Dan Petrescu, și bolnav, și cu banii luați. Dovada că CFR Cluj este în sapă de lemn

Un litigiu între antrenorul Dan Petrescu (57 de ani) și o fostă echipă pe care a pregătit-o, Rapid, scoate a iveală problemele finaciare de la alt club, CFR Cuj.

„Bursucul”, care are nevoie de bani pentru tratamentul scump pe care îl are de făcut pentru a se însănătoși, are de încasat suma de 120.000 de euro de la Rapid, iar nu de la ultimul club la care a fost anagajat, scrie golazo.

Conform unor surse, Petrescu ar fi împrumutat clubul din Gruia pentru a putea face deplasarea în Conference League, pentru jocul din Suedia, cu Hacken, scor 2-7, în urmă căruia tehnicianul a și plecat de la echipă.

Cum CFR Cluj avea de încasat suma de 120.000 de la Rapid ca urmare a transferului jucătorului Bengaly Keita, ardelenii au cesionat creanța, astfel că banii ar trebui să ajungă în contul antrenorului.

CFR Cluj a notificat Rapid că suma de 120.000 de euro din transferul lui Keita trebuie virată direct către antrenorul. Doar că giuleștenii refuză să facă acest lucru și s-a ajuns, astfel, la un litigiu. Antrenorul s-a adresat FRF.

Camera Națională de Soluționare a Litigiilor (CNSL) a decis joi că FRF nu este competentă să judece conflictul financiar dintre CFR Cluj și Dan Petrescu, pe de o parte, și Rapid, pe de alta. Litigiul ajunge astfel în instanță civilă.

Conducerea clubului din Gruia susține de mai multă vreme că există pericolul insolvenție la CFR Cluj. Clubul caută să-l vândă în iarnă pe Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul sezonului trecut.