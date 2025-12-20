search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Ciprian Ciucu a explicat că Bucureştiul „nu are o autonomie fiscală reală”. Ce priorități are primarul general

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă că Municipiul Bucureşti are nevoie de un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor. Edilul a explicat că proiectele legate de Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, dar și alte proiecte care au fost inițiate de administrația anterioar sunt prioritare pentru el.

„Care ar trebui să fie suma minimă, fără dezvoltare, doar să plătim datorii şi să funcţionăm în anul viitor. Suma este de 8,5 miliarde, dacă este să ne gândim la datorii, plus lucruri care trebuie să se întâmple: salarii, datoria publică, subvenţia calculată, aşa cum este astăzi, fără să luăm nicio fel de altă măsură necesară pentru anul viitor, este de 1,3 miliarde la termoficare şi de 1,5 miliarde la transport. Avem iluminat public, avem sănătatea, spitalele noastre, spitalele pe care le avem, şi apăra propriu şi instituţii subordonate încă 1,5 miliarde. Deci cam aşa ar trebui ca să arate bugetul pe anul viitor. Este practic imposibil în acest moment să vorbim că putem să echilibrăm bugetul pe anul viitor”, a explicat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a vorbit despre prioritățile la Primăria generală. FOTO INQUAM Photos / Octav Ganea
 Ciprian Ciucu a explicat că Bucureştiul „nu are o autonomie fiscală reală”, municipiul primind de la Guvern aproximativ 50% din cotele guvernamentale, diferența ajungând la sectoare,

„Dacă nimic nu s-ar schimba şi am primi în continuare 50% din bugetul care ne vine de la guvern, excluzând aici taxele şi impozite locale, am avea un buget de 5 miliarde. Dacă am primi 55%, să zicem că primim cu 5% mai mult, am avea 5,5 miliarde. Dacă am primi 60% şi sectoarele doar 40% (...)m avea undeva la 6 de miliarde, cu 2,5 miliarde mai puţin, decât necesarul pe anul viitor”, a explicat edilul.

Primarul general a explicat că, pentru funcţionar,e se cheltuie 8 miliarde de lei, iar pentru dezvoltare, sub un miliard.

Despre proiectul Prelungirea Ghencea: „Depinde foarte mult de bani”

Întrebat dacă din fotoliul de primar general crede, realist, că în doi ani și jumătate proiectul privind Prelungirea Ghencea ar ajunge la un grad de execuție de peste 80%, Ciucu a răspuns:

„Cred că da, va depinde foarte mult de bani, contractul e atribuit, depinde de constructor să fie foarte serios, o să stau de vorbă cu constructorul".

Edilul a precizat că după 15 ianuarie se va întâlni cu constructorul, pentru identificarea problemelor existente.

