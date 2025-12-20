Chișinăul permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina pe fondul atacurilor asupra infrastructurii

Chișinăul a anunțat că permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina pe fondul atacurilor asupra infrastructurii critice și de transport, decizia fiind luată la 20 decembrie de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC).

Responsabilii Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC) subliniază că decizia vine în contextul războiului pornit de Moscova împotriva Kievului, precum și al atacurilor tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează fluviul Nistru, ceea ce a dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale. În consecință, o parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova.

„Tranzitarea acestor camioane este necesară pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu produse vitale, bunuri umanitare și alte mărfuri indispensabile pentru populația afectată de război, precum și pentru menținerea funcționării lanțurilor logistice. Blocarea completă a acestor rute ar avea consecințe directe asupra situației umanitare și economice din regiune”, au menționat autoritățile moldovene.

Chișinăul mai subliniază că „susține acest efort de solidaritate regională, în limitele capacităților sale, prin mobilizarea coordonată a autorităților responsabile, în cadrul mecanismului de coordonare asigurat de CNMC”.

„Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), Serviciul Vamal (SV), Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Agenția Națională Transport Auto (ANTA), Inspectoratul General al Poliției (IGP), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), precum și alte instituții cu atribuții relevante sunt implicate în gestionarea situației. Autoritățile statului asigură dirijarea controlată a fluxurilor de transport, aplică proceduri vamale și de securitate riguroase și cooperează permanent cu partea ucraineană pentru a evita blocajele majore și pentru a reduce impactul asupra traficului intern. În același timp, sunt luate măsuri pentru protejarea infrastructurii rutiere, menținerea ordinii publice și asigurarea securității la frontieră”, au adăugat responsabilii structurii.

Pentru sprijinirea cetățenilor ucraineni afectați, IGSU a amenajat o tabără mobilă temporară în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca – Maiaki – Udobnoe din nordul Republicii Moldova.

„Autoritățile monitorizează permanent situația și ajustează măsurile în funcție de evoluțiile din regiune, astfel încât sprijinul acordat să fie eficient și responsabil”, au conchis reprezentanții CNMC.

Avertismentul MAE moldovean

Cu o zi mai devreme, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a emis o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina, recomandând oamenilor să evite deplasările prin punctul de trecere a frontierei Palanca.

,,Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova despre situația de securitate din zona de frontieră cu Ucraina, în baza informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. În contextul riscurilor continue de securitate, inclusiv atacuri în proximitatea zonei, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să evite deplasările în această direcție.MAE va continua să monitorizeze evoluțiile și va informa publicul în funcție de situația din teren”, au menționat reprezentanții MAE de la Chișinău.

Atacuri cu drone

Începând cu după-amiaza zilei de joi, 18 decembrie, podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropierea graniței Republicii Moldova și care asigură traversarea fluviului Nistru, a fost atacat cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră de la Chișinău.

Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, în timpul unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, când drone care transportau încărcături explozive au lovit podul situat în apropierea localității Maiaki-Udobnoe.

În consecință, podul a fost grav distrus, o femeie a decedat pe drum spre spital, iar trei copii care se aflau într-un automobil aflat pe pod au suferit traumatisme și au fost internați.

Atacurile asupra podului strategic au continuat în următoarele zeci de ore, inclusiv pe parcursul zilei de vineri.