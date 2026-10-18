Trei ore de discuții între Luca Niculescu și viitorii miniștri la Vila Lac: „Nu ne așteaptă o perioadă ușoară”. La întâlnire a participat și Eugen Tomac

Premierul desemnat Luca Niculescu s-a întâlnit duminică, la Vila Lac, cu miniștrii propuși pentru viitorul Cabinet, în cadrul unei reuniuni de aproape trei ore în care au fost analizate principalele provocări economice și prioritățile guvernării. „Nu ne așteaptă o perioadă ușoară”, a declarat Niculescu ulterior, precizând că luni și marți vor avea loc audierile în Parlament, urmate de votul de învestitură.

Luca Niculescu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

UPDATE 19.00 Luca Niculescu, după întâlnirea cu miniștrii Cabinetului pe care l-a propus: „Nu ne așteaptă o perioadă ușoară”

După întâlnirea cu echipa propusă pentru viitorul Guvern, Luca Niculescu a precizat că a avut „o discuție deschisă despre responsabilitatea pe care ne-o asumăm și despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare”

„Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate și mulți români care așteaptă, pe bună dreptate, soluții.

Am discutat despre programul de guvernare și, mai ales, despre cum îl vom pune în practică. Le-am spus colegilor că, deși venim din medii diferite – unii din politică, alții din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial –, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România. Vreau să lucrăm împreună, să ne ascultăm, să învățăm unii de la alții și să căutăm cele mai bune soluții. Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reușim să schimbăm în bine în viața oamenilor”, a scris Niculescu pe Facebook.

Premierul desemnat a precizat că discuțiile au vizat și aspecte legate de securitatea țării:

„Am vorbit și despre securitatea României, despre parteneriatele noastre externe și despre nevoia de a pune tot mai mult accent pe diplomația economică. Relațiile noastre externe trebuie să însemne și mai multe investiții, noi piețe pentru firmele românești și locuri de muncă.

Mâine și marți vor avea loc audierile în Parlament, urmate de votul de învestitură. Le vom aborda cu seriozitate și cu respect față de cei care reprezintă cetățenii.

România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline”.

Știrea inițială

„Suntem condamnați să reușim”, le-a transmis premierul desemnat viitorilor membri ai Executivului pentru care va cere votul Parlamentului, potrivit unor surse Antena 3 CNN

Luca Niculescu le-a cerut să acționeze ca o echipă și să adopte o comunicare unitară. La întâlnire a participat și consilierul prezidențial Eugen Tomac.

Indexarea pensiilor, condiționată de situația bugetară

Unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor a fost majorarea pensiilor. Florin Manole, ministrul propus al Muncii, ar fi susținut că Executivul trebuie să stabilească mai întâi resursele bugetare disponibile înainte de a anunța valoarea indexării.

Potrivit acelorași surse, există un acord de principiu privind indexarea pensiilor, însă impactul financiar urmează să fie analizat împreună cu Ministerul Finanțelor înainte de adoptarea unei decizii finale.

Legea salarizării, analizată și ea în funcție de resursele disponibile

În cadrul întâlnirii a fost abordată și tema noii legi a salarizării unitare. Surse politice susțin că viitorul Executiv intenționează și în această privință să stabilească mai întâi un calendar clar pentru adoptarea proiectului și să evalueze spațiul bugetar existent.

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Negocierile cu sindicatele ar urma să înceapă abia după clarificarea acestor două aspecte.

Pe lângă pensii și salarizare, miniștrii au discutat despre rectificarea bugetară, construcția bugetului de stat pentru anul 2027 și pregătirea audierilor parlamentare programate pentru luni.

Îngrijorări privind economia și deficitul

Alexandru Nazare, ministru al Finanțelor în viitorul Executiv, le-ar fi transmis colegilor că discuțiile despre măsuri de relansare economică pot avea loc doar după îmbunătățirea perspectivei privind ratingul de țară al României.

Totodată, participanții la reuniune și-au exprimat îngrijorarea față de situația finanțelor publice. Potrivit surselor, există semnale legate de încasări sub nivelul estimat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și de o creștere economică mai redusă decât cea prognozată inițial.

Cum justifică Luca Niculescu prezența lui Marian Neacșu în noul Guvern, în ciuda condamnării penale

Amintim că uca Niculescu a depus joi, 15 octombrie, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. PSD intră la guvernare cu 11 reprezentanți, în timp ce pentru celelalte portofolii sunt vehiculate nume de tehnocrați.

Premierul desemnat a explicat vineri seară că guvernul pe care l-a propus este format din reprezentanţi ai partidului care şi-a asumat guvernarea. Întrebat dacă îşi menţinea propunerea de numire a lui Marian Neacşu la Interne, deşi acesta a fost condamnat penal, Luca Niculescu a afirmat:

„Marian Neacşu a fost vicepremier, ministru în multe dintre guvernele pe care le-am avut în România, este un om competent în administraţia română”.

Componența Guvernului Niculescu