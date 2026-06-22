SURSE Planul AUR din spatele negocierilor: îl vor pe Peiu la Senat pentru a prelua funcția lui Nicușor Dan în caz de suspendare

Votul pentru noul Guvern condus de Adrian Veștea este sub semnul întrebării, după ce AUR a ridicat miza negocierilor la cel mai înalt nivel. Formațiunea condusă de George Simion solicită ferm funcția de președinte al Senatului pentru Petrișor Peiu, o poziție strategică ce i-ar permite acestuia să preia prerogativele de președinte interimar al țării în cazul unei suspendări a lui Nicușor Dan.

La PSD se discută acum despre amânarea votului pentru învestirea Guvernului Veștea, potrivit unor surse „Adevărul”, iar Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pune drept condiție pentru vot funcția de președinte al Senatului pentru Peiu.

Amintim că George Simion, liderul AUR, a afirmat luni, 22 iunie, că îl așteaptă pe premierul desemnat Adrian Veștea la sediul AUR pentru discuții și a lansat o invitație similară președintelui Nicușor Dan.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan, să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie – de voturile AUR – sunt bune sau nu sunt bune. Să zică public și să zică și într-o întrevedere pe care să o avem dacă parlamentarii AUR sunt extremiști”, a declarat Simion.

Premierul desemnat a răspuns că se va vedea cu liderul AUR.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris Veștea pe Facebook.

Fritz: Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion

Președintele USR, Dominic Fritz, reacționează dur după ce George Simion a condiționat învestirea Guvernului Veștea de jocurile de culise din Parlament.

„George Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să se „reconcilieze” cu PSD. Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion.

Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului? Când Simion dă mâna cu partidul pensiilor speciale, al sinecurilor, al Nordis-ului, al cutiilor de pantofi pline cu bani?

USR rămâne consecvent:

- Nu votăm un guvern antireformă.

- Nu votăm un guvern al extracției banilor românilor în buzunare personale.

- Nu votăm un guvern al incompetenților dovediți.

- Nu votăm un guvern al trădării visurilor românilor care-și doresc un stat care livrează pentru ei”.

Lucian Bode, deputat PNL apropiat de tabăra premierului desemnat Adrian Veștea, anunțase în urmă cu puțin timp că Executivul nu are în acest moment voturile necesare pentru a trece de plenul reunit. Potrivit acestuia, amânarea votului devine o variantă tot mai probabilă.

Primarul Buzăului speră ca Guvernul Veștea să nu primească votul Parlamentului. „Nu poate ajuta ţara în niciun fel”

Informațiile sunt confirmate de voci din conducerea PSD, care spun că scenariul amânării este luat în calcul pentru ședința care fusese programată la ora 21:30.

Grupul lui Ponta a anunțat că va vota pentru învestirea Guvernului Veștea

„Astăzi Grupul 'Uniți pentru România' a decis să voteze pentru învestirea unui guvern cu puteri depline", se arată într-un comunicat al partidului.

Formațiunea afirmă că România se află într-o criză generată de "ani de incompetență, corupție și decizii luate împotriva interesului național" și susține că este nevoie de un guvern care să poată acționa imediat.

„Nu mai este timp de jocuri politice, de negocieri de culise și de promisiuni goale. România are nevoie de acțiune concretă, nu de alte vorbe”, a transmis grupul.

Ședință extraordinară de Guvern înainte de votul Parlamentului asupra Guvernului Veștea

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan se reunește luni, de la ora 20.00, într-o ședință extraordinară, cu puțin timp înainte ora programată pentru votul de învestitură pentru noul Executiv în Parlament.

Agenda reuniunii nu a fost făcută publică până la această oră.

Tensiuni la audierile miniștrilor Cabinetului Veștea

Amintim că Guvernul Veștea parcurge audierile în Parlament într-un climat tensionat, marcat de avize favorabile pentru majoritatea miniștrilor propuși, dar și de semnale politice care pun sub semnul întrebării votul de învestire programat pentru această seară.

Monica Anisie, propusă la Educație, a primit aviz pozitiv, însă audierea ei a fost marcată de acuzații privind folosirea inteligenței artificiale pentru formularea răspunsurilor.

De comisii au trecut și Radu Oprea la Secretariatul General al Guvernului, Sorin Cîmpeanu la Apărare, Cristian Pistol la Transporturi, Alexandru Nazare la Finanțe și Florin Barbu la Agricultură.

Nazare a lansat avertismente privind riscul ca România să fie retrogradată la categoria „junk” de agențiile de rating, precum și angajamente privind menținerea disciplinei fiscale și pregătirea unui buget credibil pentru 2027.

Audierea lui Florin Barbu la Agricultură a fost marcată de un schimb dur de replici cu USR, iar la Transporturi, Cristian Pistol a prezentat priorități precum finalizarea Autostrăzii Moldovei și modernizarea infrastructurii feroviare.

În plan politic, tensiunile continuă și în interiorul PNL, unde Dan Motreanu a reiterat că partidul nu face parte dintr-o formulă de guvernare cu PSD, în lipsa unui protocol oficial.