de partea lui Sorin Grindeanu, fie în tabăra lui Titus Corlățean. Un nume devine tot mai des invocat din perspectiva jocurilor de putere din partid. E vorba despre unul dintre “lupii tineri” din PSD, cu o ascensiune fulminantă în ultimii ani, explică surse politice pentru Adevărul.

Gheorghe Șoldan, alături de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu FOTO Inquam / Casian Mitu
Gheorghe Șoldan, alături de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu FOTO Inquam / Casian Mitu

Unul dintre cei mai influenți lideri PSD în momentul actual este președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, susțin sursele citate. În urmă cu un an, Șoldan era un tânăr parlamentar provenit din județul controlat timp de două decenii de baronul liberal Gheorghe Flutur. La alegerile locale din 2024, Șoldan l-a învins pe Flutur, deși nimeni nu-i dădea nicio șansă, și a devenit președintele Consiliului Județean. Ulterior, a fost ales vicepreședinte PSD la nivel național în echipa lui Marcel Ciolacu.

Influența sa a crescut treptat în partid. La formarea guvernului Bolojan, Gheorghe Șoldan a fost printre liderii PSD care au organizat tabere în partid și care a decis numirea unor miniștri.

Spre exemplu, Șoldan este unul dintre contestatarii lui Paul Stănescu în interiorul PSD. A strâns în jurul său mai mulți lideri tineri, parlamentari, miniștri, primari, șefi de Consilii Județene și controlează o grupare puternică și foarte influentă”, susțin surse din conducerea partidului pentru Adevărul.

După inundațiile de la Broșteni, din această vară, Șoldan le-a cerut mai multor președinți PSD de Consilii Județene să doneze bani pentru refacerea caselor din Suceava, iar sociali-democrați cu greutate în partid, ca Lia Olguța Vasilescu sau Alfred Simonis, imediat l-au sprijinit. Astfel, Șoldan a punctat la capitolul imagine. În acest moment, nu are rival pe plan local, după ce Gheorghe Flutur a fost tras pe linie moartă în PNL, iar AUR nu are o figură proeminentă în Suceava.

Gheorghe Șoldan FOTO Inquam / Casian Mitu
Gheorghe Șoldan FOTO Inquam / Casian Mitu

În perspectiva congresului PSD din această toamnă, Gheorghe Șoldan este unul dintre liderii implicați total în jocurile de putere.

Șoldan este unul dintre apropiații lui Sorin Grindeanu, iar asta de multă vreme. E clar că va face parte din echipa sa, dar să vedem pe ce funcție. Sunt mulți lideri PSD din teritoriu care îl votează pe Grindeanu, dar nu vor să facă parte din echipa lui, pentru că partidul e la cel mai mic scor din istorie și nu vor să se asocieze de un eventual scor rușinos”, explică surse din conducerea partidului.

În acest moment, Sorin Grindeanu încearcă să-l convingă pe Gheorghe Șoldan să ocupe o funcție de prim-vicepreședinte la nivel național. În acest moment, sunt două funcții de prim-vicepreședinte: una ocupată de Daniel Băluță, alta rămasă vacantă, după ce Sorin Grindeanu a fost ales președinte interimar al PSD.

Practic, în decurs de numai un an, Gheorghe Șoldan ar trece de la un rol de parlamentar fără influență la unul dintre cele mai puternice roluri din partid.

