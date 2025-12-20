„Școala Altfel” fără excursii. Ideea unei diriginte care a transformat programul într-o experiență memorabilă

Nevoiți să renunțe la excursii în „Școala Altfel”, profesorii și diriginții au căutat oportunități de a face orele cu adevărat atractive. Elevii de la o clasă de Științele Naturii s-au arătat cu adevărat încântați de experiența pe care le-a propus-o diriginta.

Zeci de elevi de clasa a IX-a au avut ocazia să verifice, în Școala Altfel, dacă au ales potrivit profilul. Sunt elevi la Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina, clasa a IX-a, profil Științele Naturii, și au ales să meargă într-o clinică de stomatologie, pentru a vedea ce presupune efectiv munca de medic stomatolog. Din cei 28 ai clasei, cel puțin 24 sunt hotărâți – așa spun astăzi - să dea admitere la Medicină, spune diriginta lor, prof. Cristina Maria Andreiana, cea care a pus la cale vizita în clinică.

Cristina Andreiana predă Engleza, însă spune că a înțeles cât este de important ca elevii să afle direct de la profesioniști detaliile relevante despre meserii, așa că această vizită nu va rămâne singulară.

Pentru că vizita cu toată clasa ar fi făcut imposibile discuțiile pe larg, elevii au fost programați pe zile, urmând să vină în clinică inclusiv sâmbătă. Vizita durează câteva ore și elevii testează toate palierele activității din cabinet, de la regulile de igienă, extrem de importante încă de când pășești în cabinet, și programarea pacienților în recepție, până la managementul deșeurilor, dezinfecția instrumentarului etc..

„Suntem în Săptămâna Altfel și ne-am gândit să propunem doamnei doctor Andreea Dumitrescu o colaborare și am găsit deschidere din partea dumneaei. Am împărțit copiii în mai multe grupe și efectiv facem avem ocazia să observăm în detaliu ce se întâmplă. Dumneaei ne ghidează, colaborăm și cu ceilalți medici care lucrează aici, și în perioada 17-20 decembrie, inclusiv sâmbătă, vom veni aici”, a precizat diriginta.

Sunt 28 de elevi, care toți vor să devină medici. „Chiar iubesc această meserie. Este dorința lor să vină, mi-au spus că după ce această perioadă trece ei ar vrea să mai poată veni la cabinet. Îmi exprim speranța să n-o deranjez pe doamna doctor prea mult, deoarece sunt destul de mulți, iar în prima zi, de curiozitate, s-au aglomerat toți. Îi văd foarte curioși. Suntem foarte încântați că doamna doctor ne-a primit”, a completat Andreiana.

„Mă atrage medicina dentară, dar și chirurgia plastică”

Deși sunt de-abia în primul an de liceu, elevii sunt deschiși să încerce experiențe de tot felul. Au ales Științele Naturii pentru că, cel puțin acum, sunt convinși că vor urma o carieră în domeniul medical. Recunosc în schimb că știu foarte puține lucruri din ce presupune cu adevărat munca de medic.

„Doamna dirigintă Cristina Andreiana ne-a rugat dacă putem să-i primim la noi în clinică, să le arătăm ce înseamnă de fapt munca într-o clinică. Pentru că ei vin ca pacienți, însă nu văd ce se întâmplă în spatele actului medical. Și eu am fost de acord. Mi s-a părut o provocare. Nu este ușor nici pentru noi, însă mi s-a părut foarte interesant și îmi doresc foarte mult ca ei să vadă ce se întâmplă. Dacă sunt copii cărora le place, poate că vor urma cariera, dacă nu, măcar să vadă și să știe că nu este atât de ușor cum pare să stai pe un scaun la recepție, sau să fii asistent medical, sau să faci sterilizare”, a precizat medicul Andreea Dumitrescu.

Elevii au avut acces în acele spații ale clinicii în care normele permit. Grupați câte doi, cel mult trei, au trecut și prin recepție, aflând cum se realizează programările, dar și prin două cabinete.

„Este un pic dificil, pentru că activitatea se desfășoară, clar, mai dificil cu ei aici, însă putem să-i primim, cu răbdare. Practică pot face efectiv după liceu, sau pot face practică dacă sunt înscriși într-o formă de voluntariat medical, după vârsta de 16 ani”, a completat dr. Dumitrescu.

Prin cabinetul în care lucrează dr. Dumitrescu au trecut toți elevii programați în prima zi de „lucru”. Unii, însă, au dovedit mai mult interes decât alții. Printre ei, Maria Violeta și Anastasia, două adolescente care chiar au vrut să afle cât de mult pot în câteva ore.

„Eu de când am fost mică am avut această pasiune pentru medicină. De mică mi-am făcut o promisiune. Mi-am promis că într-o bună zi voi ajunge medic. În momentul de față sunt în căutarea unei specializări. M-ar atrage și partea de stomatologie, dar și medicina generală, anume chirurgia plastică – estetică și microchirurgie reconstructivă. Îmi place să lucrez pe persoane, îmi plac foarte mult lucrurile care presupun manualitate, iar chirurgia ține de acest aspect”, a dezvăluit Maria Violeta.

O parte dintre elevi au pasiunea din familie, părinții sau rudele apropiate fiind medici. Nu este și cazul Violetei. „Mama mea este cadru didactic, iar tatăl meu este polițist”, a mai spus eleva care a fost atât de impresionată de ceea ce a văzut încât afirmă că înclină balanța către stomatologie.

„Cred că după această vizită înclin spre medicina dentară. Vreau să vin cât mai des, să învăț cât mai multe lucruri. Mi se par niște lucruri foarte interesante. Nu știam instrumentarul chirurgical cum se numește, nu am fost în postura unui observator, să văd cum se lucrează în cadrul unui cabinet medical. Am învățat și să introducem datele în sistem și să organizăm programările și am reușim să interacționăm și cu lumea, cu pacienții, și să-i întrebăm dacă au nevoie de ceva, să purtăm o conversație”, a mai spus eleva.