Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
Sorin Grindeanu a „executat” doi lideri influenți de filială. Se ascute lupta pentru congres | Surse

Publicat:

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a operat câteva mutări în conducerea Camerei Deputaților prin care i-a lăsat fără funcții pe rivalii din partid. În locul lor, Grindeanu a plasat două persoane din organizații fidele, care îi vor aduce voturi consistente la congresul din octombrie. În acest moment, Sorin Grindeanu se așteaptă să apară încă un candidat la șefia partidului, susținut de organizațiile din Ardeal, susțin surse politice pentru Adevărul.

Sorin Grindeanu și-a executat rivalii din partide. Foto: Mediafax
Sorin Grindeanu și-a executat rivalii din partide. Foto: Mediafax

Săptămâna aceasta, la stratul sesiunii parlamentare, președintele PSD Sorin Grindeanu l-a înlocuit pe Daniel Suciu din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Suciu a ocupat ani la rândul această funcție, fiind unul dintre liderii care conduceau adeseori ședințele Parlamentului. Motivul mazilirii? Daniel Suciu provine din organizația PSD Bistrița, condusă de Radu Moldovan, unul dintre rivalii lui Grindeanu în PSD. Radu Moldovan este în acest moment de partea lui Titus Corlățean în competiția internă pentru șefia partidului, susțin surse politice pentru Adevărul.

De asemenea, Sorin Grindeanu se așteaptă ca Radu Moldovan să-l arunce în luptă pentru șefia PSD și pe Bogdan Ivan, actualul ministru al Energiei, susțin sursele citate. Ivan s-ar mai baza pe sprijinul organizației Cluj, condusă de eurodeputatul Vasile Dîncu, dar și pe susținerea altor filiale din Moldova, apropiate de Radu Moldovan.

În locul lui Daniel Suciu, în postul de vicepreședinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a numit-o pe Natalia Intotero, fost ministru al Familiei în Guvernul Ciolacu. Intotero vine din organizația PSD Hunedoara, una dintre cele mai puternice din Transilvania.

Totodată, Sorin Grindeanu l-a îndepărtat pe Mitică Mărgărit din funcția de chestor al Camerei Deputaților. Mărgărit era susținut de organizația PSD Galați, condusă în tandem de eurodeputatul Dan Nica și de primarul Ionuț Pucheanu, cel din urmă fiind unul dintre contestatarii lui Grindeanu în interiorul partidului. Pucheanu ar putea fi pe lista de susținători ai lui Titus Corlățean la congresul din toamnă, susțin sursele citate.

În locul lui Mărgărit, conducerea PSD a numit-o pe Simona Bucura Oprescu, fost ministru al Muncii în Guvernul Ciolacu. Simona Bucura Oprescu vine din organizația PSD Argeș, una dintre cele mai puternice la nivel național. Astfel, Sorin Grindeanu și-a securizat sprijinul a două filiale cu mulți delegați la congresul PSD.

