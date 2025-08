Președintele CJ Suceava, nemulțumit de sumele alocate de Guvern sinistraților. „Cu 30.000 de lei poate construiești un gard, nu o casă”

Gheorghe Șoldan este nemulțumit de sumele alocate de guvernul Bolojan și spune că după o primă evaluare ar avea nevoie de 80 de milioane de euro.

Acesta a subliniat că nu vrea să se înțeleagă faptul că îl critică pe premierul României în timp ce George Simion este la Suceava și că sucevenii nu au nevoie de „circ” și de oameni care vin să-și facă imagine.

„Prima mea ieșire a fost în momentul în care a apărut acel HG în presă, aseară, când am văzut că Guvernul României pregătește să ne aloce 15.000 lei pentru o persoană decedată, 15.000 lei pentru o casă care e mai puțin de 75% afectată și 30.000 lei pentru o casă distrusă. Eu nu știu în ce țară trăim, totuși, că nu se poate construi cu 30.000 lei, poate un gard sau să repare curtea. Eu n-am ieșit să critic pe premierul României, în timp ce era Simion la Suceava, că nu am făcut lucrurile astea, fiindcă la fel am spus-o și aseară. Am spus că noi nu avem nevoie de circ la Suceava. N-avem nevoie de scandal, n-avem nevoie de oameni care vin aici să-și facă imagine. Nu avem nevoie de turiști, avem nevoie de oameni care vin concret să ne ajute. Oamenii ăștia de aici sunt destul de amărâți. Nu mai am nevoie de dispute politice. Persoanele de aici sunt efectiv cu moralul la pământ și nu vreau să se simte singure, fiindcă ăsta e sentimentul astăzi în Broșteni și în celelalte localități”, a spus Gheorghe Șoldan la Digi24.

Șeful CJ Suceava susține că premierul Bolojan l-a asigurat joi că va încerca „să aloce toate sumele de bani de care avem nevoie pentru reconstruirea caselor, reconstruirea infrastructurii rutiere, de apă și canalizare în toate localitățile afectate din județul Suceava”.

El a subliniat că nu are nevoie de oameni care să vină și să facă declarații de presă, ci de ajutor concret.

„Noi avem nevoie de ajutor concret. Să știți că în prima evaluare pe care am făcut-o zilele acestea din teren, o primă evaluare în acest moment, ne apropiem de suma de aproximativ 80 de milioane de euro. Sunt foarte mulți bani și nu putem rezolva o problemă cu câteva milioane de euro. Ieri în ședința de Consiliul Județean, am alocat 4 milioane de lei din fond de rezervă. Sunt aproximativ 2.700 de sinistrați”, a mai spus Șoldan.