Veche moșie a Brâncovenilor, devenită faimoasă și datorită lui Arsenie Boca, Sâmbăta de Sus s-a transformat într-una dintre cele mai atractive destinații de la poalele Munților Făgăraș. Mănăstirea, castelul și traseele montane atrag aici mii de pelerini și turiști.

Sâmbăta de Sus, o așezare cu 1.500 de locuitori, cu o istorie legată de familia domnitorului Constantin Brâncoveanu și de duhovnicul Arsenie Boca, s-a transformat în ultimii ani într-unul dintre cele mai căutate locuri de la poalele Munților Făgăraș.

Pe urmele lui Constantin Brâncoveanu și Arsenie Boca

Fosta moșie a Brâncovenilor este cunoscută mai ales pentru mănăstirea ridicată de Constantin Brâncoveanu, unde, la mijlocul secolului al XX-lea, a slujit Arsenie Boca. În ultimii ani, în jurul vechiului centru religios au apărut hoteluri, pensiuni, restaurante, case de vacanță și zone de agrement, cuprinse în Stațiunea Climaterică Sâmbăta de Sus.

„Vin în continuare foarte mulți pelerini la mănăstire, alții urcă mai departe spre chilia părintelui Arsenie Boca, iar mulți turiști pornesc de aici pe traseele de pe Valea Sâmbetei ori se opresc la păstrăvăriile și la parcurile de agrement din împrejurimi”, spune Mariana Petroiu, localnică din Sâmbăta de Sus.

Un alt loc căutat din Sâmbăta de Sus este Castelul Brâncoveanu. Clădirea actuală a fost ridicată la începutul secolului al XIX-lea de banul Grigore Brâncoveanu, pe locul vechii reședințe domnești din 1708, care fusese dărâmată.

„În perioada interbelică, aici veneau pentru scurte perioade artiști din București, pictori și scriitori, care își petreceau vacanțele la castel. După război, clădirea a devenit tabără de pionieri, iar apoi a funcționat aici o școală generală. În perioada comunistă, castelul a fost folosit de CAP pentru depozitarea cartofilor și a cerealelor, iar mai târziu de întreprinderea de prelucrare a fructelor, care depozita aici mere”, adaugă localnica.

După 1990, conacul a ajuns într-o stare tot mai precară, însă, în urmă cu aproximativ zece ani, a fost renovat de un investitor din zonă.

„Acesta își propusese să amenajeze și o biserică, mai multe căsuțe și spații de agrement, însă lucrările nu au fost duse până la capăt. Castelul a revenit în grija comunei și atrage mulți turiști. Aici sunt organizate și diferite evenimente, la care vin localnici și vizitatori”, mai spune Mariana Petroiu.

Pelerinajele la Mănăstirea Brâncoveanu atrag cei mai mulți oameni în Sâmbăta de Sus, însă, de câțiva ani, dezvoltarea turistică a localității a fost favorizată și de modernizarea drumului de aproape zece kilometri care leagă orașul Victoria de stațiune și traversează, în cea mai mare parte, pădurile de la poalele Munților Făgăraș.

Drumul turistic (DJ 102G) pornește din apropierea Mănăstirii Brâncoveanu și continuă prin zona localităților Drăguș, Viștișoara și Viștea de Sus, ajungând în orașul Victoria, în apropierea fostului combinat chimic. Din loc în loc, la adăpostul pădurilor și al versanților nordici ai Munților Făgăraș, au fost amenajate în ultimii ani case de vacanță, pensiuni, locuri de agrement și păstrăvării.

Moșia familiei domnitorului

Povestea localității Sâmbăta de Sus a început în Evul Mediu, când așezarea de la poalele Munților Făgăraș era cunoscută ca un sat de iobagi, aflat în stăpânirea principilor Transilvaniei și a unor familii boierești, înainte ca moșia să ajungă, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în posesia familiei Brâncoveanu.

„La 1653, principele Ardealului, Gheorghe Rákóczi al II-lea, pune amanet satul Sâmbăta de Sus, pentru 180 de galbeni, unui boier muntean destul de bogat, anume vornicul Preda din Brâncoveni”, relata jurnalistul Al. Marinescu, într-un articol publicat în 1929.

Potrivit acestuia, moșia a trecut ulterior prin mai multe schimbări de proprietate, iar din 1671 a intrat în stăpânirea vornicului Constantin Brâncoveanu, viitorul domnitor al Țării Românești.

„Se poate vedea că, începând din anul 1653 și până în 1823, Sâmbăta de Sus a aparținut familiei Brâncoveanu. Brâncovenii au făcut aici o mulțime de așezăminte, între care biserica brâncovenească din Făgăraș, mănăstirea de la Sâmbăta de Sus și palatul, ridicat pe la anul 1676. În jurul anului 1800 a fost zidit castelul care a rămas până în zilele noastre. Toate aceste așezăminte ar fi fost construite pentru a le servi drept locuință și adăpost în vremuri grele, în cazul mazilirii sau al năvălirilor”, mai arăta Al. Marinescu.

Mănăstirea Brâncoveanu, locul emblematic de la poalele Făgărașului

Mănăstirea Brâncoveanu a fost ridicată la sfârșitul secolului al XVII-lea de familia domnitorului Constantin Brâncoveanu. Aflată la poalele Munților Făgăraș, în apropierea orașului Făgăraș, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa, fiind singurul lăcaș monahal istoric din Transilvania construit în stil brâncovenesc.

Popularitatea pe care mănăstirea a căpătat-o în ultimele decenii i s-a datorat însă, în mare măsură, părintelui Arsenie Boca (1910–1989), care a slujit aici în anii ’40.

După ce, în 1939, petrecuse mai multe luni la mănăstirile de pe Muntele Athos, tânărul diacon Arsenie Boca a fost călugărit, iar apoi a devenit stareț al Mănăstirii Brâncoveanu. Apreciat pentru talentul său artistic, dar și pentru „harul” cu care le vorbea pelerinilor, Arsenie Boca a câștigat în scurt timp încrederea credincioșilor.

Întâmplarea emoționantă povestită de Arsenie Boca, de sărbători. „Lumea venea nebună spre el”

1/8 Mariana Petroiu, din Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg

Printre cei care frecventau așezământul s-au numărat membri ai Casei Regale a României și alte personalități ale epocii.

„Faima lui de călugăr riguros, de om al lui Dumnezeu, mersese până la marginea ţării. Lumea venea nebună spre el. El a cultivat acest cult al personalităţii şi călugărul Arsenie – aşa îl chema în călugărie – a ajuns om mare, renumit în toată ţara. Era în timpul războiului. Dureri, necazuri şi suferinţe erau multe. Ţăranii şi intelectualii veneau cu sutele, cu miile, de pretutindeni, să-l vadă, să-l audă, să stea de vorbă cu «sfântul» de la Sâmbăta. Trecea în faţa mulţimilor drept cunoscător al tainelor omului şi făcător de minuni”, îl descria un fost apropiat, care purta numele conspirativ „Nicoară Iulian”, într-o notă informativă din 1964, păstrată în arhivele fostei Securități.

Arsenie Boca la mănăstirea din Făgăraș

Informatorul adăuga că Arsenie Boca ducea la mănăstirea din Munții Făgăraș o viață extrem de severă și se arăta riguros, chiar exagerat, în privința vieții curate, a postului și a rugăciunii.

„Pentru sine a început să scobească în stânca muntelui, la înălţimi mari, o celulă, unde voia să se retragă şi să trăiască izolat de lume”, mai arăta informatorul.

Duhovnicul de la Sâmbăta de Sus a fost arestat în vara anului 1945, fiind suspectat de legături cu Mișcarea Legionară. Cu excepția unor delațiuni în care era prezentat drept „un înfocat legionar şi credem că face parte chiar din conducerea clandestină legionară”, documentele păstrate în arhivele statului arătau că acesta nu făcuse propagandă politică și nici nu avusese legături apropiate cu legionarii.

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Arsenie Boca a mai slujit la mănăstirea de la poalele Munților Făgăraș până în 1948, când a fost arestat din nou și trimis la Mănăstirea Prislop. În anii ’50, duhovnicul a fost anchetat, arestat și urmărit în repetate rânduri de autoritățile comuniste. În 1959, a fost nevoit să părăsească definitiv Mănăstirea Prislop, împreună cu stareța Zamfira, după desființarea așezământului monahal de către regimul comunist. Ulterior, i s-a interzis să mai slujească și a lucrat ca pictor bisericesc.

Castelul folosit de pictori

O poartă monumentală s-a păstrat din vechea moșie a Brâncovenilor de la Sâmbăta de Sus. În spatele ei, pe câmp, câteva movile de pământ amintesc de locul unde s-ar fi aflat vechiul palat, iar în apropiere, terenul care continuă să se surpe oferă indicii despre existența unor pivnițe.

„Acolo ar fi fost adevăratul castel brâncovenesc, care a fost distrus. Așa știu de la socrul meu. Nu a mai rămas decât o pivniță foarte mare, iar și acum, dacă mergeți acolo, puteți vedea cum pământul continuă să se lase. Intrarea principală era pe unde se află poarta vechiului castel, ridicată în jurul anului 1801-1806”, spune Mariana Petroiu, localnică din Sâmbăta de Sus.

1/12 Castelul din Sâmbăta de Sus Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg

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Actualul castel, ridicat în 1801 de banul Grigore Brâncoveanu, a cunoscut una dintre cele mai bune perioade din istoria sa de peste două secole în anii interbelici, când a devenit loc de creație și odihnă pentru artiști, scriitori și ziariști. În urma reformei agrare din 1922, domeniul a trecut în proprietatea Mitropoliei Sibiului, palatul fiind restaurat și inaugurat ca centru cultural în vara anului 1925, cu sprijinul autorităților vremii.

„În 1924, guvernul de atunci a cumpărat acest castel pentru Ministerul Domeniilor (n.r. – pentru a fi administrat în colaborare cu Mitropolia), cu scopul ca acesta să servească, în lunile de vară, drept cămin de odihnă pentru cei mai de seamă artiști, scriitori și ziariști, întreținerea fiind asigurată de minister”, relata jurnalistul Al. Marinescu într-un articol publicat în 1929.

În fiecare vară, castelul găzduia mai multe serii de oameni de cultură. Oaspeții beneficiau de cazare, hrană și de liniștea locului, iar timpul și-l petreceau pictând, citind sau făcând excursii prin satele și munții din împrejurimi.

„Poate că nicăieri nu se putea găsi un loc mai pitoresc și mai încântător pentru artiști și scriitori. Nicăieri, poate, pictorii nu puteau găsi mai multe motive de inspirație ca aici și în împrejurimi: mai multă sălbăticie, ruine naturale și lucruri de artă”, mai scria Al. Marinescu.

Publicistul îi găsise la castel pe pictorii Virgil Condoi și Nicolae Ene, lucrând în camerele lor, înconjurați de tablouri, în timp ce ceilalți oaspeți plecaseră spre mănăstire, în munți ori pe câmpurile din jur. El remarca și felul în care era îngrijită clădirea.

„O curățenie exemplară domnește peste tot. Intrăm în sala de lectură, o cameră mare, mobilată sumar. Pe pereți se află o mulțime de tablouri și caricaturi realizate de pictorii care au trecut pe aici, iar pe o masă se găsește un aparat de radio, care nu funcționează din lipsa bateriilor, ce nu se găsesc la Făgăraș. Saloanele laterale sunt despărțite prin paravane în boxe pentru câte o persoană și sunt, la rândul lor, mobilate sumar”, relata Al. Marinescu.

Din anii ’50, odată cu instaurarea regimului comunist, soarta castelului s-a schimbat radical. Clădirea nu a mai fost un loc de odihnă pentru intelectualii vremii, ci a devenit tabără de pionieri, iar ulterior a găzduit o școală generală. Mai târziu, încăperile sale au fost folosite ca depozite de fructe, legume și cereale de către CAP, lucru care a contribuit la degradarea sa accentuată. Salvat și curățat în ultimii ani prin eforturi locale, castelul atrage din nou vizitatori, chiar dacă legătura sa cu familia Brâncoveanu a rămas mai puțin cunoscută decât a mănăstirii din vecinătate.