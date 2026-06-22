Breaking Grindeanu îl atacă pe Bolojan după ce Guvernul Veștea a picat: „E treaba românilor să-i judece pe cei care pun funcțiile personale mai presus de binele românilor”

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a transmis luni seară, la ieșirea din plenul Parlamentului, dar înainte ca votul să se încheie, că social-democrații au votat în bloc pentru Guvernul Veștea, subliniind că România se află într-un moment critic și are nevoie urgentă de stabilitate politică și administrativă.

Grindeanu, care a ieșit din sală înainte de finalizarea votului, a explicat că PSD a tratat votul cu maximă responsabilitate, având în vedere termenele-limită din PNRR:

„PSD a înțeles responsabilitatea acestui vot, de a oferi României un guvern stabil. Mai avem 70 de zile până se închide PNRR, iar România are de recuperat foarte mulți bani”.

El a precizat că toți parlamentarii social-democrați au votat pentru învestire și l-a felicitat pe premierul desemnat Adrian Veștea pentru că a acceptat mandatul într-un context politic dificil:

„Îl felicit pe Veștea că a acceptat să intre în această bătălie. E un om responsabil, care dorește binele României, un guvern stabil și politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm în zona de derapaj economic”.

„Sunt alții care, stând pe funcții, fac pe moraliștii”

Grindeanu a criticat dur politicienii care, în opinia sa, pun interesul personal înaintea interesului național, referindu-se în special la premierul interimar și președinte al PNL, Ilie Bolojan:

„Sunt alții care, stând pe funcții, fac pe moraliștii. E treaba românilor să-i judece pe cei care pun funcțiile lor personale mai presus de binele românilor”.

„În PSD e democrație, dar acționăm ca o echipă”

Liderul PSD a subliniat că partidul permite opinii diverse, dar deciziile finale sunt asumate colectiv:

„În PSD e democrație, fiecare poate să emită păreri, dar în final PSD acționează ca o echipă”, a mai spus Grindeanu.

Despre scenariile post-Veștea: „PSD nu fuge de responsabilitate”

Întrebat ce se va întâmpla după consultările de la Cotroceni, Grindeanu a transmis că PSD este pregătit să își asume guvernarea dacă președintele îi va solicita acest lucru:

„Haideți să vedem ce va fi după consultările de la PSD. Dacă, după consultări, președintele va acorda PSD acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. PSD nu fuge de responsabilitate.”

În același context, el a respins categoric ideea ca PSD să susțină un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR:

„PSD nu va vota un guvern minoritar PNL–USR–UDMR”.

Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii. Potrivit surselor noastre, s-au strâns doar 207 voturi.