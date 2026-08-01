Lucrezi opt ore sau doar stai opt ore la serviciu? Ce spun angajații români și ce prevede, de fapt, Codul Muncii

Cât timp muncesc efectiv românii într-o zi de lucru de opt ore? O întrebare lansată pe Reddit a adunat sute de reacții și scoate la iveală o realitate pe care mulți angajați o recunosc: există zile în care lucrează doar câteva ore, compensate însă de perioade cu program peste cel normal.

Discuția de pe Reddit a arătat o realitate contrastantă: sunt angajați cărora tipul de muncă prestat le permite să stea concentrați doar câteva ore pe zi, eventual urmate de perioade cu activitate intensă și de depășirea timpului de 8 ore/zi, și alții pentru care fiecare zi de muncă a devenit un calvar. Și unii și ceilalți prestează munca în limitele Codului Muncii, care nu prevede strict că trebuie să muncești intens în cele 8 ore, în cazul în care ai un contract de muncă cu normă întreagă.

În comentariile care s-au adunat la postarea menționată, puțini spun că sunt concentrați opt ore fără întrerupere, iar mulți susțin că există zile în care lucrează doar câteva ore, compensate însă de perioade în care programul se prelungește peste cel normal. Discuția ridică și o întrebare importantă: ce înseamnă, din punct de vedere legal, un contract de muncă de opt ore?

„Am zile în care lucrez doar două ore”

Discuția a pornit de la postarea unui utilizator care spune că, deși are un program de opt ore, în unele zile lucrează efectiv doar două ore, însă în acel interval are randament maxim.

„Am observat că unii oameni chiar lucrează focused în jur de 4-5 ore pe zi maxim. Eu unele zile lucrez și 2 ore doar, la un job de 8 ore. Având în vedere că dau randament maxim în timpul ăla scurt. Voi cum faceți?:))”, este postarea de la care utilizatorii Reddit au început discuția.

„Am zile în care lucrez 30 de minute, alte zile în care am lucrat inclusiv toată ziua. Ei nu se plâng când stau, eu nu mă plâng atunci când avem o situație nasoală în care trebuie să stau înainte/peste program fără să cer plata overtime”, explică un utilizator.

„Sunt plătit mai mult pentru expertiză decât pentru a lucra la foc automat 8 ore”, arată un altul. De altfel, mulți participanți la discuție spun că munca intelectuală nu poate fi desfășurată la intensitate maximă pe întreaga durată a programului și că valoarea adusă angajatorului este dată mai degrabă de expertiză și rezultate decât de numărul de ore în care angajatul este permanent ocupat.

„Planific și automatizez, așa că după o vreme, când apare ceva nou de făcut, de multe ori mă bazez pe automatizări făcute în trecut. Bineînțeles, raportez cam cât timp mi-ar fi luat fără automatizări, pentru ca nu sunt prost. De exemplu, acum am un task care trebuie sa fie gata în Septembrie, aștept niște oameni ca să termine niște chestii și odată alea gata, cred că o să fiu gata în 2 ore. O să anunț în septembrie că l-am terminat”, explică un alt utilizator Reddit cum își organizează munca.

Alți angajați arată, în schimb, că sunt nevoiți să muncească intens, zilnic. „Toate cele 8 ore. Am avut zeci de zile fără a putea să îmi iau măcar o pauză”; „Cam 8-12 ore pe zi full de alergătură, la un job de 6 ore (râd ca să nu plâng, medic rezident)”; „Sunt freelancer, deci și 12 ore active uneori. Invidiez mult corporatiștii”; „Cât mai puțin pentru cât mai mulți bani. Așa este lumea în care trăim, că tot banii ăia îi primesc și tot nu-mi permit o casă”; „Poți să îți ajuți colegii și după să te ia de prost firma dacă faci asta non-stop și te răsplătesc cu fix nimic sau și mai multa munca” - sunt alte reacții la întrebarea lansată.

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Opt ore la serviciu nu înseamnă opt ore de muncă neîntreruptă

Din perspectivă juridică, un contract individual de muncă cu normă întreagă presupune, ca regulă generală: 8 ore de muncă pe zi, 40 de ore pe săptămână, de regulă, repartizate în 5 zile lucrătoare, cu două zile de repaus.

Codul Muncii definește și timpul de muncă. Iată ce înseamnă, din punct de vedere legal, timpul de muncă, potrivit art. 111 alin. (1):

„Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și își îndeplinește sarcinile și atribuțiile, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare.”

Dar ce înseamnă un contract cu normă întreagă? Arată tot Codul Muncii, în art. 112 alin. (1): „Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.”. Art. 113, alin. (1) explică: „Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.”, pentru ca al. (2) să lămurească și dacă munca trebuie să fie repartizată în 8 ore consecutive: (2) „În funcție de specificul unității sau al muncii prestate, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână”.

Mai mult, programul poate fi și inegal, dacă sunt respectate durata normală de 40 de ore pe săptămână și celelalte condiții legale. Totodată, durata maximă a timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, nu poate depăși, în mod obișnuit, 48 de ore pe săptămână.

Art. 116 prevede clar în ce condiții se poate stabili programul de lucru inegal. Alineatul (1) arată că „modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum și în cadrul săptămânii de lucru comprimate, va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absența acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern”, iar alin. (2) prevede că „programul de lucru inegal poate funcționa numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă”.