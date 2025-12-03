Crizei apei potabile în Prahova. Apele Române anunță că a început tratarea apei în stația Voila

Reprezentanții Apele Române susțin că debitul evacuat prin conductă până la lacul de priză a stației de tratare a crescut la 4 mc/s.

Reprezentanții Apele Române susțin că încă de marți s-a asigurat necesarul de apă brută, care a ajuns în stația de tratare de la Voila. Prin această acțiune s-a început și procesul de tratatare a apei pentru potabilizare, iar în prezent debitul evacuat prin conductă până la lacul de priză a stației de tratare a crescut la 4 mc/s., turbiditatea apei fiind monitorizată continuu.

”În momentul de față, deși ANAR nu are astfel de atribuții, Apele Române au găsit soluții alternative pentru perioada imediat următoare în vederea reluării alimentării cu apă a populației și anume prin asigurarea unor volume tampon cu turbiditate mică în BAC-ul (bazinul de apă curată) de la Malul Vânt. Subliniem încă o dată faptul că, deși au existat mai multe ședințe ale Comitetelor Județene pentru Situații de urgență de la nivel județean, prin care autoritățile locale și județene au luat act de pericolul sistării furnizării apei potabile, acestea ar fi trebuit în orice condiții, să aibă asigurate resursele alternative de apă, care să fie furnizată populației, prin Planul de situații de urgență, de la nivel local și județean care trebuia activat în caz de avarii sau poluări accidentale”, anunță Apele Române.

Oficialii Apelor Române solicită ABA Buzău-Ialomița să comunice mult mai eficient la nivel local cu toate autoritățile implicate, inclusiv cu operatorul de apă și să se asigure că toți factorii implicați au înțeles urgența situației nou create.

Criza de la Paltinu, consecința unor greșeli care au lăsat Prahova fără apă și România fără energie

Amintim că alimentarea cu apă potabilă a fost suspendată temporar în Prahova începând cu data de 28 octombrie 2025, ora 15.30, drept urmare, în industrii și companii care foloseau apă de la această sursă s-au impus restricții, reducerea debitului sau oprirea completă — în funcție de disponibilități.

Criza apei din Prahova continuă să afecteze mai multe localități, după ce furnizarea a fost oprită la Barajul Paltinu din cauza turbidității extreme a apei brute. Peste 107.000 de oameni sunt afectați de lipsa apei curente. Autoritățile au stabilit pașii tehnici necesari reluării distribuției, estimând că apa va ajunge la consumatori cel mai devreme luni, 8 decembrie.