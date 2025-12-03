Situație de urgență în Prahova și Dâmbovița: Apa din rezervele de stat ajunge la populație, pentru a asigura condițiile minime de trai în localitățile afectate

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis scoaterea apei din rezervele de stat pentru a sprijini localitățile din Prahova și Dâmbovița afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă, după ce lucrările la barajul Paltinu și fenomenele hidrologice au compromis calitatea apei brute.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, în data de 2 decembrie 2025, Hotărârea nr. 33, prin care se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de apă potabilă, în vederea acordării ca ajutor umanitar intern de urgență, cu titlu gratuit, unităților administrativ-teritoriale și instituțiilor afectate din județele Prahova și Dâmbovița, pentru asigurarea condițiilor minime de trai ale populației.

„Hotărârea a fost emisă în contextul situației generate de scăderea nivelului apei din acumularea Paltinu cauzată de lucrările hidrotehnice programate la baraj, coroborată cu creșterea turbidității și a volumului de aluviuni determinate de fenomenele hidrologice asociate Codului Portocaliu, elemente ce au afectat calitatea apei brute și au impus întreruperea alimentării cu apă potabilă în 12 localități din județul Prahova și o localitate din județul Dâmbovița, afectând condițiile de trai ale populației”, a informat Departamentul pentru Situații de Urgență.

Transportul apei va fi realizat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar distribuirea către populație va fi efectuată de autoritățile publice locale, cu sprijinul structurilor pentru situații de urgență din cele două județe.

Măsurile adoptate urmăresc asigurarea continuității sprijinului pentru populația afectată și gestionarea eficientă a situației create până la restabilirea, în condiții de siguranță, a alimentării cu apă potabilă.

„Vă reamintim că, începând cu data de 30 noiembrie 2025, în urma Hotărârii nr. 32 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), a început distribuirea primelor cantități de apă potabilă către localitățile afectate, iar inspectoratele pentru situații de urgență au mobilizat autospeciale pentru sprijinirea unităților sanitare și a comunităților care se confruntă cu lipsa apei. Rămânem în continuare aproape de comunitățile afectate, pregătiți să acționăm prompt, să oferim sprijin neîntrerupt și să monitorizăm atent evoluția situației, astfel încât răspunsul să fie eficient, coordonat și adaptat nevoilor reale ale populației”, a transmis DSU.