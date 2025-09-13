search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
Luptă pe muchie de cuțit în PSD. „Cel mai prost moment al partidului”

Publicat:

În plină bătălie internă pentru șefia PSD, partidul se află într-o situație „aproape imposibilă”. Actualul lider interimar, Sorin Grindeanu, încearcă să amâne alegerile și să-și întărească poziția, semn că percepe pericolul pierderii controlului.

Sorin Grindeanu amână organizarea alegerilor FOTO Inquam Photos / Malina Norocea
Sorin Grindeanu amână organizarea alegerilor FOTO Inquam Photos / Malina Norocea

Conducerea actuală a PSD, atâta vreme cât este interimară, este vulnerabilă, subliniază analiștii politici. „Orice fel de interimat e vulnerabil. (...) Conducerea întreagă și Grindeanu însuși sunt într-o poziție vulnerabilă în care influența lor în partid e limitată”, subliniază politologul George Jiglău.

Amânările și mutările PSD

În mijlocul cursei interne pentru președinția partidului, într-o încercare de a-și consolida susținerea în partid, Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților, a înlocuit doi membri din conducerea instituției. Natalia Intotero, fost ministru al Familiei în Guvernul Ciolacu, îi ia locul lui Daniel Suciu din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, iar Simona Bucura Oprescu, fost ministru al Muncii, îi ia locul lui Mitică Mărgărit în funcția de chestor al Camerei Deputaților.

Actuala conducere amenință și o eventuală alianță PNL-USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, pe care vrea să le împingă anul viitor, la fel ca în cazul alegerilor interne ale partidului, unde nu este exclusă nici apariția mai multor candidați. „PSD își face un mare deserviciu, jucând ambiguitatea asta legată de Primăria Capitale și doar se vulnerabilizează și mai mult. Grindeanu însuși face o greșeală prin faptul că nu lămurește odată ce își dorește legat de Capitală. Dacă e o chestie de amânare a alegerilor de la Capitală până când își fac Congresul și se mai lămuresc apele acolo și în funcție de asta se stabilească un candidat din partea conducerii care va fi aleasă. Poate că îi e teamă că dacă fac alegerile acum înainte de Congres și câștigă un Băluță, să spunem, atunci acea persoană va pleca cu o șansă mare de a deveni președintele partidului”, explică politologul George Jiglău.

De altfel, semne că șeful interimar al PSD s-ar putea confrunta cu mai mulți contracandidați deja sunt. Recent ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dădea de înțeles că ar putea candida pentru o funcție de conducere în Congresul următor. Mai mult, întrebat în câţi ani va deveni preşedinte al formaţiunii, social-democratul a răspuns că „asta va decide PSD-ul”.

„Dacă nu organizează alegeri, toate aceste decizii pot fi contestate, în interiorul partidului, iar dacă organizează alegeri, în momentul de față, părerea mea e că cei doi sunt sensibil la egalitate și se vor contesta unul pe altul” – Radu Carp, profesor

„Chiar dacă nu va fi curând un Congres, există un contracandidat destul de serios și foarte puternic, domnul Titus Corlățen, iar faptul că domnul Grindeanu amână înseamnă că își simte amenințată poziția. Pe de altă parte, din poziția de interimar, orice măsuri ar lua, ele pot fi contestate, tocmai pentru faptul că nu are deplin legitimitate. Deci PSD este într-o situație aproape imposibilă.

Dacă nu organizează alegeri, toate aceste decizii pot fi contestate, nu în sensul că în justiție, dar pot fi contestate în interiorul partidului, iar dacă organizează alegeri, în momentul de față, părerea mea e că cei doi sunt sensibil la egalitate și se vor contesta unul pe altul. Deci, cred că este cel mai prost moment al PSD de după alegeri parlamentare, cred că ar trebui organizate, cât mai curând alegeri interne pentru a tranșa această chestiune și cred că atât domnul Grindeanu, cât și Corlățean, ar trebui să anunțe echipele pe care se bazează”, explică profesorul Radu Carp.

Electoratul PSD pare a fi divizat asupra unor teme fundamentare și asta se transmite și la nivelul conducerii partidului, care ar trebui să organizeze alegerile pentru a stabil cât mai repede direcția partidului, mai punctează profesorul Radu Carp: „Există foarte multe curente de opinie în rândul simpatizaților PSD, ceea ce face ca partidul să nu mai poată acționa unitar. Cred că ar trebui ca PSD să aibă o reprezentare sociologică foarte clară a propriului electorat. Ce-și dorește acest electorat? E foarte important, tocmai pentru a nu prelungi o diviziune internă care nu dă bine partidului în momentul de față, mai ales că vedem o scădere constantă în sondaje și mai vedem un lucru, miniștrii PSD din guvern sunt inegali, adică unii sunt mai prezenți și alții sunt mai absenți”.

