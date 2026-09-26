 PSD numește programul lui Mureșan „o rușine”: „Nu vedem un mecanism concret. Mai e cineva serios la PNL?” | adevarul.ro
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PSD numește programul lui Mureșan „o rușine”: „Nu vedem un mecanism concret. Mai e cineva serios la PNL?”

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Programul de guvernare depus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost întâmpinat cu ironii și critici dure din partea social-democraților, care acuză lipsa soluțiilor reale și a unei viziuni coerente.

Florin Manole a ironizat programul de guvernare propus de Mureșan
Florin Manole a ironizat programul de guvernare propus de Mureșan Foto: FB Florin Manole

„Programul pe domeniul Muncă al lui Siegfried Mureșan este criticabil, are lipsuri, dar trebuie să recunoaștem că are și prevederi juste, coerente, fundamentate, absolut realizabile. De exemplu: Reforma pensiilor de serviciu din domeniul apărării ar putea fi promulgată până la 19 octombrie 2023. Iar președintele ar putea să o semneze sub numărul 282/2023. Nu contează că suntem în septembrie 2026 :)))”, a scris, pe Facebook, Florin Manole, fost ministru al Muncii. 

Social-democratul a continuat șarja de ironii la adresa programului de guvernare propus de liberalul Siegfried Mureșan:

„Mai e cineva serios la PNL totuși? E Jalonul 215 PNRR închis, e rezolvat. Cine v-a lucrat totuși la programul ăsta? Digitalizarea CNPP, detaliată la pagina 84. Sunt 100% de acord cu ideea și cred că am putea face asta până pe 31 august 2026, când Comisia UE și Ministerul Muncii vor putea testa și declara închis Jalonul 240 PNRR. Sistemul Național Integrat de Asistență Socială, iarăși o reformă necesară. Jalonul 170 PNRR, închis”.

„E jenant pentru trei partide”

 Manole ironizează și reforma ITM:

 „Asta nu e implementată deja, nu e jalon PNRR, e dosar DNA. Cu numărul 304/2/P/2026. E deschis după ce au apărut imaginile cu șefii ITM băgând traistele în portbagaj, iar Bolojan cel ferm și Pîslaru cel principial se uită în direcția opusă și tac complice de 11 zile. Mă opresc aici. E jenant pentru trei partide, totuși. Felicitări celor de la Ministerul Muncii. În ultimii ani au implementat mult din programul dlui Mureșan.

Rogobete: „Programul pe Sănătate este o rușine”

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, afirmă că documentul prezentat pentru domeniul sanitar este „o rușine” bazată pe „aceleași promisiuni, aceeași viziune bazată pe tăieri și constrângeri”.

El reproșează lipsa unor răspunsuri concrete la problemele sistemului medical, enumerând o serie de întrebări esențiale:

„Unde este strategia pentru resursa umană? Unde este deblocarea posturilor din spitale? Unde este plata corectă a gărzilor și reorganizarea lor? Unde sunt soluțiile pentru specialitățile deficitare și măsurile concrete prin care păstrăm medicii, asistentele și ceilalți profesioniști în România? Unde este strategia reală pentru creșterea accesului pacienților la medicamente și terapii inovative? Unde sunt investițiile în inovație, cercetare clinică, dezvoltare și industria farmaceutică din România?Unde este planul concret pentru dezvoltarea ambulatoriului de specialitate? Unde este continuarea marilor investiții în infrastructura spitalicească? Unde sunt investițiile dedicate patologiilor critice, secțiilor ATI și UPU? Unde este reforma sistemului de transfuzii și modernizarea laboratoarelor? Și, mai ales, unde este reforma reală a CNAS, instituție care ar trebui reconstruită în jurul pacientului, nu doar transformată într-un mecanism de control al costurilor?”.

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Social- democratul acuză că programul reia filosofia „cost, grad de ocupare, reducerea capacităților insuficient utilizate”.

„În locul acestor răspunsuri găsim din nou principii, enumerări și dorințe: 'pacientul în centru`, `finanțarea urmează performanța`, `banii urmează pacientul`. Sănătatea trebuie privită inclusiv ca parte a securității naționale și ca domeniu capabil să genereze investiții, cercetare, locuri de muncă înalt calificate și valoare adăugată pentru economie. În schimb, regăsesc prea mult din aceeași filosofie promovată de Ilie Bolojan și de conducerea CNAS: cost, grad de ocupare, reducerea capacităților considerate insuficient utilizate și presiune pe cheltuieli. Tăiem, tăiem, tăiem”, a argumentat Rogobette.

„România nu are nevoie de încă o listă de dorințe. Are nevoie de medici, asistente, medicamente, investiții, infrastructură, cercetare, inovație și acces real la sănătate”, a concluzionat docial-democratul.

Intotero: „Un program de guvernare nu înseamnă să înșiri intenții frumoase”

Și deputata PSD Natalia Intotero a criticat documentul.

„Un program de guvernare nu înseamnă să înșiri intenții frumoase. Înseamnă să spui clar ce faci, pentru cine, cu ce bani și până când”, a scris pe Facebook social-democrata.

Intotero spune că măsurile propuse pentru educație, familie și tineret sunt insuficient conturate și pun accentul pe întoarcerea rapidă în câmpul muncii, fără sprijin real pentru familii.

Cât despre promisiunea alocării a 6% din PIB pentru educație, Intotero avertizează:

„Fără un calendar bugetar clar, există riscul să rămână doar o altă cifră pe hârtie. În același timp, programul vorbește despre reducerea abandonului școlar. Dar acest flagel nu se rezolvă doar prin baze de date și monitorizare. Un copil aflat în risc de abandon are nevoie, în primul rând, de sprijin real: hrană, consiliere, transport, servicii sociale și o familie care să poată face față costurilor educației”.

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La capitolul familie, Intotero critică măsura privind întoarcerea părinților la muncă după 6 luni:

„În practică pune o presiune uriașă pe părinți, în condițiile în care rețeaua de creșe este insuficientă”.

Despre locuințele pentru tineri, ea remarcă lipsa detaliilor:

„Nu vedem un mecanism concret care să ne spună cine le construiește, cu ce bani, câte locuințe vor fi disponibile”.

Natalia Intotero avertizează:

„Natalitatea nu se crește prin sloganuri. Educația nu se repară cu măsuri care sună bine pe hârtie. Tinerii au nevoie de politici publice concrete, finanțate și măsurabile”.

Amintim că Siegfried Mureșan a depus sâmbătă dimineață, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Printre principalele măsuri se numără reducerea numărului de parlamentari, reorganizarea statului și reformarea companiilor publice.

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