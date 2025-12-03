search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Crizei apei potabile în Prahova. Apele Române anunță că a început tratarea apei în stația Voila

0
0
Publicat:

Reprezentanții Apele Române susțin că debitul evacuat prin conductă până la lacul de priză a stației de tratare a crescut la 4 mc/s.

Stația de tratare Voila de la Paltinu FOTO: Apele Române
Stația de tratare Voila de la Paltinu FOTO: Apele Române

Reprezentanții Apele Române susțin că încă de marți s-a asigurat necesarul de apă brută, care a ajuns în stația de tratare de la Voila. Prin această acțiune s-a început și procesul de tratatare a apei pentru potabilizare, iar în prezent debitul evacuat prin conductă până la lacul de priză a stației de tratare a crescut la 4 mc/s., turbiditatea apei fiind monitorizată continuu.

”În momentul de față, deși ANAR nu are astfel de atribuții, Apele Române au găsit soluții alternative pentru perioada imediat următoare în vederea reluării alimentării cu apă a populației și anume prin asigurarea unor volume tampon cu turbiditate mică în BAC-ul (bazinul de apă curată) de la Malul Vânt. Subliniem încă o dată faptul că, deși au existat mai multe ședințe ale Comitetelor Județene pentru Situații de urgență de la nivel județean, prin care autoritățile locale și județene au luat act de pericolul sistării furnizării apei potabile, acestea ar fi trebuit în orice condiții, să aibă asigurate resursele alternative de apă, care să fie furnizată populației, prin Planul de situații de urgență, de la nivel local și județean care trebuia activat în caz de avarii sau poluări accidentale”, anunță Apele Române.

Oficialii Apelor Române solicită ABA Buzău-Ialomița să comunice mult mai eficient la nivel local cu toate autoritățile implicate, inclusiv cu operatorul de apă și să se asigure că toți factorii implicați au înțeles urgența situației nou create.

Criza de la Paltinu, consecința unor greșeli care au lăsat Prahova fără apă și România fără energie

Amintim că alimentarea cu apă potabilă a fost suspendată temporar în Prahova începând cu data de 28 octombrie 2025, ora 15.30, drept urmare, în industrii și companii care foloseau apă de la această sursă s-au impus restricții, reducerea debitului sau oprirea completă — în funcție de disponibilități.

Criza apei din Prahova continuă să afecteze mai multe localități, după ce furnizarea a fost oprită la Barajul Paltinu din cauza turbidității extreme a apei brute. Peste 107.000 de oameni sunt afectați de lipsa apei curente. Autoritățile au stabilit pașii tehnici necesari reluării distribuției, estimând că apa va ajunge la consumatori cel mai devreme luni, 8 decembrie.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
gandul.ro
image
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
mediafax.ro
image
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
fanatik.ro
image
CTP a dat verdictul despre Călin Georgescu: „Ar fi la fel de eficient și dacă ar vorbi unei adunări de surzi”
libertatea.ro
image
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
observatornews.ro
image
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Care este distanța minimă între două case construite una lângă alta. Reguli urbanistice obligatorii
playtech.ro
image
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Un polițist erou i-a salvat viața unei tinere de 22 de ani care oprise pe banda de urgență, pe Autostrada A1: „Intervenția lui a făcut diferența”
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
Serena Williams foto Profimedia jpg
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Maxima a impresionat cu tiara ei veche de 88 de ani, făcută din 34 de diamante, la dineul de stat din Suriname

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!