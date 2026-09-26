AUR critică programul lui Mureșan: măsuri numeroase, explicații insuficiente despre aplicarea lor

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) critică programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan, afirmând că „problemă centrală” ar fi diferența majoră dintre numărul mare de măsuri anunțate și lipsa detaliilor privind implementarea lor.

AUR solicită ca cele 372 de măsuri anunțate de premierul desemnat să fie însoțite de termene Foto: INQUAM Photos Octav Ganea

AUR precizează că propriile comisii de specialitate au analizat documentul și au „aceeaşi vulnerabilitate în mai multe domenii”:

„Multe dintre obiectivele anunţate nu sunt însoţite de costuri complete, surse clare de finanţare, termene şi indicatori prin care rezultatele să poată fi verificate”.

Formațiunea a formulat, într-un comunicat, „10 critici fundamentale la Programul Mureşan”, structurate pe domenii de activitate:

Educație, cercetare și cultură

AUR remarcă faptul că programul propune măsuri pentru personal, salarizare, infrastructură și cercetare, însă fără o corelare clară cu prioritățile economice:

„Programul Mureşan propune măsuri pentru personal, salarizare, infrastructură şi dezvoltarea cercetării, însă fără o legătură suficient de clară între aceste domenii şi prioritățile economice şi industriale. AUR propune un capitol distinct pentru cercetare şi tehnologii avansate, finanţare predictibilă şi conectarea educaţiei la competențele cerute de economie”.

Apărare

În zona apărării, Alianța observă că programul asumă creșterea cheltuielilor militare și investiții în drone, muniții și infrastructură, dar cere ca fiecare investiție să fie legată de o capabilitate concretă, cu termene și costuri clare.

„AUR vrea ca fiecare investiție să fie legată de o capabilitate concretă, cu termene şi costuri clare, iar contractele să producă mai multă valoare în industria românească de apărare”, se arată în comunicat.

Reforma statului

„Programul anunță comasări, reorganizări şi digitalizare, inclusiv reforma ANAF şi a companiilor de stat. AUR propune ținte numerice: câte instituții şi funcţii de conducere dispar, câte posturi administrative sunt reduse şi ce economie anuală rezultă”, transmite AUR.

Sănătate

AUR remarcă, în același comunicat că „programul pune accent pe prevenţie, registre şi digitalizarea sistemului”:

„AUR consideră insuficiente aceste măsuri în lipsa unei strategii pentru personalul medical şi propune întărirea medicinei primare, investiţii în infrastructură şi indicatori care să măsoare efectiv accesul pacientului la servicii”.

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Economie și energie

Deși spune că programul introduce instrumente de sprijin și finanțare, AUR afirmă că „lipsește o direcție suficient de clară pentru producția internă şi reducerea dependențelor strategice”.

Alianța propune, ca alternativă, „o strategie de reindustrializare, energie competitivă, sprijin diferenţiat pentru IMM-uri şi măsurarea valorii adăugate care rămâne în România”.

Justiție

Formațiunea cere ca reorganizările din justiție să fie analizate prin prisma duratei proceselor, costurilor și accesului efectiv la instanțe:

„AUR susţine că orice schimbare trebuie evaluată şi prin efectul asupra cetăţeanului: durata proceselor, costurile, distanţa până la instanţă şi accesul efectiv la justiţie”.

Fiscalitate

AUR constată că programul promite menținerea cotei unice și revenirea TVA la 19% „când situația bugetară o va permite”. Formațiunea cere termene precise, impact bugetar calculat și economii cuantificabile.

Concluzia AUR: prea multe măsuri, prea puține detalii

Formațiunea rezumă criticile astfel:

„Problema centrală a Programului Mureşan rămâne diferenţa dintre numărul mare de măsuri anunţate şi nivelul de detaliu privind aplicarea lor”.

AUR solicită ca cele 372 de măsuri anunțate de premierul desemnat să fie însoțite de termene, costuri, responsabili și rezultate verificabile.

Amintim că Siegfried Mureșan a depus sâmbătă dimineață, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Printre principalele măsuri se numără reducerea numărului de parlamentari, reorganizarea statului și reformarea companiilor publice.