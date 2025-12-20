Cine erau tinerii morți în accidentul din Bacău. Urmau să anunțe de Crăciun că vor avea un copil

Diana și George, doi tineri soți de 27 și 25 de ani, au murit într-un grav accident rutier produs la Moinești, în județul Bacău. Cei doi urmau să devină părinți în 2026 și se pregăteau să le dea vestea familiilor de Crăciun. Bucuria le-a fost curmată de un șofer care a intrat pe contrasens în timpul unei depășiri.

Pentru Diana și George, viața în doi abia începuse. Erau fericiți, plini de planuri și așteptau cu emoție momentul în care urmau să își anunțe apropiații că vor avea un copil. Nu au mai apucat. Accidentul s-a produs în Moinești, chiar în fața unei biserici, atunci când un șofer de 32 de ani a încercat să depășească un alt autoturism și a intrat frontal în mașina în care se aflau cei doi soți.

Diana a murit pe loc, iar George a fost transportat de urgență la spital. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă, după câteva zeci de minute, a fost declarat decesul și în cazul său.

Impactul violent nu le-a lăsat nicio șansă

Diana era din Dărmănești, iar George din Moinești, localitatea în care ambii lucrau. Nimic nu prevestea tragedia. Impactul violent nu le-a lăsat nicio șansă. Femeia, însărcinată, s-a stins pe loc, iar soțul ei a murit la spital, în ciuda eforturilor medicilor.

Șoferul care a provocat accidentul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În accident au fost implicate și alte persoane, care au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul în zonă a fost blocat temporar pentru intervenția echipajelor de salvare și pentru efectuarea cercetărilor la fața locului.

Moartea celor doi tineri a lăsat în urmă familii îndurerate și o comunitate în stare de șoc. În mediul online, numeroase mesaje de condoleanțe au fost transmise în memoria lor.

„Doamne ferește! Nu știm nimeni ce moarte avem și când! Dumnezeu să-i ierte!”, este unul dintre mesajele apărute pe rețelele sociale, potrivit Observator.

Ce spun polițiștii

Potrivit polițiștilor, „un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani a efectuat o manevră de depășire și a intrat în coliziune frontală cu un alt vehicul care circula din sens opus. În mașina lovită se aflau doi soți, ambii în vârstă de 25 de ani”.

Aceștia mai precizează că bărbatul care a provocat accidentul nu consumase alcool, iar traficul s-a reluat fără restricții. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.