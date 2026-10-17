Cum justifică Luca Niculescu prezența lui Marian Neacșu în noul Guvern, în ciuda condamnării penale

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a afirmat, vineri seară, că guvernul pe care l-a propus este format din reprezentanţi ai partidului care şi-a asumat guvernarea.

Luca Niculescu, premier desemnat Foto: George Călin/Inquam Photos

Premierul desemnat a vorbit vineri seară despre miniștrii PSD din cabinetul cu care se va prezenta săptămâna viitoare în fața Parlamentului.

„Eu le mulţumesc tuturor parlamentarilor care înţeleg că situaţia este foarte gravă, care înţeleg că avem nevoie de un guvern pentru că vine iarna, pentru că avem nevoie urgent, extrem de urgent de rectificare bugetară, pentru că avem nevoie urgent de buget şi sper din toată inima că vor vota guvernul care a fost deja propus”, a declarat, vineri seară, la ieşirea dintr-un restaurant din Bucureşti, premierul desemnat, Luca Niculescu, scrie News.ro.

Premierul a fost însoțit de mai mulți miniștri desemnați în Executivul pe care ar putea să-l conducă. El a adăugat că „Guvernul va fi al României chiar dacă sunt miniştri din partidul care şi-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare (n.r. PSD), invitația a fost lansată mai multor partide. Chiar dacă sunt tehnicieni și experți implicați, va funcționa ca o singură echipă”.

Întrebat dacă îşi menţinea propunerea de numire a lui Marian Neacşu la Interne, deşi acesta a fost condamnat penal, Luca Niculescu a afirmat: „Marian Neacşu a fost vicepremier, ministru în multe dintre guvernele pe care le-am avut în România, este un om competent în administraţia română”.

Cine este Marian Neacșu

Marian Neacșu Foto: Gov.ro

Marian Neacşu, în vârstă de 62 de ani, urmează să fie numit viceprim-ministru în Guvernul Luca Niculescu.

Acesta a fost exclus din PSD, în anul 2018, în perioada în care preşedinte al formaţiunii era Liviu Dragnea, fiind unul dintre semnatarii scrisorii prin care solicita ca Dragnea să facă un pas în spate de la şefia PSD. Ulterior, Neacşu s-a înscris în Pro România, în februarie 2019, însă în iunie 2019 acesta a fost susţinut şi votat în Parlament de către social-democraţi pentru a deveni vicepreşedinte al ANRE.

Fostul secretar general al PSD Marian Neacşu a avut două mandate de deputat, în legislaturile 2008 - 2012 şi 2012 - 2016.

El nu a mai putut candida pentru un nou mandat, deoarece instanţa l-a condamnat, în februarie 2016 la şase luni de închisoare cu suspendare, acuzaţia fiind de conflict de interese, fiindcă şi-ar fi angajat fiica la biroul de parlamentar.

Luca Niculescu, după desemnarea sa ca premier: „Avem nevoie de punți, nu de ziduri. Nu pot promite miracole”

Noul guvern va fi votat marți, 20 octombrie

Parlamentul se reunește marți, 20 octombrie, de la ora 14:00, pentru a vota învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Audierile miniștrilor propuși pentru noul Executiv sunt programate luni și marți, potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Componența Guvernului Niculescu