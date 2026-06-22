Președintele AUR, George Simion, a declarat luni, 22 iunie, la Parlament, în ziua în care miniștrii propuși sunt audiați în comisiile de specialitate, că formațiunea sa nu va susține Cabinetul Veștea și că toți cei 90 de parlamentari ai partidului vor avea o poziție unitară la vot.

Simion a afirmat că România traversează „cea mai mare criză economică, socială și politică din ultimii 35 de ani” și a susținut că actuala formulă guvernamentală reprezintă o continuare a fostei guvernări PSD-PNL-USR-UDMR.

„Da, suntem de acord, consecințele acestei guvernări păguboase PSD-PNL-USR-UDMR, generic numită guvernarea Bolojan, trebuie înlăturate. Programul politic al acelei guvernări nu mai trebuie repetat și din acest motiv AUR, prin toți cei 90 de parlamentari, a votat împotriva guvernării Bolojan și guvernarea Bolojan nu este la putere”, a declarat liderul AUR.

El a susținut că fostul premier interimar Ilie Bolojan ar trebui să părăsească Palatul Victoria.

„Nu știu de ce nu a avut decența domnul Bolojan să plece din Palatul Victoria. Îi solicit ca astăzi să dea dovadă de decență, să respecte democrația din România și să părăsească Palatul Victoria, pe care, începând cu data de 5 mai, îl ocupă abuziv”, a afirmat Simion.

AUR anunță că va ieși din sală la vot

Liderul formațiunii a declarat că AUR va păstra aceeași poziție pe care a avut-o și la moțiunea de cenzură inițiată de partid.

„La fel cum toți cei 90 de parlamentari AUR au votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de noi, la fel, diseară, dacă va exista un vot pentru această guvernare (...), dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”, a spus Simion.

Acesta a precizat că decizia partidului este ca parlamentarii AUR să părăsească sala în momentul votului.

„Odată ce am stabilit în Biroul Național de Conducere, de marțea trecută, atitudinea pe care o avem la vot și dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală”, a declarat liderul AUR.

Invitație pentru Adrian Veștea și Nicușor Dan

George Simion a afirmat că îl așteaptă pe premierul desemnat Adrian Veștea la sediul AUR pentru discuții și a lansat o invitație similară președintelui Nicușor Dan.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan, să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie – de voturile AUR – sunt bune sau nu sunt bune. Să zică public și să zică și într-o întrevedere pe care să o avem dacă parlamentarii AUR sunt extremiști”, a declarat Simion.

Liderul formațiunii a susținut că partidul său rămâne în opoziție și că principalele sale obiective politice sunt organizarea de alegeri anticipate și suspendarea președintelui.

„Prioritățile noastre politice, așa cum le-am tot repetat în ultimele săptămâni, sunt alegerile anticipate. Și, dacă va continua în acest stil (...), suspendarea lui Nicușor Dan”, a afirmat acesta.

Simion: Guvernul nu va obține 233 de voturi

George Simion a susținut că Executivul propus nu va reuși să obțină majoritatea necesară în Parlament și i-a cerut premierului desemnat să amâne votul sau să renunțe la mandat.

„Fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă de vot, nu va avea susținerea a 233 de parlamentari”, a declarat liderul AUR.

Simion a mai afirmat că parlamentari ai formațiunii ar fi fost contactați de reprezentanți ai altor partide pentru a-și schimba opțiunea de vot.

„Am primit multe mesaje din partea colegilor mei care au încercat să fie abordați de diferite figuri politice (...) pentru votul lor. S-a încercat promiterea de avantaje, de funcții. În AUR nu sunt trădători”, a susținut liderul partidului.