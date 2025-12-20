Video Aris Eram a explicat de ce merită să fie la Survivor România 2026: „Sunt o persoană foarte competitivă”

Emisiunea Survivor România revine la Antena 1 începând cu data de 9 ianuarie 2026, iar printre concurenții acestei ediții se numără și Aris Eram, fiul Andreei Esca, prezentatoarea Știrilor PRO TV.

„Aris Eram intră în competiția unde fiecare decizie contează. Adaptarea, curajul și rezistența vor face diferența. Abia așteptăm să vedem cum va transforma haosul în avantaj”, se arată sâmbătă, 20 decembrie, pe pagina de Facebook a emisiunii, unde a fost postat și un clip video în care fiul Andreei Esca răspunde unui tir de întrebări.

Cunoscut din colaborările sale cu emisiunea „Neața, cu Răzvan și Dani” dar și pentru participarea sa la Asia Express, alături de sora sa, Alexia, Aris Eram a fost întrebat, printre altele, de ce merită să fie la Survivor România 2026:

„Sunt o persoană foarte competitivă, care o să dea totul ca să câștige”, a fost răspunsul concurentului.

Tânărul a mărturisit că, înainte de a începe filmările la Survivor România 2025, în Republica Dominicană, s-a antrenat în sala de fitness, pentru a se asigura că va face față competiției.

Amintim că Aris Eram a trecut, anul acesta, printr-o transformare majoră. Tânărul de 21 de ani a urmat un program strict de antrenamente și un regim alimentar sănătos, cu scopul de a slăbi 10 kilograme.

„Nu știu ce se întâmplă cu chestia asta cu slăbitul, dar sunt foarte bipolar ca să zic așa, nu înțeleg. Ori sunt super serios! Am avut trei luni în care mergeam în fiecare zi la sală, dar după aceea a venit o vacanță, a venit cealaltă vacanță și s-au dus toate… Sunt pofticios maxim. Când comand ceva mi se pare că n-am comandat destul, trebuie să comand și mănânc până când explodez”, spunea Aris într-un interviu acordat publicației Click!.

Pe lista concurenților anunțați de Antena 1 pentru Survivor România se mai află handbalista Patricia Vizitiu și fosta asistentă TV Marina Dina.

Surprizele ediției vin însă din zona oamenilor de afaceri și a foștilor politicieni, unde apar și nume cu trecut penal.

Cristian Boureanu, politician condamnat cu suspendare, printre concurenți

Unul este cel al fostului politician Cristian Boureanu. Născut în Zambia, în 1972, Boureanu a fost deputat în perioada 2004-2012 și a fost căsătorit cu fotomodelul Valentina Pelinel, acum soția lui Cristian Borcea.

În mai 2008, Cristian Boureanu a fost acuzat de DNA, în dosarul „Loteria Națională”, de abuz în serviciu. Nouă ani mai târziu, pe 10 iunie 2017, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de ultraj, după ce a atacat un ofițer de poliție care îi ceruse să se legitimeze în timpul unui control rutier de rutină.

Pe 9 mai 2019, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Cristian Boureanu la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare în acest dosar. Tot în 2019, pe 15 noiembrie, procurorii DNA l-au trimis în judecată pentru trafic de influență. Procesul s-a încheiat în mai 2023, când Înalta Curte de Casație și Justiție a decis încetarea definitivă a judecății, ca urmare a prescrierii răspunderii penale.

Al doile concurent cu probleme în justiție este cel al omul de afaceri Călin Donca. În septembrie 2023, milionarul din Brașov a fost arestat preventiv, fiind acuzat de procurori de înșelăciune cu criptomonede, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Donca a stat trei luni în arest preventiv, după care a fost plasat în arest la domiciliu. Ulterior, această măsură a fost înlocuită cu controlul judiciar.

Printre concurenții Survivor este și fostul fotbalist Gabriel Tamaș, care a avut, la rândul său, probleme cu legea. În 2014, Tamaș a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, pentru un incident petrecut în 2013, când a spart ușa unui bloc din București și a tulburat ordinea publică.

În 2019, Gabriel Tamaș a fost arestat în Israel, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, cu o viteză de 205 km pe oră.



