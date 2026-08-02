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România a ocupat locul 7 la Campionatul European de sărituri în apă

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Ioana-Andreea Cârcu şi Nazanin-Adelyne Ellahi s-au clasat pe locul 7 în proba feminină de sărituri sincron de la platformă (10 metri), în cadrul Campionatului European de sărituri în apă de la Paris.

Ioana-Andreea Cârcu şi Nazanin-Adelyne Ellahi au ocupat locul 7 în finală (Foto: EPAImages)
Ioana-Andreea Cârcu şi Nazanin-Adelyne Ellahi au ocupat locul 7 în finală (Foto: EPAImages)

Cele două sportive au totalizat 225 de puncte, ocupând ultimul loc în finală. Victoria a revenit britanicelor Maisie Bond şi Lois Toulson, cu 300,06 puncte. Pe podium au mai urcat Germania (P. Pfeif , E. Wassen) 298,2p și Ucraina (K. Bailo , S. Vystavkina). 286,2p.

La sărituri de la trambulina de 1 metri, masculin, Alexandru Avasiloae s-a clasat pe locul al 20-lea (292,30) din 31 de sportivi, ratând finala de 12. Germanul Moritz Linus Wesemann a câştigat medalia de aur (431,45 puncte), acesta fiind urmat de britanicii Jack Laugher (418,25p) și Jordan Houlden (410,3p).

Ioana-Andreea Cârcu şi Nazanin-Adelyne Ellahi vor mai concura la platformă (Foto: FRNPM)
Ioana-Andreea Cârcu şi Nazanin-Adelyne Ellahi vor mai concura la platformă (Foto: FRNPM)

Alexandru Avasiloae va mai concura la trambulină 3 m și sincron mixt 3 m, Amelie Foerster la trambulină 3 m și sincron mixt 3 m), iar Ellahi Nazanin, Ioana Cârcu la platformă.

Sportivii noștri sunt antrenați de Claudia Angelescu și Florin Avasiloae.

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