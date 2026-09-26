 Danezii, sfătuiți să se pregătească pentru trei zile de criză. Rusia ar putea ataca un stat NATO | adevarul.ro
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Danezii, sfătuiți să se pregătească pentru trei zile de criză. Rusia ar putea ataca un stat NATO

Război în Ucraina
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Rusia ar putea intensifica în următoarele luni atacurile hibride împotriva Occidentului, avertizează serviciul danez de informații pentru apărare într-o nouă evaluare a amenințărilor.

soldati rusia drona
Rusia ar putea lansa un atac „limitat” asupra unui stat NATO în următoarele luni Foto: Profimedia

Oficialii serviciilor de informații daneze au avertizat că Rusia ar putea lansa un atac militar „limitat” împotriva unui stat membru NATO în următoarele luni, susținând că Kremlinul pare tot mai dispus să își asume riscuri după mai bine de patru ani și jumătate de război împotriva Ucrainei, transmite CNBC.

Serviciul danez de informații pentru apărare (DDIS) a identificat joi un „risc redus, dar în creștere” ca Rusia să efectueze atacuri izolate cu arme cu rază lungă de acțiune asupra unor infrastructuri esențiale pentru sprijinirea Ucrainei.

„Un atac militar limitat ar fi o măsură disperată din partea Rusiei și, la fel ca intensificarea atacurilor hibride, ar putea avea loc în următoarele luni”, se arată într-un raport al serviciului.

„Scopul ar fi deturnarea resurselor europene de la sprijinirea Ucrainei și semănarea discordiei în interiorul NATO, în cazul în care Alianța nu ar reuși să ajungă la un răspuns comun.”

DDIS a adăugat că nu a identificat indicii potrivit cărora Rusia ar urma să lanseze o invazie propriu-zisă a unei țări NATO, însă a precizat că nu poate exclude complet această posibilitate.

Rusia ar putea, de asemenea, să desfășoare un număr limitat de militari, posibil fără însemne naționale, în țările NATO aflate la granița sa, a mai transmis DDIS. Serviciul a precizat însă că o astfel de concentrare de trupe ar fi dificil de ascuns și ar necesita câteva luni pentru a fi pregătită.

Danezii, sfătuiți să se pregătească pentru o eventuală criză

În paralel, Agenția daneză pentru gestionarea situațiilor de urgență îi sfătuiește pe cetățeni să fie pregătiți să se descurce singuri timp de cel puțin trei zile în cazul unei crize. „Dacă vă puteți descurca singuri timp de trei zile în cazul unei crize, autoritățile se pot concentra pe stabilizarea situației și pe acordarea de ajutor acolo unde este cea mai mare nevoie”, transmite instituția.

Autoritățile daneze atrag atenția că o criză poate avea cauze diverse, de la fenomene meteorologice extreme, care „urmează să devină mai frecvente și mai severe”, până la atacuri cibernetice și acte de sabotaj, pe fondul deteriorării situației de securitate din Europa. De asemenea, nu sunt excluse accidentele, problemele tehnice sau alte incidente care pot avea un impact semnificativ asupra societății.

În cazul unei crize, una dintre cele mai directe consecințe pentru populație ar putea fi întreruperea utilităților. „Imaginați-vă că nu mai aveți electricitate la priză sau apă la robinet”, avertizează agenția. Într-un astfel de scenariu, frigiderul și cuptorul nu ar mai putea fi folosite, iar oamenii ar putea să nu poată face cumpărături, telefona sau accesa internetul pentru o anumită perioadă.

Agenția recomandă, prin urmare, ca fiecare gospodărie să fie pregătită să funcționeze independent timp de trei zile. „Urmând câteva recomandări simple, vă puteți descurca singuri în cazul apariției unei situații de criză”, precizează instituția, subliniind că acest interval le-ar permite autorităților să stabilizeze situația și să intervină acolo unde este cea mai mare nevoie.

Avertismente tot mai numeroase privind amenințarea rusă

Noua evaluare a amenințărilor se adaugă unei serii de avertismente privind Rusia lansate în ultimele zile de oficiali de rang înalt din domeniul securității și de parlamentari europeni.

Statele membre NATO care au graniță cu Rusia sunt Finlanda, Norvegia și Polonia, precum și statele baltice Letonia, Estonia și Lituania.

Guvernul polonez a anunțat joi că incendiul izbucnit la o stație terestră Starlink din țară a fost un act de sabotaj menit să perturbe serviciile de internet, inclusiv pe cele utilizate de armata ucraineană.

Vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski a declarat că nu s-a stabilit încă cine este responsabil pentru incendiu, însă „multe indicii sugerează că acest lucru se aliniază noii doctrine a Rusiei privind atacurile”, potrivit Reuters.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Rusiei la Londra nu a fost disponibil imediat pentru a comenta informațiile, atunci când a fost contactat de CNBC. Kremlinul a negat anterior implicarea în incidente similare.

Serviciul danez de informații a avertizat, de asemenea, că Rusia își va intensifica războiul hibrid prin lansarea unor noi atacuri împotriva Occidentului și NATO, „cu consecințe mai grave pentru țările vizate decât în trecut”.

Acestea ar putea include atacuri cibernetice de amploare, care să provoace daune grave unor funcții esențiale ale societății, precum și acte de sabotaj cu un risc ridicat de victime, a precizat DDIS.

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