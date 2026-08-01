 Lucrezi opt ore sau doar stai opt ore la serviciu? Ce spun angajații români și ce prevede, de fapt, Codul Muncii | adevarul.ro
search
Duminică, 2 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lucrezi opt ore sau doar stai opt ore la serviciu? Ce spun angajații români și ce prevede, de fapt, Codul Muncii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cât timp muncesc efectiv românii într-o zi de lucru de opt ore? O întrebare lansată pe Reddit a adunat sute de reacții și scoate la iveală o realitate pe care mulți angajați o recunosc: există zile în care lucrează doar câteva ore, compensate însă de perioade cu program peste cel normal.

Contează cât timp lucrezi efectiv sau rezultatele, se întreabă angajații FOTO: Pixabay
Contează cât timp lucrezi efectiv sau rezultatele, se întreabă angajații FOTO: Pixabay

Discuția de pe Reddit a arătat o realitate contrastantă: sunt angajați cărora tipul de muncă prestat le permite să stea concentrați doar câteva ore pe zi, eventual urmate de perioade cu activitate intensă și de depășirea timpului de 8 ore/zi, și alții pentru care fiecare zi de muncă a devenit un calvar. Și unii și ceilalți prestează munca în limitele Codului Muncii, care nu prevede strict că trebuie să muncești intens în cele 8 ore, în cazul în care ai un contract de muncă cu normă întreagă.

În comentariile care s-au adunat la postarea menționată, puțini spun că sunt concentrați opt ore fără întrerupere, iar mulți susțin că există zile în care lucrează doar câteva ore, compensate însă de perioade în care programul se prelungește peste cel normal. Discuția ridică și o întrebare importantă: ce înseamnă, din punct de vedere legal, un contract de muncă de opt ore?

„Am zile în care lucrez doar două ore”

Discuția a pornit de la postarea unui utilizator care spune că, deși are un program de opt ore, în unele zile lucrează efectiv doar două ore, însă în acel interval are randament maxim.

Am observat că unii oameni chiar lucrează focused în jur de 4-5 ore pe zi maxim. Eu unele zile lucrez și 2 ore doar, la un job de 8 ore. Având în vedere că dau randament maxim în timpul ăla scurt. Voi cum faceți?:))”, este postarea de la care utilizatorii Reddit au început discuția.

Am zile în care lucrez 30 de minute, alte zile în care am lucrat inclusiv toată ziua. Ei nu se plâng când stau, eu nu mă plâng atunci când avem o situație nasoală în care trebuie să stau înainte/peste program fără să cer plata overtime”, explică un utilizator.

Sunt plătit mai mult pentru expertiză decât pentru a lucra la foc automat 8 ore”, arată un altul. De altfel, mulți participanți la discuție spun că munca intelectuală nu poate fi desfășurată la intensitate maximă pe întreaga durată a programului și că valoarea adusă angajatorului este dată mai degrabă de expertiză și rezultate decât de numărul de ore în care angajatul este permanent ocupat.

Planific și automatizez, așa că după o vreme, când apare ceva nou de făcut, de multe ori mă bazez pe automatizări făcute în trecut. Bineînțeles, raportez cam cât timp mi-ar fi luat fără automatizări, pentru ca nu sunt prost. De exemplu, acum am un task care trebuie sa fie gata în Septembrie, aștept niște oameni ca să termine niște chestii și odată alea gata, cred că o să fiu gata în 2 ore. O să anunț în septembrie că l-am terminat”, explică un alt utilizator Reddit cum își organizează munca.

Alți angajați arată, în schimb, că sunt nevoiți să muncească intens, zilnic. „Toate cele 8 ore. Am avut zeci de zile fără a putea să îmi iau măcar o pauză”; „Cam 8-12 ore pe zi full de alergătură, la un job de 6 ore (râd ca să nu plâng, medic rezident)”; „Sunt freelancer, deci și 12 ore active uneori. Invidiez mult corporatiștii”; „Cât mai puțin pentru cât mai mulți bani. Așa este lumea în care trăim, că tot banii ăia îi primesc și tot nu-mi permit o casă”; „Poți să îți ajuți colegii și după să te ia de prost firma dacă faci asta non-stop și te răsplătesc cu fix nimic sau și mai multa munca” - sunt alte reacții la întrebarea lansată.

„Ne apropiem de momentul în care oamenii lucrează ca niște roboți”. Ce nemulțmiri stârnește munca la program de opt ore

Opt ore la serviciu nu înseamnă opt ore de muncă neîntreruptă

Din perspectivă juridică, un contract individual de muncă cu normă întreagă presupune, ca regulă generală: 8 ore de muncă pe zi, 40 de ore pe săptămână, de regulă, repartizate în 5 zile lucrătoare, cu două zile de repaus.

Codul Muncii definește și timpul de muncă. Iată ce înseamnă, din punct de vedere legal, timpul de muncă, potrivit art. 111 alin. (1):

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și își îndeplinește sarcinile și atribuțiile, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare.”

Dar ce înseamnă un contract cu normă întreagă? Arată tot Codul Muncii, în art. 112 alin. (1): „Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.”. Art. 113, alin. (1) explică: „Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.”, pentru ca al. (2) să lămurească și dacă munca trebuie să fie repartizată în 8 ore consecutive: (2) „În funcție de specificul unității sau al muncii prestate, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână”.

Mai mult, programul poate fi și inegal, dacă sunt respectate durata normală de 40 de ore pe săptămână și celelalte condiții legale. Totodată, durata maximă a timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, nu poate depăși, în mod obișnuit, 48 de ore pe săptămână.

Art. 116 prevede clar în ce condiții se poate stabili programul de lucru inegal. Alineatul (1) arată că „modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum și în cadrul săptămânii de lucru comprimate, va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absența acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern”, iar alin. (2) prevede că „programul de lucru inegal poate funcționa numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
digi24.ro
image
Guvernul cere reducerea consumului de energie. România încearcă să evite importurile mari în următoarea perioadă
stirileprotv.ro
image
Seceta de pe Dunăre aduce trecutul la suprafață: O navă de război nazistă a apărut în Serbia, iar rămășițele fostului pod Franz Joseph au devenit vizibile în Ungaria
gandul.ro
image
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune
mediafax.ro
image
Cristi Balaj explică de ce Nsimba nu a fost eliminat pentru gesturile provocatoare de la golul 2 cu Petrolul. Exclusiv
fanatik.ro
image
A murit Florian Luca, reputat profesor de matematică. Nicușor Dan: „Sunt uluit! Am fost colegi de cameră la lot, în 1985”
libertatea.ro
image
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
digi24.ro
image
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
gsp.ro
image
Italienii au tras concluzia, după ce l-au văzut 90 de minute pe Radu Drăgușin în Real Madrid - Fiorentina
digisport.ro
image
Karma lovește patru zodii până pe 10 decembrie. Vor avea parte de răsplată sau de lecții dure
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Cea mai fierbinte zi de 31 iulie din istorie. România se pregătește pentru temperaturi și mai mari
observatornews.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
cancan.ro
image
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Cât timp trebuie să păstrezi boarding pass-ul după vacanță și de ce este important
playtech.ro
image
Dat afară din lot! Atacantul preferat al lui Gigi Becali a fost scos din echipă din cauza unui cartonaş!
fanatik.ro
image
Un român a cumpărat o casă în Japonia cu 10.000 de euro. Cât a plătit pentru factura la curent
ziare.com
image
UEFA l-a anunțat pe Istvan Kovacs: 11 august 2026!
digisport.ro
image
Trucul simplu care împiedică hârtia de copt să se încrețească. Greșeala pe care o fac mulți în bucătărie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Roxana Nemeș, imagini de colecție cu gemenii la plajă. Cântăreața a dezvăluit cum a rămas gravidă!
romaniatv.net
image
Urmează o minivacanță pentru români. Câte zile libere se oferă de la Guvern în august 2026
mediaflux.ro
image
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
INTERVIU | Marcela Rădulescu, fostă profesoară de Arte din Brașov, la 83 de ani: „Diferența dintre libertate și dictatură este de la cer la pământ. Tineretul trebuie să aibă grijă să nu se lase păcălit și dus pe un drum greșit”
actualitate.net
image
Suma dată de doi români pentru trei porții de mâncare în Thasos: „Cantitate suficientă, gustos și, zic eu, foarte ieftin”
click.ro
image
Dana Nicolaescu, de nerecunoscut la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Cum arată acum „văduva albă”
click.ro
image
Un danez a mers aproape 14 ore prin România cu un vagon CFR fabricat în 1959. Concluzia lui i-a surprins pe mulți: „Simt că am fost transportat înapoi în timp”
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Efectul Regina Letizia în vacanță. Toți îi admiră ținutele, iar multe dintre piesele sale sunt mai accesibile decât ai crede
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
image
Suma dată de doi români pentru trei porții de mâncare în Thasos: „Cantitate suficientă, gustos și, zic eu, foarte ieftin”

OK! Magazine

image
Socrii băgăreți. Tensiuni la Palat din cauza părinților lui Kate Middleton: au o „influență enormă” asupra viitorilor regi

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?