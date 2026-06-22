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Guvernul Adrian Veștea a picat. Cabinetul premierului desemnat a obținut 189 de voturi pentru și 23 împotrivă

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Plenul reunit al Parlamentului a dezbătut și a votat luni seara solicitarea de învestire a Guvernului condus de Adrian Veștea.

Guvernul format de Veștea a picat. FOTO INQUAM Photos
Guvernul format de Veștea a picat. FOTO INQUAM Photos

UPDATE Vasile Blaga: „Se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde votul de încredere Guvernului Veștea”

Vasile Blaga a dat citire procesului-verbal referitor la rezultatul votului de acordare a încrederii Guvernului.

​„Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44, alineatul 1 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu bile asupra cererii de acordare a încrederii Guvernului, au constatat următoarele:

​Numărul total al deputaților și senatorilor: 464.

​Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 287.

​Numărul total de voturi exprimate: 212.

​Numărul total de voturi anulate:  niciunul.

​Numărul total de voturi exprimate valabil, din care:

​Voturi pentru: 189.

​Voturi contra: 23.

​Potrivit prevederilor articolului 103, alineatul 3 din Constituția României, republicată, Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, minim 233 de voturi pentru.

​Ca urmare a faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde votul de încredere Guvernului, programului și listei Guvernului prezentate de domnul Veștea Adrian Ioan, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, și dezbătute în ședința comună de astăzi a celor două Camere”.

UPDATE Propunerea de Guvern a fost respinsă prin vot

Au votat „Pentru” 189 de parlamentari.

„Contra” au votat 23 de parlamentari.

Știrea inițială

Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii. Potrivit surselor „Adevărul” s-au strâns doar 207 voturi.

Rezultatul a fost anunțat într-o atmosferă de tensiune extremă în, marcată de o răsturnare totală de situație, când liderul AUR, George Simion, a anunțat oficial că parlamentarii săi refuză să susțină noul Executiv și a orchestrat un boicot, părăsind în masă plenul reunit în plină procedură de vot, după ce a catalogat sala drept „sinonimă cu trădarea”.

De la tribuna Legislativului, Simion a afirmat că politica românească a devenit „sinonimă cu trădarea”.

„Trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian”.

Simion a acuzat promisiuni încălcate și de degradarea nivelului de trai:

„Ni s-a promis prosperitate, iar România a ajuns pe ultimul și penultimul loc în toate topurile. Ni s-a promis libertate și democrație, iar România a ajuns singurul stat din Uniunea Europeană unde sunt anulate alegerile”.

Liderul AUR a transmis un mesaj direct către electorat:

„Mă uit către poporul român și îi spun că trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu coloana îndoită, să fim conduși de niște trădători.”

Simion a anunțat apoi decizia politică a AUR:

„Eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea”.

Liderul AUR a precizat că nu își obligă colegii să voteze într-un anumit fel, dar el personal nu va rămâne în sală la momentul votului:

„De mâine așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră”.

Tensiuni la audierile miniștrilor Cabinetului Veștea

Amintim că Guvernul Veștea a parcurs luni,22 iunie, audierile în Parlament într-un climat tensionat, marcat de avize favorabile pentru majoritatea miniștrilor propuși, dar și de semnale politice care pun sub semnul întrebării votul de învestire programat pentru această seară.

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Monica Anisie, propusă la Educație, a primit aviz pozitiv, însă audierea ei a fost marcată de acuzații privind folosirea inteligenței artificiale pentru formularea răspunsurilor.

De comisii au trecut și Radu Oprea la Secretariatul General al Guvernului, Sorin Cîmpeanu la Apărare, Cristian Pistol la Transporturi, Alexandru Nazare la Finanțe și Florin Barbu la Agricultură.

Nazare a lansat avertismente privind riscul ca România să fie retrogradată la categoria „junk” de agențiile de rating, precum și angajamente privind menținerea disciplinei fiscale și pregătirea unui buget credibil pentru 2027.

Audierea lui Florin Barbu la Agricultură a fost marcată de un schimb dur de replici cu USR, iar la Transporturi, Cristian Pistol a prezentat priorități precum finalizarea Autostrăzii Moldovei și modernizarea infrastructurii feroviare.

Veștea: „Am discutat de o serie de măsuri economice pe care AUR și le dorește. I-am asigurat de toată disponibilitatea”

Tot luni, premierul desemnat Adrian Veștea a purtat, la sediul AUR, negocieri cu liderii formațiunii.

La ieșirea de la discuții, Veștea a declarat că a arătat deschidere față de propunerile AUR: „Am discutat de o serie de măsuri economice pe care AUR și le dorește. I-am asigurat de toată disponibilitatea ca, dacă nu creează un impact economic și bugetar, să le putem include. Am o deschidere la orice solicitare”.

Miniștri propuși Parlamentului de Adrian Veștea

 Iată cum ar fi trebuit să arate Guvernul Veștea:

  • Adrian Veştea - prim-ministru (PNL)
  • Marian Neacşu - vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne (PSD)
  • Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)
  • Diana Morar - vicepremier (independent)
  • Luca Niculescu - ministru de Externe (independent)
  • Alexandru Nazare - ministru de Finanţe (independent)
  • Florin Zaharia - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)
  • Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)
  • Monica Anisie - ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)
  • Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)
  • Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Transformare Digitală (PNL)
  • Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)
  • Ionuţ Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)
  • Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naţionale (PNL)
  • Radu Marinescu - ministru al Justiţiei (PSD)
  • Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)
  • Cristian Pistol - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)
  • Florin Barbu - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)
  • Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)
  • Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)
  • Radu Oprea - ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului (PSD)

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