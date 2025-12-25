Avioane poloneze au interceptat o aeronavă de recunoaștere rusească deasupra Mării Baltice

Avioane de vânătoare ale Poloniei au interceptat și escortat un avion de recunoaștere rus care zbura deasupra Mării Baltice, în apropierea spațiului aerian polonez, în ajunul Crăciunului. Incidentul a fost anunțat joi de armata poloneză, pe fondul stării de alertă ridicate existente pe flancul estic al NATO.

Potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, aeronava rusă se afla deasupra apelor internaționale, dar zbura aproape de granițele spațiului aerian al Poloniei. „În această dimineață, deasupra apelor internaționale ale Mării Baltice, avioane de vânătoare poloneze au interceptat, au identificat vizual și au escortat din zona lor de responsabilitate un avion de recunoaștere rus care zbura în apropierea frontierelor spațiului aerian polonez”, a transmis armata, potrivit Reuters.

Alertă ridicată în perioada sărbătorilor

Autoritățile militare au subliniat că activitatea forțelor de apărare aeriană a fost intensă, chiar și în perioada sărbătorilor. „În ciuda perioadei de sărbători, noaptea trecută a fost una aglomerată pentru serviciile de apărare aeriană ale Poloniei”, a precizat comanda într-un comunicat publicat pe rețeaua X, făcând referire la incidentul din ajunul Crăciunului.

Separat, sistemele radar poloneze au detectat, pe timpul nopții, obiecte care au intrat în spațiul aerian al Poloniei din direcția Belarusului. După o analiză detaliată, autoritățile au stabilit că „acestea au fost cel mai probabil baloane de contrabandă, care se deplasau în funcție de direcția și viteza vântului”. Armata a precizat că toate obiectele au fost monitorizate continuu de radar.

Ca măsură de precauție, o parte a spațiului aerian deasupra regiunii Podlasie, din nord-estul Poloniei, la granița cu Belarus, a fost temporar închisă traficului aerian civil, „pentru a asigura siguranța”. Militarii au mai anunțat că au rămas în contact permanent cu celelalte servicii și că nu a fost identificată nicio amenințare la adresa securității spațiului aerian polonez.

Context regional tensionat

Polonia, stat membru NATO care se învecinează atât cu exclava rusă Kaliningrad, cât și cu Belarus, aliatul Moscovei, a ridicat în mod repetat avioane de luptă în ultimii ani, ca reacție la activitatea militară rusă din apropierea spațiului său aerian. Țările de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice se află în stare de alertă sporită încă din septembrie, după ce trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, la doar câteva zile după ce peste 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez.

Incidentele legate de baloane sunt, de asemenea, parte a unei probleme regionale mai largi. Lituania vecină a arestat luna aceasta 21 de persoane acuzate de contrabandă cu țigări, folosind baloane meteorologice lansate din Belarus. Autoritățile lituaniene au avertizat că astfel de baloane, care pot fi urmărite prin GPS și plutesc în derivă cu vântul, reprezintă un risc pentru aviația civilă și pot perturba zborurile, fiind însă dificil de interceptat cu avioane de vânătoare, concepute pentru a contracara aeronave militare de mare viteză.