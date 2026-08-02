România a ocupat locul 7 la Campionatul European de sărituri în apă

Ioana-Andreea Cârcu şi Nazanin-Adelyne Ellahi s-au clasat pe locul 7 în proba feminină de sărituri sincron de la platformă (10 metri), în cadrul Campionatului European de sărituri în apă de la Paris.

Cele două sportive au totalizat 225 de puncte, ocupând ultimul loc în finală. Victoria a revenit britanicelor Maisie Bond şi Lois Toulson, cu 300,06 puncte. Pe podium au mai urcat Germania (P. Pfeif , E. Wassen) 298,2p și Ucraina (K. Bailo , S. Vystavkina). 286,2p.

La sărituri de la trambulina de 1 metri, masculin, Alexandru Avasiloae s-a clasat pe locul al 20-lea (292,30) din 31 de sportivi, ratând finala de 12. Germanul Moritz Linus Wesemann a câştigat medalia de aur (431,45 puncte), acesta fiind urmat de britanicii Jack Laugher (418,25p) și Jordan Houlden (410,3p).

Alexandru Avasiloae va mai concura la trambulină 3 m și sincron mixt 3 m, Amelie Foerster la trambulină 3 m și sincron mixt 3 m), iar Ellahi Nazanin, Ioana Cârcu la platformă.

Sportivii noștri sunt antrenați de Claudia Angelescu și Florin Avasiloae.