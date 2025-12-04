search
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: „Am impresia că Dorel ajunge tot mai des în funcţii de conducere”. Ce măsuri cere vicepremierul

0
0
Publicat:

Vicepremierul Tanczos Barna critică dur modul în care a fost gestionată criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița, acuzând lipsa de profesionalism și absența asumării din partea celor responsabili. El cere demisii, restructurarea sistemului de furnizare și spune că disputa politică „nu ajută cu nimic” în acest moment.

Tanczos Barna critică modul în care a fost gestionată criza apei potabile din Prahova FOTO: Gov.ro
Tanczos Barna critică modul în care a fost gestionată criza apei potabile din Prahova FOTO: Gov.ro

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, la TVR Info, că situația creată la Paltinu arată cât de grav este când persoane fără pregătire ajung să conducă instituții vitale.

Câteodată, am impresia că Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale din punct de vedere energetic, din punct de vedere furnizare de apă sau din punct de vedere economic pentru anumite regiuni”, a afirmat el.

Tanczos a menționat comparația făcută de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cu dezastrul de la Praid și a criticat atât Apele Române, cât și ESZ Prahova S.A., companiile implicate în furnizarea apei în zonă.

„Ceva similar s-a întâmplat şi la Apele Române, şi la ESZ, la aceste două companii care au fost responsabile pentru furnizarea apei potabile în acea regiune şi nu se gândeşte niciunul să-şi dea demisia. Încep să acuze în fel şi chip alte instituţii, să arunce vina unul pe celălalt şi să ne creeze o impresie în ce timp ce începem noi să ne întrebăm dacă nu cumva noi suntem vinovaţi, cei care n-am avut nicio legătură cu deciziile tehnice”, a spus vicepremierul.

„Prioritatea numărul unu este apa pentru oameni”

Tanczos Barna afirmă că primul pas este repornirea furnizării apei pentru populație. „Acolo, în primul şi în primul rând, ei trebuie acum să facă tot posibilul să furnizeze apă. Pentru că oamenii de acolo nu sunt interesaţi nici de certuri politice, nici până la urmă de cine este schimbat sau nu este schimbat. Acolo, prioritatea numărul unu este asigurarea apei pentru a reporni sistemele de furnizare”, a declarat el.

Vicepremierul cere demiterea și sancționarea celor responsabili: „Nu putem să rămânem un stat unde greşelile la acest nivel rămân fără repercusiuni şi fără consecinţe. Acele persoane care au fost vinovate de producerea acestui dezastru trebuie să plece şi va trebui să plece şi să suporte consecinţele”.

Citește și: Criza apei potabile în Prahova. Apele Române anunță că a început tratarea apei în stația Voila

Propunere pentru o nouă structură de furnizare a apei

Tanczos Barna susține înființarea unei structuri unice de distribuție, după modelul altor județe, eliminând companiile intermediare.

„Pentru a preveni asemenea întâmplări în viitor, trebuie creată acea structură de furnizare de apă similar cu celelalte judeţe. Adică nu două companii, nu o companie care cumva este intermediar între Apele Române şi celelalte companii. Apele Române să furnizeze apă pentru o companie de apă din judeţ [...] aceleaşi reguli ca în celelalte judeţe”, a explicat vicepremierul.

El spune că noua structură trebuie condusă de specialiști: „În celelalte judeţe, cei care conduc acele companii de apă lucrează în domeniu de zeci de ani de zile şi au experienţă. Aici văd că a fost o companie unde mai apăreau câte un reprezentant al unui partid politic din judeţ care încasa salariile pe care le încasa şi producea, uite ce produce”.

„Cearta politică, acum, nu ajută”

În opinia vicepremierului, tensiunile politice din aceste zile nu rezolvă problema reală.

„Cearta politică, acum, nu ajută. Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă”, a spus Tanczos, amintind că România se află în ultimele zile de campanie electorală.

El a oferit și un exemplu din sectorul energetic: „Pe partea de energie, lucrurile s-au clarificat foarte repede. Acolo intervenţiile au fost imediate, prompte, soluţionate de domnul ministru Ivan şi lucrurile acolo măcar sunt sub control”.

Vicepremierul a încheiat subliniind că acuzațiile reciproce nu readuc apa în casele oamenilor și că instituțiile trebuie să se concentreze pe soluții concrete.

Amintim că alimentarea cu apă potabilă în județul Prahova a fost suspendată temporar începând din 28 octombrie 2025, la ora 15:30. În urma acestei măsuri, industriile și companiile care depindeau de această sursă au fost nevoite să impună restricții, să reducă debitul sau chiar să oprească complet activitatea, în funcție de resursele disponibile.

Criza apei continuă să afecteze mai multe localități din județ, după oprirea furnizării la Barajul Paltinu, provocată de turbiditatea extremă a apei brute. Peste 107.000 de persoane sunt în prezent fără apă curentă. Autoritățile au stabilit pașii tehnici necesari pentru reluarea distribuției și estimează că alimentarea ar putea fi reluată cel mai devreme luni, 8 decembrie.

