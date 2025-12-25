Scăderea prețului cocainei îi forțează pe traficanți să refolosească narco-submarinele. Anterior, acestea erau scufundate

Scăderea prețului cocainei i-a determinat pe traficanți să reutilizeze submarinele scufundate după ce își finalizau cursele din America de Sud către Europa.

Deși vehiculele semi-submersibile sunt folosite regulat în Columbia și alte părți ale Americii de Sud și Centrale încă din anii 1980, acestea nu au fost detectate în apele europene până în 2006, când un submarin abandonat a fost găsit într-un estuar din regiunea Galicia, în nord-vestul Spaniei, scrie The Guardian.

De atunci, 10 astfel de submarine au fost observate sau confiscate de poliția spaniolă. Până de curând, aceste ambarcațiuni, care costă aproximativ 600.000 € să fie construite, erau folosite pentru călătorii unidirecționale.

Însă, odată cu producția masivă de cocaină care a dus la saturarea pieței, prețul en-gros a scăzut la jumătate, până la 15.000 € pe kilogram în ultimii ani, traficanții nu mai pot să-și scufunde vehiculele la „cimitirul narco-submarinelor” dintre Azore și Insulele Canare.

„Aceste semi-submersibile plecau în trecut către zona Insulelor Canare pentru călătorii unidirecționale și apoi erau scufundate”, a declarat Alberto Morales, șeful Brigăzii Centrale Antidrog a Poliției Naționale spaniole.

Traficanții de droguri refolosesc narco-submarinele în loc să le scufunde, amenajând platforme de realimentare pentru a efectua mai multe curse.

Poliția și vama spaniolă au confiscat 123 de tone de cocaină anul trecut, iar activitatea narco-submarinelor a crescut în ultimii doi ani, în timp ce utilizarea bărcilor cu vele a scăzut. Deși au fost înregistrate oficial 10 submarine în două decenii, numărul real este probabil mai mare, iar „cimitirul narco-submarinelor” din Atlantic rămâne necunoscut și inaccesibil.

Creșterea utilizării și refolosirii narco-submarinelor nu este singura tendință recentă observată de Morales și colegii săi.

În ultimii doi ani, autoritățile spaniole au destructurat mai multe laboratoare de amfetamină, metamfetamină și MDMA decât în 18 ani anteriori, confiscând cantități mari de droguri.

Producția de droguri sintetice, tradițional concentrată în Olanda, se extinde acum în alte țări europene precum Spania, Franța și Germania, unde spațiul și logistica sunt mai favorabile pentru producție și distribuție.

„Există laboratoare peste tot – mai ales în zone rurale, unde sunt puțini oameni și securitatea este mai ușor de asigurat”, a spus un ofițer senior.

El a adăugat că, pe lângă plata unor localnici pentru a supraveghea străinii și poliția, bandele folosesc și drone pentru a monitoriza operațiunile.

„Am fost destul de surprinși de fenomenul drogurilor sintetice, atât din cauza numărului de laboratoare pe care le destructurăm, cât și a naturii unora dintre ele. Acestea sunt laboratoare de producție la scară largă.”