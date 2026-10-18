Veștea atacă „gruparea Bolojan” după decizia de a susține Guvernul Niculescu: „Trădarea a devenit brusc responsabilitate”

Liberalul Adrian Veștea, fost premier desemnat, a lansat un atac la adresa conducerii PNL după decizia partidului de a susține în Parlament Guvernul condus de Luca Niculescu, deși liberalii nu vor avea miniștri în noul Executiv.

În urmă cu câteva luni, Veștea a eșuat în tentativa de învestire a unui guvern condus de el Foto: INQUAM PHOTOS GEORGE CALIN

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Veștea a acuzat ceea ce el numește o schimbare radicală de poziție a conducerii PNL față de PSD.

„Dintr-odată, PSD nu mai reprezintă răul absolut. Ceea ce în urmă cu patru luni era catalogat drept «trădare» - susținerea unui guvern condus de un liberal, cu miniștri liberali - a devenit brusc un act de «responsabilitate», în condițiile în care PNL este împins în afara guvernării. Interesul PNL ar trebui să fie acela de a participa la guvernare, nu de a rămâne în afara ei”, a afirmat Veștea.

Fostul premier desemnat consideră că decizia conducerii PNL lasă partidul fără influență în actul de guvernare și afectează direct aleșii locali.

„Așadar, aici s-a ajuns… Președintele Partidului Național Liberal și apropiații săi anunță că au decis ca parlamentarii noștri să voteze Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Un guvern practic monocolor PSD, cu câteva excepții «tehnocrate». Un guvern din care PNL lipsește cu desăvârșire”, a scris Adrian Veștea într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook.

Fostul premier desemnat a acuzat ceea ce el consideră a fi o schimbare radicală de poziție a conducerii PNL față de PSD.

„Dintr-odată, PSD nu mai reprezintă răul absolut. Ceea ce în urmă cu patru luni era catalogat drept «trădare» - susținerea unui guvern condus de un liberal, cu miniștri liberali - a devenit brusc un act de «responsabilitate», în condițiile în care PNL este împins în afara guvernării. Interesul PNL ar trebui să fie acela de a participa la guvernare, nu de a rămâne în afara ei”, a afirmat Veștea.

Veștea susține că efectele se vor resimți în administrația locală, unde primarii și președinții de consilii județene au nevoie de sprijin politic pentru implementarea proiectelor.

„Această decizie vine, desigur, spre «bucuria» aleșilor noștri locali, lăsați încă o dată fără sprijinul politic și guvernamental necesar pentru a-și duce la bun sfârșit proiectele. Și asta din cauza unei conduceri centrale care pare să își amintească de ei doar atunci când are nevoie de susținere în ședințele de partid sau de voturi în alegeri”, a adăugat liderul liberal.

Acuzații la adresa „grupării Bolojan”

În mesajul său, Veștea a criticat și relația actualei conduceri a partidului cu PSD, pe care o consideră contradictorie în raport cu pozițiile exprimate anterior.

„În toate aceste luni de provizorat politic, gruparea Bolojan a avut o retorică extrem de agresivă la adresa PSD, prezentat drept principalul adversar politic, pe care PNL urma să îl combată fără compromisuri. Acum, aceeași grupare anunță, cu o seninătate greu de explicat, că Guvernul PSD trebuie votat!”, a declarat acesta.

„Interesul PNL ar trebui să fie acela de a participa la guvernare, nu de a rămâne în afara ei”

Potrivit lui Veștea, compromisurile politice sunt inevitabile în lipsa unei majorități parlamentare solide, însă acestea ar trebui să conducă la participarea liberalilor la guvernare.

Condițiile lui Ilie Bolojan pentru a susține Guvernul Luca Niculescu. PNL nu intră la guvernare

„România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Dar interesul PNL ar trebui să fie acela de a participa la guvernare, nu de a rămâne în afara ei. Responsabilitatea politică nu poate fi invocată selectiv, în funcție de cine propune guvernul sau de cine ocupă funcția de prim-ministru”, a susținut el.

„Un lider autentic trebuie să așeze interesele țării și ale partidului deasupra orgoliilor personale”

Liberalul a acuzat existența unor probleme de management politic în interiorul formațiunii și a criticat modul în care sunt tratate opiniile diferite:

„Deciziile influențate de orgolii personale, așteptările nerealiste întreținute de un cerc restrâns de apropiați și sancționarea celor care exprimă opinii diferite nu reprezintă dovezi de autoritate, ci indicii ale unui management politic deficitar”.

Adrian Veștea a continuat atacul la adresa lui Ilie Bolojan.

„Un lider autentic trebuie să așeze interesele țării și ale partidului deasupra orgoliilor personale. Să construiască punți de dialog, nu să transforme opiniile diferite în motive de sancționare”, a declarat el.

Avertisment privind viitorul PNL

Adrian Veștea a avertizat că actuala strategie riscă să afecteze grav viitorul politic al liberalilor și a cerut o implicare mai mare a aleșilor locali în procesul decizional.

„Nu putem continua să ignorăm aceste semnale și nici să credem că problemele se rezolvă prin reducerea la tăcere a celor care îndrăznesc să aibă opinii diferite. PNL trebuie să își regăsească valorile, identitatea și să identifice liderii capabili să ducă partidul la nivelul la care trebuie să se afle în alegerile din 2028”, a afirmat Veștea.

„Direcția în care gruparea Bolojan conduce astăzi partidul riscă să împingă PNL către un declin politic major”

Mai mult, a lansat un avertisment dur și în ceea ce privește direcția în care se îndreaptă formațiunea.

„Din păcate, direcția în care gruparea Bolojan conduce astăzi partidul riscă să împingă PNL către un declin politic major, cu consecințe greu de reparat. Riscul ca Partidul Național Liberal să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate”, a spus politicianul.

Mesajul său se încheie cu un apel adresat colegilor din partid.

„Are nevoie de unitate, dar unitatea nu înseamnă unanimitate impusă. Are nevoie de disciplină, dar disciplina nu trebuie confundată cu tăcerea. Are nevoie de lideri puternici, dar puterea unui lider se măsoară prin capacitatea de a aduce oamenii împreună, nu prin numărul celor pe care reușește să îi reducă la tăcere. Iar întrebarea pe care trebuie să ne-o adresăm, cu toată responsabilitatea, este una cât se poate de simplă: Asta ne dorim, colegi liberali? Acesta este viitorul pe care îl acceptăm pentru Partidul Național Liberal?”, și-a încheiat Veștea mesajul.

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Bolojan și Niculescu semnează duminică un acord „condiționat” de susținere politică

Amintim că premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, va semna duminică după-amiază, împreună cu premierul desemnat Luca Niculescu, un acord „condiționat” de susținere politică, prin care viitorul șef al Guvernului își va asuma menținerea obiectivelor de deficit bugetar convenite de România.

Anunțul a fost făcut sâmbătă de Ilie Bolojan și vine după ce conducerea PNL a decis să voteze învestirea Cabinetului condus de Luca Niculescu și să treacă în opoziție.

Potrivit liderului PNL, documentul va avea caracter temporar și va fi valabil până la adoptarea legii bugetului de stat. Bolojan a vorbit și despre o eventuală moțiune de cenzură introdusă de partidul său în primăvară:

„Dacă acest acord este respectat, nu va depune această moțiune. Dacă nu se respectă aceste înțelegeri, atunci vom putea depune o moțiune de cenzură”.