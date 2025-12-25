Casă mistuită de flăcări în prima zi de Crăciun, în Vâlcea. Pompierii au găsit resturi „posibil umane”

O locuință din satul Sinești, județul Vâlcea, a ars aproape complet în prima zi de Crăciun. După stingerea incendiului, pompierii au descoperit printre resturile carbonizate „părţi, fragmente şi ţesuturi posibil umane”. Autoritățile spun că nu pot confirma, deocamdată, existența unei victime, însă vecinii susțin că în casă locuia o persoană în vârstă.

Incendiul a izbucnit joi dimineață, în cătunul Zgubea Mică, o zonă izolată și greu accesibilă din localitatea Sinești, județul Vâlcea. Vecinii au fost cei care au sunat la 112 și au anunțat că în imobil ar putea locui un bătrân.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Stației de Pompieri Grădiștea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, precum și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

Casa, distrusă aproape în totalitate

La sosirea pompierilor, locuința era deja arsă în proporție de aproximativ 80%, iar intervenția s-a concentrat, în primă fază, pe căutarea unei eventuale victime.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din satul Zgubea Mică. Din primele informații primite, apelantul ne-a comunicat că este posibil să locuiască în casă o persoană în vârstă”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea, potrivit Jurnalul Olteniei.

Aceștia au precizat că „zona în care s-a produs evenimentul este izolată și greu accesibilă, astfel că echipajele operative au parcurs pedestru ultimele sute de metri. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că o casă bătrânească a ars în proporție de 80%. S-au început imediat operațiunile de căutare-salvare. Misiune în dinamică”.

Descoperiri îngrijorătoare printre dărâmături

După lichidarea incendiului, pompierii au găsit în zona afectată „părţi, fragmente şi ţesuturi, posibil umane”. Potrivit ISU Vâlcea, „nu se poate confirma o posibilă victimă surprinsă”, iar natura elementelor descoperite urmează să fie stabilită prin investigații de specialitate.

Analizele vor fi efectuate la Serviciul Județean de Medicină Legală Vâlcea, pentru a se stabili dacă este vorba despre resturi umane și dacă incendiul s-a soldat cu o victimă.

Imobilul a fost distrus aproape în totalitate, iar primele concluzii ale autorităților indică drept cauză probabilă jarul sau scânteile provenite de la sobă. Ancheta este în desfășurare.