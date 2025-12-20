Replica lui Zelenski la oferta lui Putin de a opri focul pentru a fi organizate alegeri în Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în timpul vizitei sale în Polonia că Ucraina nu-i va permite liderului Kremlinului, Vladimir Putin, să-și impună controlul asupra unor eventuale alegeri prezidențiale în țară, drept condiție a unui armistițiu, după ce președintele rus a declarat în conferința sa anuală că s-ar angaja să oprească atacurile.

Zelenski a făcut aceste declarații într-un interviu pentru agenția poloneză de presă PAP, în care a comentat discursul lui Putin cu privire la negocierile de pace din cadrul conferinței acestuia anuale de vineri, 19 decembrie.

„Sunt mulți Putin. Unul vorbește cu americanii, altul ține discursuri, iar al treilea face altceva”, a punctat el.

Zelenski a subliniat că Putin a vorbit despre cât ar fi de important ca cetățenii din toată Ucraina să participe la un eventual scrutin, inclusiv cei din teritoriile ocupate temporar – teritorii pe care Putin însuși le numește „ocupate”. Potrivit președintelui ucrainean, aceste declarații pot fi înterpretate într-un singur fel: Putin urmărește să controleze procesele electorale din Ucraina.

„Nu vom accepta să fim sub controlul nimănui”, a spus Zelenski pentru presa poloneză.

Întrebat de jurnaliști ce consideră că vrea Putin să spună prin „cauzele profunde” ale războiului, Zelenski a răspuns că liderul rus „nu caută cauza profundă a războiului, ci o scuză”.

„Mâine, ar putea motiva că este din cauza NATO, chiar dacă Ucraina nu a fost niciodată în NATO. Apoi ar putea susține că până și invitația de a adera la NATO reprezintă un risc pentru Rusia. Acum vorbește despre zone tampon. Spune că acest lucru este foarte departe. Pentru această persoană, orice poate servi drept justificare pentru a-și manifesta și afirma agresivitatea. Caută scuze în fața propriului popor.”

Putin a susținut că Rusia este pregătită să „ia în considerare asigurarea securității în perioada organizării unor alegeri” în Ucraina.

Volodimir Zelenski a discutat oportunitatea organizării de alegeri prezidențiale în Ucraina pe timp de război cu reprezentanții Radei Supreme (Parlament) pe 10 decembrie și așteaptă ca parlamentarii să „își prezinte perspectiva”.

Această idee a prins contur în timpul discuțiilor de pace între SUA și Rusia, ca un compromis față de pretențiile Rusiei care au subliniat în repetate rânduri că nu poate încheia un acord de pace cu un lider nelegitim. La rândul său, președintele american Donald Trump a spus în termeni destul de clari că „este timpul” ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale pentru ca războiul să se încheie.

Zelenski a răspuns pozitiv acestui apel, dând asigurări că este „întotdeauna pregătit” să organizeze alegeri, însă cu condiția să existe un armistițiu și siguranța cetățenilor să fie garantată.

Eventual partenerii internaționali ai Ucrainei ar trebui să asigure securitatea în cursul alegerilor. În orice caz, președintele ucrainean s-a arătat dispus să facă modificări la legislația privind organizarea alegerilor în timp ce e în vigoare legea marțială.