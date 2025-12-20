De ce l-a ucis autorul atacului armat de la Universitatea Brown pe un profesor de la MIT. Declarații ale foștilor colegi despre ucigaș

Anchetatorii americani încearcă în continuare să identifice motivul pentru care un imigrant portughez a comis mai multe crime la două zile distanță: atacul armat asupra unor studenți de la Universitatea Brown și uciderea prin împușcare a unui apreciat profesor de la MIT. Foști colegi de clasă ai presupusului ucigaș au făcut o oarecare lumină asupra personalității acestuia. Ei l-au caracterizat drept un student strălucit, dar dificil și arogant, relatează CNN.

Claudio Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, găsit mort de poliție joi din cauza unei plăgi împușcate autoprovocate, era un elev foarte bun, dar tulburat, au declarat foști colegi de-ai săi din Portugalia natală.

Neves Valente a studiat la Instituto Superior Técnico împreună cu victima sa, Nuno Loureiro, profesorul de la MIT pe care este acuzat că l-ar fi împușcat mortal. Școala a confirmat pentru CNN că ambii bărbați au fost studenți acolo între 1995 și 2000 și că Neves Valente a absolvit cu o diplomă în Inginerie Fizică Tehnologică.

„Acel curs de inginerie era plin de studenți înzestrați”, își amintește Felipe Moura.

„Claudio a fost evident unul dintre cei mai buni, dar la ore avea o mare nevoie să se remarce și să dovedească că este mai bun decât restul”, a scris Moura în portugheză într-o postare pe Facebook.

„Atitudinea lui Claudio era neplăcută”, a continuat el, certându-se adesea cu „colegi pe care nu îi considera la fel de inteligenți ca el (și care probabil nu erau)”, a scris el. „Erau certuri total inutile, care nu ajutau deloc clasa.”

Moura, care în prezent predă la o universitate din Lisabona, nu a răspuns la mesajele CNN. Un fost coleg de clasă, care a cerut să nu fie citat pe nume, a confirmat că contul de Facebook al lui Moura este autentic.

Într-un interviu acordat ziarului Público din Portugalia, acesta și-a împărtășit impresiile despre Neves Valente, descriindu-l ca pe un coleg de clasă agresiv.

„Avea o personalitate conflictuală în clasă. Cu alte cuvinte, ceilalți elevi buni interveneau, puneau întrebări, [dar] lui Claudio îi plăcea să spună că el era cel care știa”, a declarat Moura pentru ziar.

Relațiile dintre suspectul în atacul armat de la Universitatea Brown și profesorul de la MIT

Nuno Morais, un alt coleg de clasă, a declarat pentru Público că Neves Valente și Loureiro se numărau printre cei mai buni elevi din universitate, dar aveau personalități total diferite.

„Claudio a fost unul dintre studenții cu cele mai bune note la curs. Era mult mai teoretic”, a declarat Morais. „ Și Nuno a fost un elev bun, ieșea mai puțin în evidență la capitolul notelor, dar era o persoană mai relaxată - și părea să aibă talent pentru materii ceva mai aplicate.”

După ce a absolvit în Portugalia, Neves Valente s-a înscris la Universitatea Brown în 2000 ca absolvent fizică, dar nu a finalizat programul. Moura a spus că a păstrat legătura cu Neves Valente la acea vreme și a constatat că acesta intra și acolo în conflict cu alți studenți.

„Ne-am scris multe e-mailuri la acea vreme și am observat că păstrează aceeași atitudine – așa cum mi-a spus – de a întreține conflicte inutile cu colegii doctoranzi din cadrul cursurilor, pe care îi considera mult mai puțin capabili decât el”, a scris Moura pe Facebook. „Mi-am dat seama că nu-i plăcea să studieze la Universitatea Brown.”

Scott Watson, un coleg de clasă la Brown, a spus că Valente era „neadaptat din punct de vedere social” și că a devenit singurul său prieten la universitate. În SUA nu se descurca, plângându-se că orele aveau dificultate mică și că mâncarea e proastă, își amintește Watson.

„Spunea că orele erau prea ușoare – sincer, pentru el așa erau. Știa deja cea mai mare parte a materiei și era realmente impresionant”, a spus Watson, care în prezent e profesor la Universitatea Syracuse, într-un comunicat distribuit CNN.

Acesta spune însă că Valente putea fi „bun și blând”, dar că era totodată instabil.

„Deseori era cuprins de frustrare – uneori se înfuria – din cauza cursurilor, a profesorilor și a condițiilor de viață”, a spus fostul său coleg din SUA, amintindu-și că a trebuit la un moment să intervină să-i despartă pe Valente și un alt coleg de clasă, pe care obișnuia să-l insulte.

Moura a spus că a încercat să-l convingă pe Valente să rămână în programul, dar acesta a plecat după un an.

„Claudio a crezut că nimic nu merita, că a fost o pierdere de vreme, iar ceilalți eram cu toții slabi, a scris el pe Facebook.

Într-o arhivă a site-ului web al Brown, Neves Valente pare să le scrie colegilor de clasă că a părăsit școala „definitiv”. Nota, relatată inițial de New York Times, include o adresă de e-mail prin care putea fi contactat și un mesaj criptic: „Cel mai bun mincinos este cel care este capabil să se înșele pe sine. Sunt peste tot, dar uneori proliferează în cele mai neașteptate locuri.”

O arhivă a studenților absolvenți de fizică de la Brown din acea perioadă are un link către un site web, alături de o adresă de e-mail a studentului Neves Valente. Potrivit înregistrărilor acesta a fost repartizat în camera 122 din clădirea de inginerie Barus and Holley. Neves Valente a executat atacul armat în camera 166 din aceeași clădire săptămâna trecută, potrivit poliției.

Nu este clar cu ce s-a ocupat Neves Valente în ultimii ani. Moura a scris pe Facebook că a auzit că s-a întors în Portugalia pentru a lucra pentru un furnizor de internet; însă poliția spune că a primit o viză și s-a întors în SUA în 2017, deși nu este clar unde lucra.

Ultima sa adresă cunoscută a fost în Miami, a declarat poliția.

Foștii săi colegi de clasă încearcă să înțeleagă ce ar fi putut motiva actele brutale de violență.

„Nu am anticipat niciodată că ar fi capabil de așa ceva”, a scris Moura.

Cum au făcut anchetatorii americani legătura între crime

La cinci zile după declanșarea unor ample căutări, forțele de ordine s-au apropiat de suspectul de la Universitatea Brown, după au descoperit conexiuni între atacul de sâmbătă de la școala din Providence, Rhode Island, și împușcarea mortală, două zile mai târziu, a unui profesor de la MIT la domiciliul acestuia din Massachusetts.

FBI a declarat inițial că nu există nicio legătură cunoscută între acea crimă și atacul armat în masă de la instituția Ivy League, aflată la aproximativ 80 de kilometri distanță. Însă o mașină închiriată a oferit anchetatorilor o potențială pistă - o descoperire urmată de percheziție într-un depozit din New Hampshire, unde autoritățile au declarat că joi seară că suspectul a fost găsit mort.

Nuno Loureiro, profesorul MIT împușcat mortal în casa sa din Brookline, Massachusetts, era de asemenea cetățean portughez, informație care a permis FBI-ului să facă legătura între un potențial suspect și victima sa.

Într-o conferință de presă separată, joi, procurorul american pentru districtul Massachusetts, Leah Foley, a anunțat că Neves Valente și Loureiro au urmat același program academic în Portugalia între 1995 și 2000.

Anchetatorii cred că suspectul l-a vizat în mod specific pe Loureiro, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru CNN. Dar în prezent nu au motive să creadă că cei doi studenți uciși în atacul armat asupra Universității erau ținte directe.

Documentele instanței publicate joi au dezvăluit apariții ale suspectului în clădirea Barus & Holley, unde a avut loc împușcăturile, de mai multe ori în săptămânile anterioare atacului. Un îngrijitor al campusului a observat o persoană – purtând o mască chirurgicală și a cărei îmbrăcăminte semăna cu cea a individului surprins pe camerele de supraveghere și publicată de poliție – de cel puțin două ori din 28 noiembrie, se arată în declarația pe proprie răspundere.

Un alt pont a venit de la cineva care a raportat că a văzut o persoană la o agenție de închirieri auto, despre care informatorul credea că pare persoana din filmările publicate de poliție miercuri, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru CNN.

În declarația lor sub jurământ, anchetatorii au indicat în mod specific o postare de pe Reddit, în care un utilizator a descris că a văzut un „Nissan gri cu numere de înmatriculare din Florida, posibil o mașină de închiriat” în apropierea locului împușcăturilor.

Persoana care a postat pe Reddit, identificată ca fiind John, a spus că l-a întâlnit prima dată pe bărbat într-o baie din clădirea Barus & Holley și a observat că hainele sale păreau nepotrivite pentru vremea rece.

După ce bărbatul a părăsit clădirea, John l-a văzut apropiindu-se de Nissan și părând să îl descuie cu o cheie cu breloc, înainte de a se întoarce brusc și a merge într-o altă direcție, se arată în declarația pe proprie răspundere.

John a spus că a rămas afară, în timp ce bărbatul se tot învârtea prin zonă, schimbând rapid direcția de fiecare dată când îl vedea pe John, se arată în document.

La un moment dat, John l-a confruntat întrebându-l de ce tot înconjoară blocul, le-a spus anchetatorilor Bărbatul a răspuns: „De ce mă hărțuiești?”.

În decurs de 24 de ore de la atacul armat, Neves Valente s-a întors în Massachusetts și a pus pe vehicul o plăcuță de înmatriculare neînregistrată înainte de a-l ucide pe profesor luni, au spus autoritățile.