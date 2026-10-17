„Și eu sunt revoltată!”. Oana Gheorghiu, mesaj tranșant după alegerea între două rele: „PSD să aducă laptele și mierea pe care le-a promis”

Oana Gheorghiu, vicepreședinte PNL, a transmis un mesaj tranșant după decizia liberalilor de a susține învestirea unui guvern dominat de PSD. „PSD va trebui să își asume guvernarea și să aducă laptele și mierea pe care le-a promis”, a afirmat aceasta, susținând că PNL va continua să promoveze reformele din opoziție.

Oana Gheorghiu explică de ce PNL va susține un guvern dominat de PSD Foto: GEORGE CALIN

Într-o postare publicată pe Facebook, Oana Gheorghiu a explicat că decizia liberalilor vine într-un moment în care România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, iar prelungirea blocajului politic ar putea avea consecințe grave asupra funcționării unor servicii esențiale, precum spitalele și serviciile de ambulanță.

„Când ai de ales între două rele, pe care o alegi? România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară. Dar legea nu permite Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan să o adopte prin ordonanță de urgență. Fără rectificare, spitalele riscă să rămână fără bani pentru medicamente și tratamente, iar ambulanțele, fără combustibil. Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre vieți omenești. Despre oameni care pot muri dacă ajutorul nu ajunge la timp. Și atunci, ce alegi? Să prelungești blocajul, cu toate riscurile lui, sau să contribui la învestirea unui guvern dominat de PSD, cu o listă revoltătoare de miniștri?”, a transmis Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu: „Și eu sunt revoltată!”

„Înțeleg revolta provocată de decizia PNL. Și eu sunt revoltată! Cum să nu fii?”, a spus aceasta.

Oana Gheorghiu a criticat PSD pentru că, alături de AUR, a contribuit la căderea Guvernului Bolojan, deși social-democrații făceau parte din executiv.

„PSD, alături de AUR, a dat jos Guvernul Bolojan. Un guvern din care chiar PSD făcea parte și care începuse să pună ordine în finanțele țării, să reducă risipa și privilegiile. Dar noi nu am abandonat reformele. După nominalizările eșuate Tomac și Veștea, PNL, USR și UDMR au propus un guvern minoritar condus de Siegfried Mureșan. PSD a refuzat”, a afirmat Oana Gheorghiu.

„Cei care au blocat reformele se întorc la putere”

Vicepreședinta PNL a criticat și componența noului guvern, susținând că PSD ar urma să aibă 11 dintre cele 17 portofolii ministeriale.

„Și iată-ne astăzi în fața unui guvern cu 11 miniștri PSD din 17. Cei care au blocat reformele se întorc la putere”, a scris aceasta.

Oana Gheorghiu a explicat că experiența acumulată în cei 15 ani în care a încercat să schimbe lucrurile în spitalele din România a determinat-o să privească situația dincolo de interesele partidelor.

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„Am petrecut 15 ani încercând să schimb lucrurile în spitalele din România. Știu ce înseamnă lipsa medicamentelor și a banilor pentru tratamente. Știu că, atunci când un spital nu mai poate funcționa, consecințele se pot măsura în vieți pierdute. Nu pot privi toate acestea doar ca pe o dispută între partide”, a declarat aceasta.

În opinia sa, pentru PNL, respingerea învestirii noului guvern ar fi fost varianta cea mai simplă din punct de vedere electoral. Totuși, o asemenea decizie ar fi putut prelungi blocajul politic și ar fi avut consecințe asupra funcționării unor servicii esențiale.

„Pentru PNL, cel mai simplu și mai avantajos electoral ar fi fost să respingă învestirea acestui guvern. Dar ce faci când o decizie bună pentru imaginea partidului riscă să aibă consecințe grave pentru oameni? Ilie Bolojan știe cât îl poate costa politic această decizie. Și totuși consideră că responsabilitatea față de țară trebuie să cântărească mai mult”, a afirmat vicepreședinta PNL.

„PNL nu intră la guvernare. Intră în opoziție”

Oana Gheorghiu a explicat că susținerea învestirii noului executiv nu trebuie interpretată ca un gest de încredere în PSD sau ca o aprobare a miniștrilor propuși.

„Aceasta este rațiunea votului PNL: nu încrederea în PSD, nu aprobarea miniștrilor propuși, ci nevoia de a pune capăt unui blocaj ale cărui costuri sunt plătite de oameni. PNL nu intră la guvernare. Intră în opoziție. Iar PSD va trebui să își asume guvernarea și să aducă laptele și mierea pe care le-a promis. Nu va mai putea da vina pe «austeritatea» lui Bolojan”, a declarat Oana Gheorghiu.

Aceasta a precizat că liberalii vor continua să susțină reformarea statului, reducerea risipei bugetare, eliminarea privilegiilor și profesionalizarea companiilor de stat.

„Pentru aceste lucruri am intrat în politică. Pentru ele am ales să fac parte din echipa lui Ilie Bolojan. Și nu am de gând să renunț la ele”, a mai scris vicepreședinta PNL.

„Știu că mulți oameni sunt dezamăgiți. Nu le cer să nu fie și nici să aibă încredere în PSD. Dar cred că responsabilitatea politică înseamnă uneori să accepți un cost pentru tine, pentru a evita unul mult mai mare pentru ceilalți. Interesul de partid nu poate fi mai important decât viețile oamenilor. Iar responsabilitatea nu poate însemna abandonarea reformelor”, a conchis Oana Gheorghiu.

PNL a decis să susțină Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Ilie Bolojan a explicat că decizia este una de responsabilitate, luată pentru a evita blocajul instituțional și pentru a asigura funcționarea serviciilor publice de bază, după o perioadă prelungită de criză politică. Sprijinul liberalilor va fi, însă, condiționat și limitat în timp, iar demnitarii susținuți de partid își vor depune demisiile zilele următoare.