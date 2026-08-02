Noi indicii despre asteroidul care a ucis dinozaurii: ar fi venit de dincolo de Jupiter

La 66 de milioane de ani după impactul care a provocat dispariția dinozaurilor, cercetătorii susțin că au identificat originea asteroidului responsabil de unul dintre cele mai dramatice evenimente din istoria Pământului. Corpul ceresc s-ar fi format în regiunile reci ale Sistemului Solar, dincolo de orbita lui Jupiter.

Asteroidul, estimat la un diametru de 10-15 kilometri, a lovit actuala Peninsulă Yucatán din Mexic cu o viteză de aproximativ 20 de kilometri pe secundă, formând craterul Chicxulub, care are un diametru de circa 180 de kilometri.

Impactul a vaporizat rocile din zona de coliziune și a proiectat în atmosferă cantități uriașe de praf, cenușă și alte particule. Acestea au blocat lumina Soarelui timp de luni sau chiar ani, provocând răcirea climei și prăbușirea lanțurilor trofice bazate pe fotosinteză. Aproximativ 75% dintre speciile de pe Pământ au dispărut, inclusiv toți dinozaurii non-aviari, relatează Space Daily.

Cum au aflat cercetătorii de unde provenea asteroidul

Până acum, comunitatea științifică știa că dispariția dinozaurilor a fost cauzată de impactul unui asteroid, însă originea acestuia rămânea necunoscută.

O echipă condusă de geochimistul Mario Fischer-Gödde, de la Universitatea din Köln, a analizat izotopii de ruteniu din stratul geologic format în urma impactului, folosind probe colectate din Danemarca, Italia și Spania.

Potrivit unui studiu publicat în 2024 în revista Science, rezultatele au arătat că „amprenta” chimică a asteroidului corespunde condritelor carbonacee, un tip de asteroid primitiv format în zonele exterioare ale Sistemului Solar, dincolo de Jupiter.

Totodată, analiza exclude ipoteza că obiectul ar fi fost o cometă sau un asteroid format în partea interioară a Sistemului Solar.

Există riscul unui impact similar?

Cercetătorii subliniază că astfel de coliziuni sunt extrem de rare, producându-se, în medie, la intervale de zeci de milioane de ani.

Majoritatea asteroizilor de mari dimensiuni aflați în apropierea Pământului au fost deja identificați și monitorizați, iar niciunul dintre cei cunoscuți nu se află pe o traiectorie de impact cu planeta.

Oamenii de știință continuă să urmărească obiectele cosmice mai mici, care sunt mai dificil de detectat, și să studieze în detaliu efectele produse de impactul de la Chicxulub pentru a înțelege mai bine mecanismele care au dus la extincția în masă de la sfârșitul Cretacicului.

Descoperirea oferă una dintre cele mai solide dovezi de până acum că asteroidul care a schimbat cursul vieții pe Pământ și a dus la dispariția dinozaurilor și-a început călătoria în regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar, dincolo de orbita lui Jupiter.