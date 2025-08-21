Cine sunt liderii PSD care au trecut de partea lui Titus Corlățean. Ce rol au Ponta și grupul de la Cluj SURSE

Senatorul PSD Titus Corlățean, rivalul lui Sorin Grindeanu pentru șefia PSD, începe să adune tot mai mulți lideri cu influență de partea sa. Fostul premier Victor Ponta, primarul Buzăului, Constantin Toma, primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, dar și unul dintre liderii cu greutate din guvernarea Năstase sunt în echipa lui Titus Corlățean pentru congresul din toamnă, susțin surse politice pentru Adevărul.

Sorin Grindeanu și Titus Corlățean, cei doi candidați la șefia PSD, negociază intens cu liderii din teritoriu pentru a primi susținere la alegerile interne programate în toamnă. În timp ce Grindeanu încearcă să deblocheze banii pentru aleșii locali, Titus Corlățean și-a asigurat suportul unor lideri cu influență în partid.

În primul rând, Corlățean este sprijinit de doi primari PSD cu rezultate foarte bune la ultimele alegeri: Constantin Toma, de la Buzău, și Ionuț Pucheanu, primarul din Galați. Toma a cerut în repetate rânduri ca actuala conducere a partidului să demisioneze în bloc, iar la șefia PSD să vină un lider tânăr, fără pete în CV. „Nordis 1, Nordis 2”, așa i-a numit Constantin Toma pe Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, cei doi parteneri de zbor în avioanele private închiriate de firma Nordis.

La rândul său, Ionuț Pucheanu i-a reproșat lui Sorin Grindeanu negocierile pentru formarea guvernului, unde PSD a ratat Ministerul Dezvoltării, robinetul cu bani pentru aleșii locali.

În plus, un alt lider PSD cu vechime în partid e din nou implicat în jocurile de putere. E vorba de Ioan Rus, unul dintre fundăturii grupului de la Cluj, fost ministru de Interne atât în Guvernul Năstase, cât și în Guvernul Ponta. De altfel, Ioan Rus și Victor Ponta încearcă să mobilizeze cât mai mulți lideri de filiale în favoarea lui Titus Corlățean, susțin surse politice pentru Adevărul.

De asemenea, mai sunt câțiva parlamentari PSD care vor fi în echipa lui Titus Corlățean la Congresul din toamnă, în frunte cu vicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc.

Congresul PSD va fi organizat în această toamnă, dar Sorin Grindeanu a refuzat să le comunice dată colegilor de partid. Motivul: presa ar dezbate subiectul zilnic și astfel ar fi afectată imaginea partidului.

„Ne aducem aminte de festivalul democrației din PNL, când s-au luptat Orban și Cîțu. Atunci aproape au îngropat partidul. Nu vrem să avem și noi un festival al democrației”, susține unul dintre vicepreședinții PSD pentru Adevărul.