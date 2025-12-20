Video Cine este Alessia Pop, marea câștigătoare de la Vocea României: povestea tinerei din echipa lui Tudor Chirilă

Marea Finală a show-ului „Vocea României”, sezonul 13, difuzată vineri, 19 decembrie, și-a desemnat câștigătoarea în urma votului exclusiv al telespectatorilor. Trofeul competiției și marele premiu în valoare de 100.000 de euro au fost câștigate de Alessia Pop, concurentă în echipa lui Tudor Chirilă. Este a cincea victorie consecutivă pentru artist și a opta în total din palmaresul său de antrenor.

„Finala a fost emoționantă, dar emoțiile au ajuns și la cei de acasă”, a declarat Alessia Pop, vizibil copleșită, imediat după ce a ridicat trofeul.

În seara finalei, tânăra artistă a impresionat printr-o serie de momente puternice. A interpretat solo piesa „Purple Rain”, iar alături de Tudor Chirilă a cântat „De vei pleca”.

Unul dintre cele mai intense momente ale serii a fost interpretarea piesei „Ederlezi”, realizată împreună cu naistul Cristian Ciaușu, câștigătorul „Românii au Talent”, sezonul 14 (2024).

„Cel mai provocator moment a fost Ederlezi. A fost complet altceva. A trebuit să îmi depășesc cea mai înaltă reușită de până acum din concurs”, a spus Alessia, potrivit știrileprotv.

Trofeul competiției i-a fost înmânat de artista franceză Patricia Kaas, invitata specială a serii, care a susținut și un recital.

Întrebată care a fost momentul ei preferat din competiție, Alessia a răspuns: „În sufletul meu a rămas blind-ul. Am fost cel mai mult din ceea ce sunt eu cu adevărat”.

Despre premiul de 100.000 de euro, câștigătoarea a mărturisit că nu s-a gândit încă la un plan clar.

„Nu mi-am dorit să mă gândesc la premiu. M-am gândit doar la momente, să fac cumva ca emoția să ajungă unde trebuie. Momentan nu am un răspuns, o să mă sfătuiesc cu mama și o să văd”, a spus Alessia.

În marea finală a sezonului 13 „Vocea României”, Anita Petruescu (echipa Smiley) s-a clasat pe locul al doilea, Raisa Radu (echipa Irina Rimes), ocupanta locului al treilea, și Eva Nicolescu (echipa Theo Rose & Horia Brenciu), clasată pe poziția a patra. Clasamentul final a fost stabilit exclusiv prin votul telespectatorilor.

Cine este Alessia Pop, tânăra din Suceava care a impresionat o țară întreagă

Alessia Pop are 17 ani și este din Suceava. A descoperit muzica la vârsta de cinci ani și a urmat cursuri de canto încă din copilărie, studiind ulterior pianul și canto-ul clasic la liceul de muzică.

Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, talentul pare să fie moștenit de la bunica sa. Mama sa, care administrează pensiunea familiei, este principalul ei sprijin.

Credința joacă un rol important în viața Alessiei, aceasta cântând și în corul bisericii.

După finalizarea liceului, își dorește să urmeze Conservatorul din București și să își construiască o carieră muzicală.