Video Dan Motreanu (PNL): „Guvernul trădătorilor nu a obținut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR”. Soluția propusă de liberali

Dan Motreanu, prim‑vicepreședinte al Partidul Național Liberal, a reacționat după respingerea Guvernului Veștea în Parlament, afirmând că executivul propus era „controlat de PSD” și că premierul desemnat s‑a „umilit în fața AUR” în încercarea de a obține voturile necesare.

Într-o postare pe Facebook, Motreanu a subliniat că eșecul învestirii confirmă responsabilitatea PSD pentru blocajul politic:

„Guvernul trădătorilor nu a obținut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR, într-o încercare disperată de a obține sprijinul acestui partid. Partidul Național Liberal nu a votat guvernul PSD-Veștea și a anunțat că nu va mai guverna cu PSD. Guvernul respins de Parlament era controlat de PSD, Adrian Veștea fiind doar o marionetă a PSD”, a spus liberalul.



PNL propune un pact politic pe șase luni

Liderul liberal a prezentat și soluția pe care PNL o consideră necesară pentru depășirea crizei: un pact politic național, semnat de toate partidele dispuse să susțină stabilitatea.

„La șase săptămâni după demiterea Guvernului Bolojan, nu vedem o soluție care să vină de la PSD, partidul care a declanșat această criză politică. Partidul Național Liberal a indicat și soluția ieșirii din criza politică: un acord politic prin care partidele semnatare să se angajeze ca, timp de șase luni, să respecte o serie de condiții. Este vorba de angajamentul oricărui guvern de a-și asuma răspunderea în Parlament pentru proiectele din PNRR, de a păstra echilibrul bugetar, de a susține programele de investiții”.

Potrivit lui Motreanu, „sprijinul pentru învestirea unui guvern poate fi negociat doar în mod transparent, prin consultări convocate de președinte și printr-o înțelegere scrisă, bazată pe principii”.

Două variante de guvernare propuse de PNL

Motreanu spune că, în cazul semnării pactului, există două formule posibile: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar PNL–USR–UDMR:

„În condițiile în care partidele ar semna un astfel de pact național, există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Sprijinul pentru învestirea unui guvern poate fi negociat doar în mod transparent, prin noi consultări convocate de președintele țării și printr-o înțelegere scrisă, bazată pe principii și nu pe negocieri făcute pe picior, după ce lista guvernului ajunsese deja la Parlament”.

Amintim că Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii. „Pentru” au votat 189 de parlamentari, iar „împotrivă” 23.