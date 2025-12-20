O câștigătoare la loterie în vârstă de 20 de ani a refuzat un milion de dolari în numerar. Ce a ales, în schimb: decizia a stârnit controverse

Deși perspectiva unui câștig de șapte cifre este tentantă, Brenda Aubin-Vega, în vârstă de 20 de ani, din Quebec, Canada, a decis recent să opteze pentru varianta plăților recurente.

După ce a răzuit trei simboluri de pe biletul de loterie, tânăra de 20 de ani a fost uimită să descopere că tocmai câștigase premiul cel mare al jocului. „Nu-mi venea să cred ochilor! Am verificat biletul de mai multe ori”, a declarat ea pentru Yahoo News Canada.

Brenda Aubin Vega și-a sunat tatăl și și-a luat liber de la serviciu, apoi a contactat Loto-Québec pentru a le comunica că va revendica premiul sub forma unei rente săptămânale de 1.000 de dolari, în loc de suma forfetară de 1 milion de dolari care era, de asemenea, disponibilă, scrie Yahoo Finance.

Decizia a stârnit controverse pe rețelele de socializare, comentatorii de pe Reddit insistând că plata în avans era cea mai rațională mișcare. Reacția subliniază o dezbatere mai amplă cu privire la faptul dacă câștigurile mari sunt superioare veniturilor garantate.

Iată câteva dintre argumentele pro și contra abordării lui Aubin-Vega privind renta.

Avantaje

Impozitele sunt, probabil, cel mai important factor de luat în considerare dacă vă confruntați vreodată cu alegerea între un câștig neașteptat considerabil sau o rentă. Veniturile din jocurile de noroc sunt impozabile în totalitate, potrivit Serviciului Fiscal Intern (IRS). Mulți câștigători americani se confruntă, de asemenea, cu impozite statale și locale pe câștigurile la loterie.

Persoana care a câștigat jackpotul Powerball de 1,5 miliarde de dolari pe 17 decembrie ar primi doar 516,7 milioane de dolari după impozitele federale și poate chiar mai puțin, în funcție de statul în care locuiește.

Din fericire pentru Aubin-Vega, ea este cetățeană canadiană și nu plătește impozite pe câștigurile la loterie. Cu alte cuvinte, ea ar fi putut revendica 1 milion de dolari fără impozite sau penalități. Cu toate acestea, ea s-ar fi confruntat cu o decizie dificilă în ceea ce privește investirea acestei sume forfetare.

Prin acceptarea plăților săptămânale de 1.000 de dolari, Aubin-Vega a obținut efectiv un randament anual de 5,2% din jackpotul său. Deoarece plățile sunt furnizate de provincia canadiană Quebec, acest randament anual este aproape la fel de sigur ca randamentul unei obligațiuni de stat. Obligațiunile canadiene pe 10 ani oferă în prezent un randament de 3,4%, ceea ce face ca decizia lui Aubin-Vega să pară mai înțeleaptă din punct de vedere financiar.

Pe scurt, prin acceptarea plăților săptămânale, ea și-a asigurat un activ mai sigur decât piața bursieră și mai profitabil decât piața obligațiunilor.

Vârsta lui Aubin-Vega este un alt factor care face plățile săptămânale mai atractive. Colectând 1.000 de dolari pe săptămână, ea va atinge pragul de 1 milion de dolari la vârsta de 39 de ani și, în cele din urmă, va ajunge la 3,1 milioane de dolari în plăți totale până la vârsta de 80 de ani. Dacă ar investi plățile săptămânale în loc să le cheltuiască, ar putea atinge ambele praguri cu ani mai devreme.

În cele din urmă, acceptarea unei plăți săptămânale modeste în locul unui jackpot de un milion de dolari ar putea face ca Aubin-Vega să fie mai puțin vulnerabil la persoanele rău intenționate. Așa cum a spus un utilizator Reddit: „Avantajul de a nu accepta suma forfetară este că vulturii nu încep să se învârtă în jurul tău pentru a obține o plată. Este singura modalitate prin care poți câștiga un milion și poți spune oamenilor”.

Cu toate acestea, există și unele dezavantaje în a refuza un milion de dolari.

Argumente contra

Unul dintre dezavantajele alegerii unei plăți săptămânale în locul unui jackpot inițial este lipsa de flexibilitate. O rentă este permanentă, dar 1 milion de dolari în numerar poate fi investit liber într-o gamă largă de clase de active, dintre care unele ar fi putut oferi oportunități de creștere mai bune.

De exemplu, investirea a 1 milion de dolari într-un fond index cu costuri reduse și presupunând o rată de creștere anuală de 7% ar fi putut transforma Aubin-Vega într-un multimilionar în aproximativ 10 ani. În acel moment, o retragere anuală de 4% ar fi generat mai multe fluxuri de numerar.

Inflația reprezintă un alt risc pentru ea. Puterea de cumpărare a plăților săptămânale se erodează treptat în timp. Presupunând o inflație anuală de 2%, o plată săptămânală de 1.000 de dolari ar putea valora mai puțin de jumătate din valoarea actuală până când Aubin-Vega va împlini 56 de ani.

În cele din urmă, decizia lui Aubin-Vega îi elimină și dreptul de a se lăuda. A fi milionar în 2025 nu este la fel de impresionant ca a fi milionar la 20 de ani. Pentru unii câștigători norocoși la loterie, acesta este un motiv suficient pentru a lua banii în avans.