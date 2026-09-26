 Cum luptă Europa cu scumpirea carburanților. De ce planul lui Trump îngrijorează Bruxelles-ul | adevarul.ro
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Cum luptă Europa cu scumpirea carburanților. De ce planul lui Trump îngrijorează Bruxelles-ul

Război în Orientul Mijlociu
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Guvernele europene reduc taxele pe carburanți, acordă subvenții și modifică regulile din sectorul energetic pentru a limita impactul prețurilor ridicate la benzină și motorină. Franța, Germania și Spania își extind măsurile de sprijin, în timp ce Uniunea Europeană se confruntă și cu riscul unor restricții americane asupra exporturilor de motorină.

pompe carburant
Europa încearcă să țină în frâu prețurile carburanților Foto: Adevărul

Războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina au determinat guvernele europene să ia măsuri pentru protejarea economiilor, companiilor și populației de creșterea prețurilor la energie.

Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), șapte dintre cele 10 țări care au adoptat cele mai multe măsuri pentru limitarea impactului economic al crizei energetice sunt membre ale Uniunii Europene, transmite Euronews.

UE importă aproape tot petrolul pe care îl consumă și aproximativ 85% din gazele naturale. În total, importurile acoperă 57% din necesarul energetic al blocului comunitar, potrivit datelor biroului de statistică al UE.

Franța extinde ajutoarele pentru carburanți

Franța a anunțat un pachet de 450 de milioane de euro pentru extinderea măsurilor destinate consumatorilor și companiilor afectate de prețurile ridicate.

Guvernul francez a lărgit schema de ajutor acordată persoanelor care parcurg mai mult de 30 de kilometri dus-întors până la locul de muncă sau peste 8.000 de kilometri pe an în scop profesional. Astfel, 5,5 milioane de angajați ar urma să fie eligibili pentru plăți de 100 de euro destinate acoperirii costurilor cu carburanții până la sfârșitul anului.

Subvențiile pentru carburanți acordate fermierilor, pescarilor și companiilor din construcții au fost, de asemenea, prelungite până la sfârșitul anului. În plus, 5,8 milioane de familii vor primi mai devreme tichetele pentru energie, cu valori cuprinse între 48 și 277 de euro, pentru plata facturilor din timpul iernii.

Președintele Emmanuel Macron i-a cerut Comisiei Europene să analizeze relaxarea unor reguli privind calitatea carburanților, pentru a permite creșterea producției de motorină și kerosen în Europa. Franța a propus și majorarea limitei privind conținutul de biodiesel convențional din motorina standard, de la 7% la 10%.

Germania și Spania reduc taxele

Germania va relua reducerile taxelor pe carburanți, după ce o măsură similară a expirat la sfârșitul lunii iunie. Din 1 octombrie și până la sfârșitul anului, prețurile la benzină și motorină ar urma să fie cu 17 cenți pe litru mai mici, măsura având un cost estimat de 2,5 miliarde de euro pentru stat.

Eurostat: România este țara cu cea mai mare creștere a prețurilor carburanților din UE

Guvernul german va discuta, de asemenea, cu industria petrolieră posibilitatea introducerii unui plafon pentru prețul carburanților de la 1 ianuarie. Belgia și Luxemburg aplică astfel de mecanisme de mai multe decenii.

În Spania, reducerea taxelor introdusă în martie a fost prelungită. Măsura face parte dintr-un pachet de 5 miliarde de euro destinat limitării efectelor războiului cu Iranul asupra prețurilor interne la energie.

Reducerea este în prezent de 5 cenți pe litru și poate ajunge automat la 20 de cenți dacă inflația anuală a prețurilor carburanților depășește 15%. Spania a prelungit și subvențiile pentru companiile de transport, fermieri, crescători de animale și pescari.

Cât costă benzina în România

România apare în graficul Comisiei Europene privind prețurile carburanților în statele UE, pe baza datelor valabile la 21 septembrie 2026. Pentru benzina Euro-super 95, prețul reprezentat pentru România este de aproximativ 1,89 euro pe litru.

Valoarea este apropiată de cea din Cehia, unde prețul indicat în grafic este de 1,88 euro pe litru. Datele provin din European Commission Weekly Oil Bulletin.

La nivel european, șoferii suportă costuri suplimentare importante pe fondul scumpirii motorinei. Potrivit organizației Transport & Environment, conducătorii auto din UE cheltuiesc în plus aproximativ 203 milioane de euro pe zi numai pentru motorină.

UE depinde tot mai mult de motorina americană

În paralel cu măsurile naționale, statele UE și-au utilizat rezervele strategice, în cadrul unui acord al celor 32 de membri ai Agenției Internaționale pentru Energie, care prevede punerea pe piață a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență.

Europa încearcă să-și reducă dependența de energia rusească prin dezvoltarea surselor regenerabile și electrificarea economiei. Comisia Europeană estimează că electrificarea ar putea reduce până în 2040 factura anuală pentru petrol, gaze și alți combustibili fosili importați cu 260 de miliarde de euro.

În același timp, UE a ajuns să depindă mai mult de Statele Unite pentru anumite produse energetice, inclusiv pentru motorină. Donald Trump a susținut în această săptămână o eventuală interzicere a exporturilor americane de motorină, măsură destinată reducerii prețurilor pe piața internă.

O astfel de decizie ar obliga statele europene să găsească surse alternative de aprovizionare. Bruxelles-ul încearcă deja să convingă Washingtonul să renunțe la ideea suspendării exporturilor.

„Considerăm că aceasta este o idee proastă”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. El a subliniat că relația energetică dintre UE și SUA este „puternică, stabilă și reciproc avantajoasă” și că orice întrerupere ar putea afecta ambele părți.

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