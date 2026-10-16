Florin Manole, propus ministru al Muncii în viitorul Guvern Niculescu: „Nu vor mai fi tăieri”. Ce spune despre alocații și noua lege a salarizării

Potrivit programului de guvernare pentru perioada 2026-2028 depus joi, 15 octombrie, în Parlament de Cabinetul care ar urma să fie condus de Luca Niculescu, noua lege a salarizării unitare și majorările de pensii vor fi aplicate doar în limitele permise de situația bugetară a statului. Florin Manole, propus ministru al Muncii, a explicat ce înseamnă acest lucru.

Manole va ocupa din nou portofoliul de la Ministerul Muncii dacă Guvernul Niculescu va fi învestit Foto: FB Florin Manole

Florin Manole (PSD), propus ministru al Muncii în viitorul Guvern Luca Niculescu, susține că veniturile populației nu vor fi reduse, însă ritmul eventualelor majorări va depinde de analiza situației bugetare și de obligațiile asumate de România în fața creditorilor și a Comisiei Europene.

Întrebat la Antena 3 despre perspectivele privind salariile și alocațiile, Manole a declarat că nu vor mai fi tăieri, precizând însă că amploarea viitoarelor creșteri nu poate fi stabilită deocamdată.

„Nu vor mai fi tăieri, dar o creștere se va face, dar încă o dată cu un procent pe care nu-l putem preciza după ce avem o analiză, pentru că tot ceea ce ține de obligațiile României față de creditori, față de Comisia Europeană, trebuie respectat, ținta de deficit și așa mai departe”, a afirmat acesta.

În ce condiții ar putea fi indexat salariul minim

Referindu-se la salariul minim, viitorul ministru a spus că Guvernul va respecta mecanismul european de calcul și legislația aflată în vigoare.

„Există prevedere în programul de guvernare care spune că vom respecta directiva europeană și situația în vigoare. Este vorba despre o formulă de calcul al indexărilor”, a explicat Manole.

Social-democratul a arătat că înainte de adoptarea unei decizii va avea loc o analiză a posibilităților de indexare.

„Trebuie să existe o întâlnire în Consiliul Național Tripartit, așa a fost și anul trecut, astfel încât să se facă indexarea respectivă”, a precizat el.

Despre alocații: „Avem legi în vigoare”

În ceea ce privește alocațiile pentru copii, Florin Manole a evitat să avanseze cifre, dar a subliniat că prevederile legale existente vor fi respectate.

„În ceea ce privește alocațiile, avem legi în vigoare, așadar rămâne, ca să zic așa, conform legii”, a declarat viitorul ministru al Muncii.

O nouă lege a salarizării, promisă pentru 2027

Un alt subiect abordat în interviu a fost noua lege a salarizării unitare. Potrivit lui Manole, programul de guvernare prevede elaborarea unui nou act normativ, însă acesta trebuie construit în urma consultărilor cu partenerii sociali.

„Programul de guvernare prevede un orizont larg, că în 2027 va trebui să avem o nouă lege a salarizării”, a spus acesta.

Viitorul ministru a insistat asupra necesității dialogului cu sindicatele și cu reprezentanții categoriilor profesionale vizate.

„Dialogul social trebuie să existe, nu trebuie să mai existe greșeli și probleme precum anterior”, a afirmat Manole, referindu-se la controversatele proiecte de salarizare discutate în ultimii ani.

Critici la adresa proiectelor anterioare

Liderul PSD a criticat proiectele anterioare privind salarizarea.

„Înainte ca PSD să se opună sau să nu se opună proiectului domnului Pîslaru, ministrul Sănătății și ministrul Educației au spus că proiectul era prost”, a declarat Florin Manole.

Amintim că, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2026-2028 depus de Cabinetul condus de Luca Niculescu, noua lege a salarizării unitare și majorările de pensii vor fi aplicate doar în limitele permise de situația bugetară a statului,

Viitorul Executiv promite corectarea inechităților din sistemul public de salarizare și indexarea pensiilor din 2027, însă fără măsuri care să afecteze obiectivul de reducere a deficitului bugetar. Detalii, AICI.

Luca Niculescu anunță măsuri pentru pensionarii cu venituri mici și reluarea discuțiilor privind salarizarea bugetarilor

Programul de guvernare prevede reformarea sistemului de salarizare din sectorul public, cu accent pe predictibilitate, performanță și eliminarea dezechilibrelor existente între diferite categorii de bugetari.

„Aplicăm mecanismul legal de actualizare a salariului minim într-un ciclu de 12 luni”

Viitoarele creșteri ale salariilor și prestațiilor sociale vor fi corelate cu evoluția economiei, productivitatea și veniturile statului, pentru a evita deteriorarea finanțelor publice.

Executivul Niculescu își propune să reducă gradual cheltuielile de personal de la 9,3% din PIB, nivel înregistrat în 2024, la 7,9% din PIB până în 2031. În acest context, aplicarea noii legi a salarizării va fi condiționată de respectarea acestor plafoane și de avizul Ministerului Finanțelor privind impactul bugetar.

Programul de guvernare depus joi de Luca Niculescu în Parlament susține că eventualul spațiu fiscal disponibil va fi folosit pentru corectarea inechităților salariale și nu pentru creșteri uniforme ale veniturilor în sectorul public. Totodată, sporurile ar urma să fie regândite și justificate mai clar, iar remunerația să fie legată într-o măsură mai mare de performanță.

Referitor la salarizarea în sectorul public, programul de guvernarea anunță:

„Elaborăm în 2027, împreună cu sindicatele reprezentative și instituțiile publice, proiectul noii legi a salarizării. Corectăm prioritar inechitățile, clarificăm grilele, sporurile și protejăm drepturile legal datorate. Simulăm impactul pe familii ocupaționale înaintea consultării publice și etapizăm aplicarea în acord cu Planul fiscal-bugetar 2025–2031. Orice majorare generală este condiționată de spațiul fiscal validat de Ministerul Finanțelor”.

Reorganizarea instituțiilor și digitalizarea administrației sunt prezentate ca principalele instrumente pentru reducerea cheltuielilor și creșterea eficienței aparatului de stat.

Indexarea pensiilor, începând cu 2027

În privința pensiilor, programul prevede reluarea indexării începând cu anul 2027, obiectivul fiind menținerea puterii de cumpărare a pensionarilor.

Documentul acordă prioritate pensionarilor cu venituri reduse și categoriilor vulnerabile, însă precizează că orice măsură de majorare trebuie să fie compatibilă cu strategia fiscal-bugetară și cu resursele disponibile la buget.

Cheltuielile cu asistența socială trebuie să rămână sub pragul de 12,2% din PIB, iar alte beneficii sociale nu vor putea crește peste ritmul de majorare a PIB-ului nominal.

Programul de guvernare nu stabilește procente concrete privind creșterea salariilor bugetarilor sau indexarea pensiilor în 2027

Fără CASS pentru mamele cu copii mici și veteranii de război

Viitorul Guvern propune eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele care au copii cu vârsta de până la doi ani, precum și pentru veteranii de război. Măsura ar urma să fie aplicată doar după identificarea unor surse de finanțare care să compenseze impactul asupra bugetului.

Florin Manole promite majorarea pensiilor în 2027. În ce condiții este dispus să demisioneze: „E vorba de un angajament al PSD”

Ajutoare suplimentare pentru familiile vulnerabile

Pentru anul 2027, programul de guvernare anunță pregătirea unui „pachet de solidaritate” destinat persoanelor aflate în dificultate:

„Fundamentăm și includem în bugetul pentru 2027 un pachet de solidaritate pentru persoanele și familiile afectate de creșterea prețurilor și a facturilor la energie, cu atenție pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii, familiile monoparentale, veteranii și persoanele cu dizabilități. Sprijinul este orientat după venituri și nevoi, temporar și adaptat resurselor disponibile, cu limitarea presiunilor inflaționiste și respectarea consolidării fiscale”.

Viitorul Guvern Niculescu anunță schimbarea modului de acordare a sprijinului social. Noile programe vor fi orientate către persoanele cu venituri reduse și către categoriile considerate vulnerabile, pe baza unor criterii clare de eligibilitate.

Potrivit programului, fiecare măsură socială va trebui să aibă o sursă de finanțare identificată, un impact bugetar estimat și o perioadă de aplicare bine definită.

Executivul susține că toate măsurile sociale vor fi acordate țintit, în funcție de venituri și de gradul de vulnerabilitate al beneficiarilor, pentru a limita presiunea asupra bugetului de stat și a respecta planul de reducere a deficitului.