 Bolojan și Niculescu semnează duminică un acord „condiționat” de susținere politică. Miza: menținerea țintelor de deficit | adevarul.ro
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Bolojan și Niculescu semnează duminică un acord „condiționat” de susținere politică. Miza: menținerea țintelor de deficit

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Premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, va semna duminică după-amiază, împreună cu premierul desemnat Luca Niculescu, un acord „condiționat” de susținere politică, prin care viitorul șef al Guvernului își va asuma menținerea obiectivelor de deficit bugetar convenite de România.

Susținerea acordată Guvernului Niculescu ar putea avea costuri politice pentru PNL, admite Bolojan
Susținerea acordată Guvernului Niculescu ar putea avea costuri politice pentru PNL, admite Bolojan Foto: Inquam / George Călin

Anunțul a fost făcut sâmbătă de Ilie Bolojan și vine după ce conducerea PNL a decis să voteze învestirea Cabinetului condus de Luca Niculescu și să treacă în opoziție.

Potrivit liderului PNL, documentul va avea caracter temporar și va fi valabil până la adoptarea legii bugetului de stat.

„Acest acord de susţinere este unul condiţionat (...) voi semna cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu acest acord în care premierul desemnat se angajează să păstreze ţintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, şi le-a asumat”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a explicat că respectarea acestor angajamente este necesară pentru menținerea accesului la fondurile europene și pentru păstrarea încrederii investitorilor.

„Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului, o lege foarte importantă atât pentru ratingul României, pentru stabilitate şi pentru normalitate în anii următori”, a afirmat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a explicat că prelungirea crizei politice ar fi afectat grav încrederea populației în instituțiile statului și a criticat demersurile care au condus la actualul blocaj.

„Dacă ar mai fi continuat, în afara problemelor instituţionale pe care le avem, ar fi generat şi o situaţie de scădere totală a încrederii cetăţenilor României în instituţiile statului”, a spus Bolojan.

În același timp, premierul interimar a subliniat că PNL a încercat să mențină stabilitatea administrativă în perioada de interimat și să asigure continuarea proceselor esențiale pentru stat.

„Dacă nu se respectă aceste înțelegeri, atunci vom putea depune o moțiune de cenzură”

Potrivit liderului liberal, votul de susținere acordat Guvernului Niculescu ar putea avea costuri politice pentru partid, însă este considerat necesar din perspectiva interesului public

„Ştim că este un vot din care PNL poate fi criticat politic, poate să piardă, dar este un vot pe care l-am dat, aşa cum am făcut şi în vara anului trecut, pentru ţara noastră”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan admite că decizia dezamăgește electoratul PNL, dar subliniază că, dacă nu se face rectificarea bugetară în următoarea perioadă, situația se complică.

„Electorii noștri, care poate că, pe bună dreptate, pot fi dezamăgiți, trebuie să înțeleagă că pentru a face ceva în România nu e de ajuns să ai 15% în Parlament. Trebuie să îi convingem că este nevoie de o forță politică cu un vot mult mai puternic. Pentru a schimba țara, pentru a corecta inechități, îți trebuie forță parlamentară, parteneri care să te susțină și timp. Asta înseamnă votul electoratului”, a mai amintit Bolojan.

Liderul PNL a vorbit și despre o eventuală moțiune de cenzură introdusă de partidul său în primăvară.

 „Dacă acest acord este respectat, nu va depune această moțiune. Dacă nu se respectă aceste înțelegeri, atunci vom putea depune o moțiune de cenzură”.

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