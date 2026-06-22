search
Luni, 22 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Dan Motreanu (PNL): „Guvernul trădătorilor nu a obținut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR”. Soluția propusă de liberali

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dan Motreanu, prim‑vicepreședinte al Partidul Național Liberal, a reacționat după respingerea Guvernului Veștea în Parlament, afirmând că executivul propus era „controlat de PSD” și că premierul desemnat s‑a „umilit în fața AUR” în încercarea de a obține voturile necesare.

Într-o postare pe Facebook, Motreanu a subliniat că eșecul învestirii confirmă responsabilitatea PSD pentru blocajul politic:

„Guvernul trădătorilor nu a obținut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR, într-o încercare disperată de a obține sprijinul acestui partid. Partidul Național Liberal nu a votat guvernul PSD-Veștea și a anunțat că nu va mai guverna cu PSD. Guvernul respins de Parlament era controlat de PSD, Adrian Veștea fiind doar o marionetă a PSD”, a spus liberalul.

PNL propune un pact politic pe șase luni

Liderul liberal a prezentat și soluția pe care PNL o consideră necesară pentru depășirea crizei: un pact politic național, semnat de toate partidele dispuse să susțină stabilitatea.

„La șase săptămâni după demiterea Guvernului Bolojan, nu vedem o soluție care să vină de la PSD, partidul care a declanșat această criză politică. Partidul Național Liberal a indicat și soluția ieșirii din criza politică: un acord politic prin care partidele semnatare să se angajeze ca, timp de șase luni, să respecte o serie de condiții. Este vorba de angajamentul oricărui guvern de a-și asuma răspunderea în Parlament pentru proiectele din PNRR, de a păstra echilibrul bugetar, de a susține programele de investiții”.

Potrivit lui Motreanu, „sprijinul pentru învestirea unui guvern poate fi negociat doar în mod transparent, prin consultări convocate de președinte și printr-o înțelegere scrisă, bazată pe principii”.

image

Două variante de guvernare propuse de PNL

Motreanu spune că, în cazul semnării pactului, există două formule posibile: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar PNL–USR–UDMR:

„În condițiile în care partidele ar semna un astfel de pact național, există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Sprijinul pentru învestirea unui guvern poate fi negociat doar în mod transparent, prin noi consultări convocate de președintele țării și printr-o înțelegere scrisă, bazată pe principii și nu pe negocieri făcute pe picior, după ce lista guvernului ajunsese deja la Parlament”.

Amintim că Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii.  „Pentru” au votat 189 de parlamentari, iar „împotrivă” 23.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor Dan. Scenariile de lucru
digi24.ro
image
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
stirileprotv.ro
image
Guvernul Veștea a picat în Parlament cu 189 voturi pentru și 23 împotrivă. Era nevoie de 233 voturi pentru ca Guvernul Veștea să treacă!
gandul.ro
image
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Anunţul momentului: Jovo Lukic pleacă de la U Cluj! Preţul de transfer al atacantului
fanatik.ro
image
Guvernul Adrian Veștea a căzut la votul în Parlament / Grindeanu: „Ne putem asuma un guvern minoritar”
libertatea.ro
image
„Regele Nordului” și criza politică din Marea Britanie. Cine este și ce propune Andy Burnham, cel mai probabil succesor al lui Starmer
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Fiul Shakirei a văzut că toate camerele s-au mutat pe ei la Cupa Mondială și ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cum trebuie udate plantele pe timp de caniculă. Un specialist în grădinărit a explicat fiecare pas
click.ro
image
Cazul ciudat al puilor de girafă înalți de 2 metri care au dispărut fără urmă dintr-un zoo. Au fost găsiți după aproape un an
antena3.ro
image
Cu ce au greşit corporatiştii care se înghesuie în metrou în fiecare zi ca să ajungă la timp la birou, cu ce au greşit antreprenorii şi companiile că au o afacere din care plătesc taxe şi impozite, ca să fie loviţi în faţă de o asemenea sfidare a celor care au pe mână puterea politică şi au dus România într-un asemenea haos politic şi social?
zf.ro
image
32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
observatornews.ro
image
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
cancan.ro
image
Germanii vor ieși la pensie la 70 ani. România spre același scenariu, deși politicenii nu recunosc. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Ce salariu are un procuror DNA în 2026. Cum este format venitul lunar al unui magistrat din cadrul Direcției
playtech.ro
image
Câți bani a pierdut, de fapt, Gigi Becali la transferul lui Olaru. Patronul FCSB și-a dat cuvântul
fanatik.ro
image
Un român a aflat cât costă să ia un taxi Bolt până în Grecia. Ajunge la destinație în 10 ore
ziare.com
image
Comentatorul BBC a spus-o în direct, în timpul meciului Argentina - Austria: ”Messi a ratat intenționat”
digisport.ro
image
Ce spun astrele despre viața amoroasă pe care o vor avea zodiile în luna iulie. Nativul care primește o șansă imensă în iubire. O oportunitate rară ce nu trebuie ratată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie, DECIZIA care aruncă în aer scena politică
romaniatv.net
image
Beneficii pentru românii de peste 40 de ani. Mulți nu știu că acest drept gratuit în țara noastră
mediaflux.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
Cine este Mihaela, femeia care şi-a omorât fiica în Italia. „Copila de 13 ani era încă în viaţă”
click.ro
image
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile la localul lui din Neptun: „Sunt mai mulți angajați decât turiști”
click.ro
image
Ce fac Gabriela și Dani Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-au mutat la apartament: „Îmi place viața aici! O să o vindem”
click.ro
Regele Ludovic I al Bavariei și Regina Therese a Bavariei, profimedia 1037470965 jpg
Regele obsedat de amante și curiozitatea sa bizară pentru femeile care-i treceau prin pat. Și-a pierdut tronul pentru o curtezană de lux
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețuri pe litoralul românesc. O turistă a arătat ce a primit de 100 de lei, în Eforie Nord, la „împinge tava”
image
Cine este Mihaela, femeia care şi-a omorât fiica în Italia. „Copila de 13 ani era încă în viaţă”

OK! Magazine

image
Mai e pe moarte această prințesă europeană? Regina Sonja rupe tăcerea despre starea de sănătate a nurorii sale, care, teoretic, e viitoarea regină norvegiană

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Cum ar putea fi boala Alzheimer descoperită cu 8 ani înainte de pierderile de memorie